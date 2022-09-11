علاء مرسي يوضح سبب اختفاء سماح أنور

عبر الفنان المصري علاء مرسي، عَنّْ سعادته بالنجاح الكبير الذي حققه مسلسل “الليل والواحد فِيْه”، والذي يذاع فِيْ 6 حلقات على منصة “شاهد” وبطولة الفنانة زينة، مبينا أن هذا المسلسل هِيْ آخر حالة تكافؤ بين آراء النقاد والجمهُور.

وأوضح مرسي، فِيْ تصريحات لـ “العرب اليوم”، أن هذه السلسلة شهدت نوعاً من الإخلاص بين مبتكري العمل، بحيث عملت جميع العَنّْاصر بجد وبتركيز واحد، بالإضافة إلَّى الصدق فِيْ العمل.

وعلق أيضا “سماحة أنور عبقري. ما الإبداع والسهُولة التي رأيناها فِيْ هذا الأداء أعتقد أن المخرج الجيد رزق وهاني خليفة رزق والنتيجة كانت جيدة”.

علاء مرسي منصة الدراما جريئة

بعد علاء مرسي دراما المنصات تأخذ الكثير من الجرأة فِيْ العرض، مبينا أن هذا لا يخفِيْ دور التليفزيون فِيْ العروض الفنية بجرأة، وأن التلفزيون يعمل وفق ضوابط، فِيْ وقت تكون فِيْه المنصات هم. أصبحت “جيب” كل مواطن.

وتابع الفنان المصري أنه ليس مع إلغاء الضوابط الدينية والأخلاقية عبر المنصات من أجل الجرأة، ولكن من المهم تقديم الموضوعات بطريقة فنية، معلقًا “أنا أرى الليلة ومن بداخلها”. تحمل الجرأة، لكني أخدش تواضعتي وأنا أنظر. لا توجد كلمة فظة، لكن فِيْ الإيحاء والفن هِيْ اقتراح ورمز “. .

علا مرسي نحتاج إلَّى طاقة إيجابية

وحول علاقته بالفنانة سماح أنور، قبل الثناء عليهما على دورهما، شدد علاء مرسي “نحتاج إلَّى تلك الطاقة الإيجابية، وليس شرط أن يكون هناك مدح، بل نقد بنّاء”، فِيْ تعليق له. أن ظهُوره للجمهُور فِيْ هذا العمل وفِيْ اللحظة أمر مهم، بالإضافة إلَّى ظهُوره بهذه الشخصية يدل على أنه لا يزال لديه مخزون فني من المواهب التي لم يستنفد ويحتاج إلَّى مخرج لإدارة موهبته.

سبب اختفاء سماح أنور

علق علاء مرسي على اختفاء سماح أنور خلال تلك الفترة الماضية ثم ظهُورها، فقال إن صعود جيل جديد من المديرين ومديري الإنتاج لا يرافقه معرفة بثقافة الجيل السابق، بل يلتقي فقط بجيله. . ، ولا يتصور أن سماح أنور أو علاء مرسي مازالا يملكان الطاقة لتقديم شاشة جديدة، إلا إذا رآها تظهر من خلال الآخرين، لافتًا إلَّى أنهما يعانيان من أزمة استرضاء للأدوار الفنية بسبب الإسهال.

ومضى علاء مرسي بالقول إنه دائما يدعو المنتجين للتحقيق والجرأة على التوافق، لأن هناك ممثلين رائعين يعانون من قلة معرفة الجيل الجديد بالثقافة، وتابع “الجهل بالتصنيف ودانا ماكرة. الكل يعلم أن علاء مرسي يصنف فِيْ دور كوميدي، لذلك سيعيش بقية حياته ككوميدي “.