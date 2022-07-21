علاج ارتفاع هرمون الذكورة عند النساء وتساقط الشعر ، لقد تسائل عدد كبير من النساء والرجال حول العلاج الذي يمكنهم من التخلص من الارتفاع في هرمون الذكورة عند النساء وعلاج مشكلة تساقط الشعر الناتج عن ذلك ويعد ذلك خاص بالنساء اللواتي لديهن من الأعراض المصاحبة للإصابة بارتفاع هرمون الذكورة ويرغبن في التخلص منه ، لذلك سنوضح لكم كل ما يتعلق بأسباب ارتفاع هرمون الذكورة ، تابعوا معنا .

لماذا يرتفع هرمون الذكورة عند النساء

هناك العديد من الأسباب التي يمكن أن تؤدي إلى زيادة هرمون الذكورة عند الإناث، ومن هذه الأسباب

تناول الكورتيزون لفترة طويلة يؤدي تناول الكورتيزون لفترة طويلة إلى تضخم الغدة الكظرية المسؤولة عن إنتاج هرمون الذكورة في الجسم، مما يؤدي إلى ارتفاع حاد في هرمون الذكورة في جسم المرأة التي تتناولها. كورتيزون.

تورم أو سرطان الغدة الكظرية الغدة الكظرية هي الغدة المسؤولة عن إنتاج هرمون الذكورة في الجسم، لذا فإن تورمها أو سرطانها يؤدي إلى إنتاج كمية كبيرة من هرمون التستوستيرون وضخها في جسم المرأة.

قصور الغدة الدرقية الغدة الدرقية هي المسؤولة عن تنظيم الهرمونات داخل الجسم، لذلك يؤدي نقصها إلى اضطراب هرموني قد يؤدي إلى ارتفاع هرمون الذكورة عند النساء، أو زيادة هرمون الحليب لدى النساء غير المرضعات، أو غير ذلك. الاضطرابات الهرمونية.

تناول المنشطات لبناء العضلات الهرمون الرئيسي المسؤول عن بناء العضلات هو هرمون التستوستيرون، لذا فإن تناول المنشطات التي تحفز بناء العضلات يزيد من إنتاج هرمون التستوستيرون في الجسم. مما يؤدي إلى ارتفاع نسبة النساء اللائي يتناولن هذه المنشطات.

سرطان المبيض يؤدي سرطان المبيض إلى اضطراب هرموني في جسم المرأة ينتج عنه زيادة في نسبة الحليب وهرمونات الذكورة وانخفاض نسبة الهرمونات الأخرى المسؤولة عن دورة الإباضة والشعور بالرغبة الجنسية مثل الاستروجين والبروجستين.

المستوى الطبيعي لهرمون الذكورة في جسم المرأة

على عكس الرجال، الذين يجب أن يكون لديهم هرمون تستوستيرون مرتفع في أجسامهم، وإلا فسيتم اعتبارهم ناقصًا في هرمون التستوستيرون، يجب أن يكون هرمون التستوستيرون عند النساء منخفضًا جدًا ولا يتجاوز 75 نانوجرام لكل ديسيلتر من الدم في منتصف اليوم و 78 نانوجرام لكل ديسيلتر في المساء. الصباح.

ما هي علامات زيادة هرمون الذكورة عند النساء

هناك العديد من الأعراض التي تظهر على الأنثى أن لديها نسبة عالية من هرمون الذكورة، ومن هذه الأعراض

النمو الغزير لشعر الجسم والوجه هرمون الذكورة مسؤول عن زيادة نمو الشعر في أجسام الرجال، لذا فإن ارتفاعه عند الإناث يؤدي إلى نمو الشعر في أجسادهم ووجوههم ؛ مما يجعل أجسادهم مغطاة بالشعر مثل الرجال.

تساقط شعر الرأس بالرغم من أن هرمونات الذكورة تزيد من إنبات شعر الجسم إلا أنها تهاجم بصيلات شعر الرأس مما يؤدي إلى تساقط الشعر من رؤوس النساء المصابات بارتفاع هرمون الذكورة.

كثرة ظهور حب الشباب على الوجه والجسم يؤدي ارتفاع الهرمونات الذكرية في أجسام النساء إلى اضطراب باقي الهرمونات في أجسادهن ؛ مما يؤدي إلى ظهور حب الشباب بشكل متكرر ومشاكل الإنسان.

زيادة مفرطة في كتلة العضلات هرمونات الذكورة هي المسؤولة عن قوة العضلات وصلابتها وحجمها.

خشونة الصوت الهرمونات الذكرية هي التي تسبب الاختلاف بين أصوات النساء والرجال، فتجعل أصوات الرجال خشنة ومرتفعة، فإذا ارتفع الهرمون الذكري في جسم المرأة بقوة يبدأ صوتها بالتغير تدريجياً. ويصبح قاسيًا مثل أصوات الرجال.

