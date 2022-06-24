علاجات حب الشباب أفضل 5 علاجات حب الشباب للبشرة الحساسة

علاجات حب الشباب – عندما تكون بشرتك معرضة لحب الشباب، فإن العثور على علاج يمكن أن يكون مربكًا ويترك بشرتك تبدو أكثر التهابًا مما كانت عليه في أسوأ الأحوال.

إذن كيف تجد بالضبط أفضل علاجات حب الشباب للبشرة الحساسة قد يتطلب الأمر بعض التجربة والخطأ لمعرفة المكونات التي يمكن أن تتحملها بشرتك (وكم عددها).

ولكن يمكن أن يكون الأمر بسيطًا مثل البحث عن العلاجات التي تجمع بين المكونات المهدئة والنشطات المستهدفة.

الآن، ربما تكون قد اكتشفت بالفعل أن المكونات الشائعة في علاجات حب الشباب، مثل حمض الساليسيليك والبنزويل بيروكسايد، يمكن أن تهيج بشرتك، وتتركك مع احمرار وجفاف الجلد.

ولكن هناك مكونات أخرى أقل وضوحًا يمكن أن تؤدي أيضًا إلى تفاقم حالة بشرتك، بما في ذلك الكحول والمقشرات والعطور الاصطناعية.

في حين أن الثلاثة الأخيرة ليس لديهم فائدة حقيقية لوجودهم في منتجات العناية بالبشرة، إلا أن حمض الساليسيليك وبيروكسيد البنزويل ليسا بالضرورة العدو.

يمكنك التقليل من خطر التهيج عند دمجه مع مرطب لطيف مثل الجلسرين وحمض الهيالورونيك والسيراميد أو المكونات المضادة للالتهابات مثل الشاي الأخضر والصبار وبندق الساحرة.

انتبه أيضًا إلى كيفية تطبيق علاجك. إذا لاحظت ظهور الحبوب في بعض الأحيان فقط أو تميل إلى زيادة حب الشباب الكيسي، فاستخدم علاجًا موضعيًا عالي التركيز للتخلص من البكتيريا، بدلاً من تنظيف وجهك بالفرشاة.

إذا كنت لا تزال غير قادر على إيجاد حل، فستحتاج إلى زيارة طبيب الأمراض الجلدية. ولكن في غضون ذلك، إليك خمسة من أفضل علاجات حب الشباب للبشرة الحساسة التي يمكنك شراؤها عبر الإنترنت.

أفضل علاج لحب الشباب للبشرة الحساسة

تم اختبار كريم العلاج المفضل للعيادة هذا من قبل أطباء الجلدية ووجد أنه مناسب للبشرة الحساسة، ويرجع ذلك جزئيًا إلى تركيبته الخالية من العطور والبارابين والزيوت.

للمساعدة في علاج الشوائب، يستخدم كريم علاج حب الشباب La Roche-Posay Effaclar Duo Dual Action 5.5٪ benzoyl peroxide للمساعدة في القضاء على البكتيريا ووقف حب الشباب في مساراته.

تمت صياغته أيضًا باستخدام حمض بيتا ليبوهيدروكسي، وهو مشتق من حمض الساليسيليك وهو لطيف جدًا على الجلد، ولكنه لا يزال يمنع انسداد المسام.

للمساعدة في مواجهة أي احمرار أو تقشر يمكن أن يسببه البنزويل بيروكسايد، أدرج La Roche-Posay الجلسرين من بين المكونات العليا في قائمته للمساعدة في ترطيب البشرة دون انسداد المسام.

ابدأ بتطبيقه مرة واحدة يوميًا على جميع المناطق المصابة، ويمكنك زيادته تدريجيًا حتى مرتين أو ثلاث مرات في اليوم.

علاجات حب الشباب علاج طبيعي للبقع باستخدام طين البنتونيت

يمكن أن يساعد علاج حب الشباب TreeActiv في علاجه بسرعة بمكوناته الطبيعية المضادة لحب الشباب. يزيل طين البنتونيت السموم للمساعدة في إزالة الأكياس المؤلمة، بينما تساعد خصائص Witch المضادة للالتهابات والقابضة في تهدئة التهيج وشد المسام لمنع البكتيريا.

تساعد مياه شجرة الشاي أيضًا على تطهير البكتيريا وإزالة الزيت الزائد، وقد أضافت TreeActiv مجموعة من المكونات الأخرى المهدئة والمهدئة إلى القائمة مثل زيت الجريب فروت الوردي الأساسي وماء النعناع والصبار.

