علاجات ببقايا القهوة 5 علاجات ببقايا القهوة

علاجات لبقايا القهوة – لا غنى عنها للاستيقاظ، لا تزال قهوتك تحتوي على بعض المفاجآت الرائعة في المتجر من أجلك! هل تعلم أن القهوة المطحونة لها فوائد عديدة لبشرتك وشعرك نقدم هنا وصفة لخمس علاجات لبقايا القهوة.

لماذا تعيد تدوير واستخدام بقايا القهوة لطقوس جمالك

لاحتوائه على فيتامينات ومعادن ومضادات أكسدة، وكلها مفيدة للوجه والجسم والشعر.

علاج خافي عيوب القهوة

إذا كان يساعدك على الاستيقاظ في الصباح بعد ليلة صعبة، يمكن أن تساعدك قهوتك أيضًا على محو الهالات السوداء القبيحة التي تنتج! تحفز القهوة دوران الأوعية الدقيقة وتصريف المياه المتراكمة تحت عينيك.

لعمل خافي عيوب محلي الصنع

اخلطي ملعقة صغيرة من القهوة مع ملعقة صغيرة من فروماج بلانك.

أضف 5 قطرات من عصير الليمون.

يوضع العلاج في الثلاجة لبضع ساعات،

ضعيه على الهالات السوداء لمدة ربع ساعة.

شطفه بالماء، سوف يحسن بشرتك منتعشة ومريحة.

علاج مضاد للسيلوليت سر الكافيين

لا مزيد من الحميات والتمارين الرياضية المفرطة، فإليك حيلة لمكافحة السيلوليت ستجعلك من المعجبين اخلطي القهوة مع القليل من زيت الزيتون، وضعي هذا العلاج على ساقيك.

للحصول على تأثير أكثر فاعلية، لف الطعام بالبلاستيك حول ساقيك واتركه يعمل لمدة عشرين دقيقة.

اشطف وكرر هذا العلاج مرتين على الأقل في الأسبوع (أو بشكل مثالي كل يوم إذا كان لديك متسع من الوقت)، ستلاحظ التأثيرات الأولى قبل شهر من استخدام الوصفة.

العناية ببقايا القهوة العناية بتقشير الجسم والوجه

تساعد القهوة على تجديد بشرة الطفل. لاستخدامه كمقشر للجسم، ما عليك سوى إضافة القهوة المطحونة إلى سائل الاستحمام المعتاد.

ستشعر بتأثير التقشير من الاستخدامات الأولى. للحصول على بشرة أنعم على وجهك، اخلطي القهوة المطحونة مع زيت اللوز الحلو أو العسل.

ضعي الخليط على وجهك، ودلكي جيداً في حركات دائرية.

اتركيه لبضع دقائق ثم اشطفيه برفق بالماء النظيف.

علاجات بقايا القهوة بلسم تنعيم الشعر

مضادات الأكسدة الموجودة في القهوة لها خصائص ترميمية لشعرنا.

بعد غسل الشعر بالشامبو، ضعي 1-2 ملاعق كبيرة من القهوة على الشعر المبلل ودلكيه برفق. اتركيه لمدة خمس دقائق ثم اشطفيه.

أيضًا، إذا كنت امرأة سمراء، فإن هذا العلاج سينعشك ويجعل شعرك لامعًا.