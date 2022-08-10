علاج احتباس البول عند النساء، تعتبر المشاكل التي تختص بالنساء محرجة بعض الشيء خاصة اذا كانت متعلقة بالجهاز البولي وهي تعتبر من ابرز واكثر المشاكل الصحيّة تواجدا عند السيدات، وإحدى أكثر هذه المشاكل شهرة هي ما يسمى بحصر البول والذي يعرف على أنّه عدم الاستطاعة على التبوّل بشكل اعتيادي، على الرغم من امتلاء المثانة والحاجة لإفراغها؛ ويحدث ذلك نتيجةً لأسباب متنوعة .

علاج احتباس البول عند النساء

يجب استشارة الطبيب عند تكرار هذه الأعراض من أجل العلاج بشكل صحيح، حيث يختلف العلاج حسب نوع الاحتباس، على النحو التالي

احتباس البول الحاد يتم علاجه عن طريق تركيب قسطرة بولية بحيث تفرغ المثانة بالكامل من البول.

فتق المثانة الخفيف أو المعتدل يمكن علاجه عن طريق القيام ببعض التمارين لزيادة قوة العضلات في منطقة الحوض.

فتق المثانة المتقدم التدخل الجراحي مطلوب لتصحيح تدلّي المثانة.

تضييق مجرى البول يتم استخدام بالون أو قسطرة لإزالة هذا التضيق، وقد يلزم التدخل الجراحي في بعض الحالات.

حالات مشاكل الأعصاب تستخدم القسطرة الذاتية في المنزل.

الالتهابات يتم وصف بعض المضادات الحيوية.

من الممكن إجراء بعض العلاجات المنزلية لتخفيف احتباس البول، مثل “أخذ حمام ماء ساخن، ووضع كمادات دافئة على منطقة البطن”.

يمكن أيضًا إجراء تدليك المثانة بالإضافة إلى العلاجات الطبية لتحديد مسببات التبول والتعرف عليها.

أنواع احتباس البول

بعد التعرف على علاج احتباس البول عند النساء نذكر أن هناك عدة أنواع من احتباس البول والتي تختلف من شخص لآخر، ويمكن توضيح ذلك من خلال ما يلي

احتباس البول الحاد يحدث هذا الاحتباس المفاجئ، ويصاحبه ألم مع شعور بعدم الراحة بسبب عدم القدرة على التبول، على الرغم من الرغبة الشديدة في ذلك، ويستمر لفترة قصيرة.

احتباس البول المزمن يوصف بعدم قدرة المثانة على إفراغ البول بشكل كامل، ويستمر هذا النوع من الاحتباس لفترة طويلة.

أسباب احتباس البول عند النساء

هناك أسباب عديدة لاحتباس البول عند النساء، ونوضح ذلك من خلال بعض النقاط على النحو التالي

صعوبة في تمكين العضلات التي تحيط بالمثانة والإحليل من الاسترخاء، حيث يتجمع البول في المثانة ويوصل مجرى البول المثانة خارج الجسم، وهناك عضلتان، إحداهما تربط الإحليل بخارج الجسم، و الداخلية الأخرى التي تربط مجرى البول والمثانة تسمى “العضلة العاصرة”، لذلك فإن أي خلل في هذه العضلات يتسبب في حدوث احتباس بولي حاد ومزمن.

انسداد الجهاز البولي نتيجة سقوط الأعضاء في منطقة الحوض والذي يتمثل ب “فتق المثانة أو هبوط الرحم” مما يسبب الضغط على المثانة.

وجود حصوات وبعض الأجسام الغريبة التي تجعل من الصعب على البول أن يخرج من الجسم.

تمدد وضعف في الأنسجة والعضلات المساعدة التي تقع بين المستقيم والمهبل، مما يتسبب في حدوث فتق في المستقيم وهبوطه في المهبل.

تناول بعض الأدوية مثل “مضادات الهيستامين ومضادات الاكتئاب” التي تسبب بعض التغييرات، وقد تقلل من نشاط تقلص المثانة.

الأورام السرطانية أو غير السرطانية التي، عند شدها، تضغط بشدة على المثانة والإحليل، مما يتسبب في احتباس البول.

قد تحدث إصابة في الأعصاب المحيطة بالمثانة أثناء الولادة، مما يؤدي إلى احتباس البول لدى المرأة.

الإمساك، حيث يضغط المستقيم على المثانة والإحليل أثناء التبول.

الالتهابات المهبلية التي قد تسبب الألم أثناء التبول وقد تسبب تضخم مجرى البول.

أعراض احتباس البول عند النساء

يختلف ظهور هذه الأعراض باختلاف نوع هذا الاستبقاء، ويمكن ذكر أبرزها من خلال ما يلي

عدم القدرة على إفراغ المثانة من البول تمامًا، وهو ما يسمى بالاحتباس البولي المزمن.

الالتهابات والفشل الكلوي.

يكون تدفق البول ضعيفًا جدًا ويتقطع أثناء عملية التبول، ويحدث هذا في حالة احتباس البول المزمن.

كثرة التبول 8 مرات في اليوم.

عدم الشعور بامتلاء المثانة.

شعور بالامتلاء في أسفل البطن، مع انزعاج طفيف.

رغبة شديدة في التبول مرة أخرى مباشرة بعد الانتهاء من التبول.

كيف يتم تشخيص احتباس البول عند النساء

يقوم الطبيب بإجراء مجموعة من الإجراءات التشخيصية لتحديد ديناميات البول، بالإضافة إلى التعرف على طبيعة تخزين البول في المثانة وخروجه من مجرى البول، ومنها ما يلي

الفحص السريري الذي يقوم به الطبيب في أسفل البطن.

اسأل الطبيب عن التاريخ المرضي والأعراض وبداية ظهورها.

سأل الطبيب المريض عن الأدوية التي تناولها أثناء المرض.

قياس معدل وكمية خروج البول.

قياس الضغط المطلوب من المثانة لعملية التبول.

التصوير بالموجات فوق الصوتية للمثانة والإحليل أثناء عملية جمع وإفراز البول لحساب كمية البول المتبقية.

القسطرة البولية، حيث يتم إدخال أنبوب في المثانة لتفريغ البول المتبقي. إذا كان حجم البول المتبقي 100 مل أو أكثر، فإن هذه الحالة تعتبر احتباس بول مزمن.

قد يستخدم الطبيب الأشعة المقطعية للتعرف على محتويات الجهاز البولي، والتأكد من وجود حصوات أو أكياس سوائل داخل الجهاز البولي.

يمكن استخدام المنظار الداخلي لفحص المثانة والبحث عن حصوات بداخلها أو وجود تضيق في مجرى البول.

استخدام مجسات لقياس النشاط الكهربائي للعضلات والأعصاب.

عملية التبول هو الوسيلة التي يستخدمها الجسم للقضاء على مجموعة كبيرة من الفضلات التي تكون تتكون من الماء والأملاح المتنوعة من خلال الجهاز البولي الذي يتكون من الكليتين، الحالبين والمثانة، ويسمى حصر البول بعدم الاستطاعة على إخراج البول خارج الجسم نسأل الله لكم التوفيق في كل الامور.