علاء ميهوب يوضح حقيقة انضمامه لجهاز فيتوريا بمنتخب مصر

وأوضح علاء ميهوب نجم الأهلي السابق، أنه انضم للجهاز الفني للمنتخبات المصرية بقيادة البرتغالي روي فيتوريا.

وقال ميهوب في بيان صحفي “يسعدني ترشيح اسمي للانضمام لخدمة بلدي”.

وأضاف “الالتحاق بالمنتخب المصري هو بالتأكيد شرف كبير لي ولمسيرتي التدريبية”.

وختم “حتى الآن لم يتصل بي أي مسؤول من الاتحاد المصري لكرة القدم، لكني متفائل”.

نجح الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة جمال علام، في تجنيد روي فيتوريا لتولي التوجيه الفني للمنتخب في الفترة المقبلة.

ووقع فيتوريا عقودا لتدريب المنتخب الوطني لمدة 4 مواسم قادمة بدلا من إيهاب جلال بعد إقالته في الفترة الماضية.

فيتوريا بمساعدة أرنالدو تيكسيرا (مدرب عام).

سيرجيو بوتيلو (مدرب مساعد).

لويس ستيفيز (مدرب حراس المرمى)

والتر دياز (محلل أداء ومخطط الحمل) “.