علاج أحجام الثدي المختلفة بدون جراحة ، قد يحدث مشكلة الاختلاف ما بين الحجم الخاص بالثدين عن النساء ، مما أثار غهتمام الكثير من النساء حول التعرف على الأسباب التي تؤدي الى الإختلاف في حجم الثدين ، وطرق التخلص من مثل تلك المشكلة ، ويعد شكل الثدي من أكثر الأمور التي تؤثر على تناسق الجسم، تابعوا معنا .

علاج أحجام الثدي المختلفة بدون جراحة

إذا كانت مشكلة اختلاف حجم الثديين بسيطة وغير ملحوظة للغاية، فيمكن للمرأة علاجها دون أي تدخل جراحي، وذلك باتباع ما يلي

ارتداء حمالات الصدر التي تناسب حجمه الطبيعي مع الحرص على أداء بعض التمارين التي تساهم في شد الثدي ورفعه وخاصة تمارين الضغط.

الحد من استخدام أي أجهزة تساهم في تكبير الثدي، خاصة تلك المعلن عنها على التلفزيون ؛ لأنها ضارة جدا وقد تسبب إنتاج الحليب.

الابتعاد عن الزيوت الطبيعية، رغم أنها تساعد في علاج اختلاف أحجام الثديين دون جراحة، إلا أنها قد تسبب اضطرابًا هرمونيًا وتزيد من إنتاج الحليب، وهذا لا يخفى على ضررها وتأثيرها على المدى الطويل.

اتباع نظام غذائي صحي يحتوي على مجموعة من الخضار والفواكه التي تساعد في عملية النمو بشكل طبيعي.

أسباب الاختلاف في حجم الثديين

هناك عدد من الأسباب التي تؤدي إلى اختلاف ملحوظ في حجم الثديين، ومعظم هذه الأسباب خارجة عن سيطرة المرأة، ولكن يفضل أن تكون المرأة على علم بها، تفاديا لما يحدث. يمكن تجنبها قدر الإمكان، ومن بين هذه الأسباب ما يلي

أسباب مرضية

هناك بعض الأمراض التي تسبب مشكلة اختلاف حجم الثدي، مثل سرطان الثدي، أو الأورام الليفية، أو أمراض الكيس الليفي. من المعروف أن هذه الأمراض تسبب اضطرابًا ملحوظًا في الشكل الخارجي للثديين، بحيث يظهر أحد الثديين أكبر من الآخر بمعدل كبير، لذلك ينصح بمتابعة الدورة مع الطبيب بدءًا من ملاحظة هذا الاختلاف، وذلك لأن كلما تم طلب المشورة الطبية مبكرًا، كان ذلك أفضل.

أسباب وراثية

تلعب العوامل الوراثية دورًا رئيسيًا في تغيير الشكل العام للثدي، وهذا يختلف باختلاف الجينات الوراثية، لذلك تختلف المشكلة من امرأة إلى أخرى، وقد يظهر هذا الاختلاف في حجم أو شكل أو موقع الحلمتين حسب طبيعة كل جسد وفي جميع الأحوال يمكن اكتشاف ذلك والسبب أبكر من الأسباب الأخرى لأنه قد يصاحب امرأة من المراهقة أو قبل ذلك بقليل.

حرق

قد تسبب الحروق اختلافًا كبيرًا في حجم الثديين، خاصةً إذا كانت هذه الحروق عميقة جدًا، وحدثت في مرحلة مبكرة، بدءًا من سن البلوغ.

اضطراب هرموني

لا تزال الهرمونات لها النصيب الأكبر في القدرة على تغيير شكل الجسم بشكل عام وحجم الثديين بشكل خاص، لأن زيادة أي هرمون من هرمون الاستروجين أو البروجسترون يؤدي إلى زيادة حجم أحد الثديين وصغر حجمهما. الثدي في الثدي الآخر، وينتج هذا بشكل أساسي عن خلل في مستقبلات الهرمون في أحد الثديين.

اختبار اختلاف حجم الثدي

من الممكن أن يكون لدى المرأة ثدي أكبر من الآخر، ولكن قد تكون نسبة الاختلاف بسيطة وغير ملحوظة، أما إذا زاد هذا الاختلاف بشكل كبير وكانت المرأة تعاني من وجود كتل في أحد الثديين، فإنها يجب أن تذهب إلى الطبيب وتقوم بما يلي

الموجات فوق الصوتية للثدي أو الموجات فوق الصوتية.

تسمى الأشعة السينية تصوير الثدي بالأشعة السينية، وهي نوع من الأشعة السينية تساعد في الكشف عن أورام الثدي.

قد لا تحتاج المرأة إلى كلا النوعين، وفقط الموجات فوق الصوتية هي التي تكشف عن المشكلة.

الحل الطبي لعلاج أحجام الثدي المختلفة

من الممكن علاج أحجام الثدي المختلفة بدون جراحة إذا كانت المشكلة بسيطة للغاية ولكن هناك بعض المشاكل المتوسطة أو الكبيرة والتي تحتاج إلى طرق أخرى للعلاج مثل

في حالة تشابه الشكل الخارجي للثديين من حيث منطقة الحلمة، يمكن اللجوء إلى طريقة تكبير الثدي عن طريق ملء دهون الثدي الأصغر، وذلك بأخذ دهون من منطقة البطن أو الفخذ والحقن في الثدي، وهذه العملية لا تتطلب تخديرًا عامًا.

في حالة إصابة المريضة بتدلي الغدد الثديية، وغالبًا ما تحدث هذه الأعراض بسبب الرضاعة الطبيعية أو الحمل أو التقدم في السن أو فقدان الوزن السريع، في هذه الحالة يلجأ الطبيب إلى الشد الجراحي وتصغير الثدي لتصحيح وضعية الحلمة و الشكل العام للثدي.

اللجوء إلى توليفة من أكثر من طريقة تسمى تكبير الثدي مثل الجمع بين حشوات السيليكون والرفع وحشو الدهون، ويتم اختيار التركيبة بعد فحص كل ثدي على حدة.

نصائح لتقليل مشكلة عدم تناسق الثديين

هناك عدد من النصائح التي يجب اتباعها لتجنب عدم تناسق الثديين، وهذه النصائح كالتالي

اتباع نظام غذائي متوازن بعد ة الطبيب.

قللي من التعرض لأي إصابات مؤلمة في منطقة الثدي.

احرصي على علاج جميع أمراض الثدي في الوقت المناسب.

إجراء جميع الفحوصات التي تمنع التعرض لأمراض الثدي.

الابتعاد عن الكحول والتدخين.

الاستمرار في تمارين الجمباز، حيث تساهم في تقوية عضلات الثدي.

احرص على عدم خسارة الوزن أو زيادته بسرعة ؛ لأن هذه العادات الخاطئة تحدث فرقاً في حجم الثديين.

وفي النهاية لمقالنا هذا نكون قد تحدثنا لكم عبر المعلومات المهمة من السطور السابقة حول علاج أحجام الثدي المختلفة بدون جراحة ، و نصائح لتقليل مشكلة عدم تناسق الثديين ، و أسباب الاختلاف في حجم الثديين .