اضطراب الدورة الشهرية تؤدي الزيادة في هرمون الذكورة إلى اضطراب الدورة الشهرية نتيجة الاضطراب الذي يؤثر على باقي الهرمونات نتيجة زيادة الهرمون الذكري في جسم المرأة، ويظهر هذا الاضطراب في الشكل. من تأخر الدورة الشهرية أو غيابها التام.

علاج ارتفاع هرمون الذكورة عند النساء

يتم علاج ارتفاع هرمون الذكورة عند النساء باتباع الخطوات التي سنذكرها في السطور التالية

علاج السبب الرئيسي لارتفاع الهرمون حتى تتمكن المرأة المصابة من علاج ارتفاع هرمون الذكورة عليها معالجة السبب الذي أدى إلى ارتفاعه والسيطرة على الهرمونات عن طريق تناول الأدوية الهرمونية التي يصفها الطبيب.

استخدام العلاج الهرموني أثناء علاج السبب الذي أدى إلى ارتفاع هرمون الذكورة، يجب على الطبيب المختص أن يوصي المرأة بأخذ العلاج الهرموني المناسب لحالتها للقضاء على الاضطراب الهرموني وإعادة هرمون الذكورة إلى نسبته الطبيعية في جسمها.

إنقاص الوزن من المستحسن إنقاص الوزن أثناء العلاج لمستويات التستوستيرون العالية. لأن زيادة الوزن يمكن أن تؤدي إلى اضطرابات هرمونية.

التخلص من آثار ارتفاع هرمون الذكورة هناك العديد من العلاجات التي يجب أن يوصي الطبيب النساء باستخدامها أثناء علاج ارتفاع هرمون الذكورة، وبعد العلاج للقضاء على آثار ارتفاع هرمون الذكورة المتمثل في زيادة شعر الجسم وتساقط الشعر و حب الشباب على الجلد حيث يجب علاج هذه الأعراض بشكل منفصل عن علاج ارتفاع هرمون الذكورة ليعود الجسم إلى وضعه الطبيعي.

هل ارتفاع هرمون الذكورة عند النساء يسبب العقم

الجواب نعم، ارتفاع هرمونات الذكورة عند النساء يسبب العقم. لأنه يؤدي إلى اضطرابات الدورة الشهرية، وعدم انتظام الإباضة، ومتلازمة تكيس المبايض. الأمر الذي يؤدي إلى استحالة الحمل قبل العلاج من الاضطراب الهرموني الذي أدى إلى ارتفاع هرمون الذكورة وعودة الهرمونات إلى نسبتها الطبيعية في الجسم.

هل ارتفاع هرمون التستوستيرون يؤثر على الشعر

الجواب نعم وهذا يرجع إلى أن ارتفاع هرمونات الذكورة “التستوستيرون والأندروجين” في جسم المرأة يسبب العديد من الأعراض المزعجة، من أهمها تساقط الشعر من منتصف وأمام الرأس. لأن هرمونات الذكورة تهاجم بصيلات الشعر في الرأس، وتقلل من قدرتها على إنبات الشعر، بينما تزيد من نمو الشعر في أجزاء أخرى من الجسم، فيزيد مظهر شعر الجسم والوجه عند النساء المصابات باضطرابات هرمونية.

علاج تساقط الشعر بسبب ارتفاع هرمون الذكورة

يتم علاج تساقط الشعر الناتج عن ارتفاع مستويات هرمون الذكورة عن طريق تناول نوعين من الأدوية

الأدوية الهرمونية يتم تناول الأدوية الهرمونية على النحو الذي يحدده الاختصاصي لإعادة ضبط مستوى الهرمونات داخل الجسم ؛ نتيجة لذلك، تتوقف الأعراض الضارة للاضطرابات الهرمونية مثل تساقط الشعر ونمو اللحية عند النساء عن الظهور.

أدوية لتحفيز إنتاج الشعر تعمل هذه الأدوية على تحفيز الجسم على نمو شعر جديد بدلاً من الشعر الذي فقد وتضرر نتيجة ارتفاع هرمون الذكورة لدى النساء، وغالبًا ما تكون على شكل بخاخات موضعية تستخدم مباشرة على الشعر. رأس.

وفي الختام لمقالنا هذا نكون قد تحدثنا لكم عبر السطور السابقة حول التعرف على علاج ارتفاع هرمون الذكورة عند النساء وتساقط الشعر ، و علاج تساقط الشعر بسبب ارتفاع هرمون الذكورة والاجابة على هل ارتفاع هرمون الذكورة عند النساء يسبب العقم ، و هل ارتفاع هرمون التستوستيرون يؤثر على الشعر .