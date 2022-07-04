علاج اسمرار البشرة بعد التقشير

علاج البشرة الداكنة بعد التقشير، يرغب الكثير من الأشخاص الذين خضعوا لتقشير الجلد فِيْ معرفة طرق التعامل مع الدباغة التي تحدث كأثر جانبي لعملية التقشير، لذلك سوف تشرح هذه المقالة كيفِيْة التعامل مع الدباغة بالإضافة إلى توضيح طرق منع الجلد الداكن بعد التقشير الكيميائي.

ما هُو تقشير البشرة

هُو إزالة الطبقة الخارجية من الجلد لتحسين مظهره وصحته. أحيانًا يلجأ الأشخاص الذين يعانون من البثور أو التصبغ، على سبيل المثال، الذين لا يستطيعون التخلص منها عن طريق الكريمات الموضعية إلى تقشير الجلد لإزالة الطبقات الخارجية من الجلد للتخلص من المشكلة التي يعانون منها بشكل دائم وجذري.

فوائد تقشير البشرة

فوائد تقشير البشرة كالتالي

لون البشرة الفاتح.

توحيد لون البشرة.

تخلص من التصبغ.

تمتص الزيوت من البشرة الدهنية.

إزالة الجلد الميت.

تحفِيْز الجلد لإنتاج الكولاجين والفِيْتامينات.

تحرير الجلد من مشاكل حب الشباب والبقع السوداء.

تحرير البشرة من التجاعيد الناتجة عن الشيخوخة.

حَلْ مشكلة الموارد الممتدة.

ما هُو الاسمرار بعد التقشير

هِيْ حالة مرضية تصيب الجلد بعد عملية التقشير وتؤدي إلى أن يصبح لونه أقرب إلى الأسود أو بالمعنى الأكثر دقة هُو تصبغ الجلد الذي يغير لونه الطبيعي إلى لون آخر أقرب إلى الأسود وهذا البني عادة ما يكون بسبب حدوث خطأ أثناء عملية التقشير أو بعد عملية التقشير.

اسباب تسمير البشرة بعد التقشير الكيميائي

الأسباب التي تسبب البشرة الداكنة بعد التقشير الكيميائي هِيْ كالتالي

حرق الجلد عند التقشير.

التعرض لأشعة الشمس المباشرة بعد التقشير.

تناول الأدوية التي تحتوي على هرمون الاستروجين أو العقاقير المضادة للالتهابات، حيث تعمل هذه الأدوية على تحفِيْز الخلايا الصبغية فِيْ الجسم.

علاج البشرة السمراء بعد التقشير

يرغب الكثير من الناس فِيْ التعرف على العلاجات التي تساعدهم على استعادة لون بشرتهم الطبيعي بعد تعرضهم لمشكلة البشرة الداكنة بعد التقشير، لذلك فِيْ هذا الجزء من المقال سنشرح الطرق الطبيعية لعلاج البشرة بعد التقشير ثم نعرض المادة الكيميائية. طرق العناية بالبشرة بعد التقشير

طرق طبيعية لعلاج البشرة الداكنة بعد التقشير

بعد تجربة التقشير الكيميائي وإصابة بعض المستخدمين ذوي البشرة الداكنة، غالبًا ما يترددون فِيْ استخدام منتجات كيميائية أخرى، لذلك فِيْ هذا الجزء من المقال سوف نوضح بعض الوصفات الطبيعية التي يمكن أن تعالج مشكلة البشرة الداكنة بعد أداء تقشير العملية الكيميائية

النشا وماء الورد لعلاج البشرة الداكنة بعد التقشير

يمكن استخدام وصفة النشا وماء الورد لحَلْ مشاكل البشرة الداكنة الناتجة عن التقشير بالطريقة التالية

اخلطي ربع كوب من ماء الورد مع ملعقة كبيرة ونصف نشا.

يوضع الخليط المذكور على نار خفِيْفة حتى يكتسب قوام كريمي.

اتركي الخليط يبرد ثم ضعيه على المناطق للتخلص من السمرة لمدة عشر دقائق.

يتم تكرار الوصفة يوميًا أو على الأقل 3 مرات فِيْ الأسبوع ويتم غسل المنطقة التي توضع عليها الوصفة بالماء الدافئ.

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يمكن استخدام وصفة العسل والشوفان لحَلْ مشكلة البشرة الداكنة بالطريقة التالية

اخلطي ملعقتين كبيرتين من الشوفان مع ملعقتين من العسل.

اعصر المزيج سالف الذكر من ليمونة كبيرة.

نخلط المزيج جيداً حتى يصبح قوام كريمي ثم نضعه على الأجزاء المراد إزالتها من السمرة لمدة 15 دقيقة.

يتم تطبيق الوصفة يومًا بعد يوم ويتم غسل المكان الذي توضع فِيْه الوصفة بالماء الفاتر.

طرق كيميائية لعلاج البشرة الداكنة بعد التقشير

يمكن استخدام العوامل الكيميائية التالية لعلاج مشكلة البشرة الداكنة

استخدام مرهم الهِيْدروكينون المسئول عن تقليل تصبغ الجلد.

تقشير الطبقة السطحية للجلد باستخدام نوع مختلف من المقشر عن النوع المستخدم فِيْ المرة الأولى.

ضع مستخلص فِيْتامين سي على المنطقة المصابة.

استخدام الليزر التجميلي الذي يعالج تصبغات الجلد.

كيفِيْة منع البشرة الداكنة بعد التقشير الكيميائي

يمكن منع البشرة الداكنة بعد التقشير الكيميائي من خلال ما يلي

لا تتناول أي دواء بدون استشارة الطبيب.

استخدم واقي الشمس مباشرة قبل التعرض للشمس.

رطبي وجهك باستخدام مرطب مثل البانثينول.

التعليمات اللازمة بعد التقشير

يجب اتباع التعليمات التالية للتأكد من أن الجلد لا يتضرر من جلسة التقشير

يجب أن تشرب ما لا يقل عن لترين من الماء يوميًا للحفاظ على رطوبة الجسم الداخلية.

يجب تجنب استخدام الكريمات أو المراهم الموضعية دون استشارة الطبيب.

من الأفضل وضع أكياس الثلج على المناطق المصابة لتقليل الالتهاب أو التورم.

يفضل تجنب فرك الجلد نهائيا حتى لو تم غسله.

يجب تجنب ملامسة الجلد للماء تمامًا على الأقل فِيْ اليوم الأول بعد التقشير.

يجب ترطيب الوجه بأقنعة طبيعية مثل الخيار أو العسل.

من الأفضل تجنب التواجد فِيْ الأماكن الحارة.

يفضل تجنب الأنشطة التي تسبب التعب للشخص الذي يقوم بعملية التقشير.

فِيْ هذا المقال، أوضحنا علاج السمرة بعد التقشير، بحيث يمكن لكل من قاموا بتقشير بشرتهم باستخدام التقشير الكيميائي وعانوا من تصبغ الجلد الوقوف على كيفِيْة التعامل مع هذا التصبغ.