كما أن لديها أكثر من 1،000 تقييم 5 نجوم على أمازون. كتب أحد الين “لقد حاولت كل شيء للتخلص من حب الشباب الكيسي المستمر، ولم ينجح شيء”. “لقد قمت بتطبيق كمية صغيرة من هذا العامل المعجزة على الشوائب الموجودة على وجهي وصدري وظهري.

بحلول الصباح، تقل البقع بشكل ملحوظ في الحجم والاحمرار. ويضيف آخر “لدي بشرة حساسة وجافة للغاية، وهذا هو الشيء الوحيد الذي يزيل حب الشباب الكيسي المؤلم دون أن يزيده سوءًا.”

علاجات حب الشباب أفضل غسول الكل في واحد للبشرة الحساسة المعرضة لحب الشباب

تصوغ Avène جميع منتجاتها مع وضع البشرة الحساسة في الاعتبار، وليس فقط Cleanance Expert المصنوع من مرطبات لطيفة لمكافحة آثار التجفيف التي تميل إلى أن تحتويها المكونات المضادة لحب الشباب، ولكنها أيضًا خالية من مسببات الحساسية، ومضادة للحساسية، وخالية من البارابين. . والزيوت.

للمساعدة في تقشير البشرة المعرضة لحب الشباب، تستخدم Avène X-Pressin، 1٪ منها فعالة مثل حمض الجليكوليك بنسبة 6٪، وفقًا لدراساتهم. كما أنه أقل قسوة على الجلد، مما يعني أنه من غير المحتمل أن يسبب تهيجًا.

إنه لطيف للغاية، في الواقع، أن العلامة التجارية تدعي أنه يمكن استخدامها مع علاجات حب الشباب الأخرى.

قامت Avène أيضًا بصياغة منظفها باستخدام monolaurin لتقليل الزيت الزائد الذي تميل البشرة المعرضة لحب الشباب إلى إنتاجه، و diolenyl، مما يساعد على تقليل الاحمرار.

بالإضافة إلى ذلك، يتم تضمين زبدة الشيا ومياه الينابيع الساخنة لترطيب البشرة وتنعيمها وتهدئتها.

أفضل رقعة للبشرة الحساسة

يُعد COSRX Acne Pimple Master Patch مثاليًا طوال الليل أثناء التنقل، حيث يساعد على تسريع وقت الشفاء باستخدام رقعة غروانية مائي صغيرة تلتصق بها الزيت مباشرةً.

أثناء ارتدائه (تقول COSRX تنطبق على بشرة نظيفة وجافة واحتفظ بها طوال الليل)، يكسر الملصق الشفاف الرؤوس السوداء ويمتص رفرف الرؤوس البيضاء.

علاوة على ذلك، يمنعك أيضًا من التقاطه ونشر المزيد من البكتيريا في المنطقة.

يحبها مستخدمو أمازون أيضًا، حيث قال أحد المعجبين، “هذه اللاصقات تعمل. إنها تساعد على الشفاء بسرعة، وتزيل جميع أنواع الرؤوس السوداء، وتكون مرضية عندما تتحول إلى اللون الأبيض ويمكنك رؤية كل الأشياء الجسيمة التي تم سحبها.

يتابع ال “عندما أرى أثر بثرة، أعصر واحدة، عادة في اليوم التالي.” كتب معجب آخر بالبقع، “لا يؤدي إلى تفاقم حساسية بشرتي ويستمر طوال الليل!”

علاج حب الشباب للبشرة الحساسة باستخدام تقنية الضوء

إذا بدت بشرتك جافة مع العلاجات الموضعية، بصرف النظر عن المكونات المعتدلة التي تجربها، ففكر في قناع علاج حب الشباب بالضوء.

يعتبر هذا القناع خيارًا أقل قسوة وأقل تكلفة للعلاجات الخفيفة، ويستخدم تقنية الضوء بدلاً من المكونات التي يحتمل أن تكون مزعجة لدرء ظهور الحبوب. إن جهاز Neutrogena المخيف قليلاً هو في الواقع سهل الاستخدام للغاية.

بعد تنظيف وجهك وتجفيفه، اضغطي على زر “ابدأ” على المنشط، ثم ضعي القناع لمدة 10 دقائق.

يقتل الضوء الأزرق البكتيريا المسببة لحب الشباب ويحارب الضوء الأحمر علامات الالتهاب.

القناع لطيف بما يكفي للاستخدام اليومي ويمكن شراء منشط العلاج الجديد لمدة 30 يومًا بشكل منفصل حسب احتياجاتك.

العلاج بالضوء فعال من تلقاء نفسه، ولكن يمكنك أيضًا دمجه مع غسول علاج حب الشباب أو غيره من المنتجات المضادة لحب الشباب للحصول على نتائج أفضل.