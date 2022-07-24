علاجات طبيعية منزلية مجربة للتخلص من آلام الحَلْق.. وأسباب التهاب الحَلْق

أسباب التهاب الحَلْقمن الأمراض الشائعة خلال تلك الفترة نتيجة نزلات البرد التهاب الحَلْق، ونصاب به لعدة أسباب مختلفة أشهرها نزلات البرد، وبواحدة من الطرق المنزلية الشائعة لعلاج التهاب الحَلْق، الحَلْق، تابعنا لاكتشاف أشهر وأثبت الطرق للتخلص من التهاب الحَلْق نهائيا.

الأسباب الشائعة لالتهاب الحَلْق

البلعوم هُو الاسم العلمي للحنجرة، والذي يتعرض للعديد من العوامل التي تسبب الألم الذي نشعر به، ومن أشهر هذه الأسباب أو العوامل

البكتيريا تؤثر على صحة البلعوم أو الحَلْق مع بعض الأعراض الأخرى مثل ارتفاع درجة الحرارة واحمرار الجلد. الفِيْروسات هذه هِيْ الأسباب الأكثر شيوعًا لالتهاب الحَلْق، وعلى الرغم من استخدام المضادات الحيوية، إلا أنها لا تملك تأثيرًا قويًا على الفِيْروسات. اللوزتين يؤدي الالتهاب فِيْ هذه الأعضاء إلى التهاب الحَلْق ويمكن السيطرة عليه فِيْ البداية بالعلاج المناسب.

نصائح التهاب الحَلْق

يتم تحديد العلاج حسب حالة الحَلْق على النحو التالي

التهاب الحَلْق الحاد

اشرب الكثير من السوائل، وخاصة السوائل الدافئة. تنفس هُواء بارد ورطب، لأن الهُواء الساخن يزيد الالتهاب. لا تتحدث كثيرًا حتى تسترخي أحبالك الصوتية.

التهاب اللوزتين المزمن

يتم العلاج بعد استشارة الطبيب الذي سيصف المضاد الحيوي المناسب إذا كان السبب بكتيريا. أو المسكنات أو الكورتيزون.

العلاج المنزلي لالتهاب الحَلْق

هناك العديد من العلاجات المنزلية التي ينصح بها للتخلص من التهاب الحَلْق والتي تتم بالنصائح المذكورة أعلاه، مثل