علاج الإمساك عند الرضع في الشهر الأول، حالة الإمساك من اختلالات الجهاز الهضمي المنتشرة للغاية عند الرضع، خاصة الذين يرضعون الحليب الغير طبيعي كبديل للرضاعة الطبيعية أو بالتغيير معها، لأن معدتهم وجهازهم الهضمي باقي في طور التطور بعد الانجاب، لذا يحتاج إلى بعض الوقت لتحديد عملية الإخراج والتبرز بشكل عادي .

علاج الإمساك عند الرضع في الشهر الأول

عادة ما تحدث اضطرابات في الجهاز الهضمي عند الطفل في الشهر الأول، والإمساك من تلك الاضطرابات التي تصيب الطفل، حيث يؤثر الحليب الاصطناعي على المعدة، لأن المعدة والجهاز الهضمي في حالة نمو وتطور وتطور. التطور الكامل لم يكتمل بعد، فعملية التغوط والتغوط بشكل طبيعي تتطلب عدة أشياء لعلاج تلك الإمساك.

كما أنه كلما كبر الطفل وتطور نظامه بشكل كامل قل حدوث الإسهال، كما أن نوع الرضاعة الطبيعية يؤثر على نمو وتطور الجهاز الهضمي، لذلك في حالة الرضاعة الصناعية، يجب على الأم أن تحرص على الاختيار نوع من الحليب يتناسب مع جسم طفلها حتى لا يعاني من امراض المعدة.

يعتمد الطفل في الشهر الأول على الرضاعة الطبيعية فقط، لذلك في حالة الإمساك يجب اتباع عدة طرق لعلاج الإمساك عند الرضع في الشهر الأول، وهذه الطرق هي كما يلي

تحريك قدمي الطفل بشكل عجلة حيث تقوم الأم بتحريك قدمي طفلها على شكل عجلة لعدة دقائق، وهذه من أهم الطرق المستخدمة في علاج الإمساك عند الرضع في الشهر الأول.

تدليك جسم الطفل من أكثر الطرق فعالية في علاج الإمساك وتقليل آلام المعدة وتشنجاتها. يساعد تدليك جسم الطفل والقيام بتدليك منطقة معدته على تليين الأمعاء، ويمكن أن يكون التدليك أكثر من مرة خلال اليوم. يفضل التدليك أثناء تغيير الحفاضات واستخدام زيت الأطفال. .

تغيير نوع الحليب الاصطناعي في حال استمر معاناة الطفل من الإمساك وكان نوع الرضاعة التي يستخدمها هو الرضاعة الصناعية، يجب على الأم استشارة الطبيب لمعرفة نوع الحليب المناسب لجسم طفلها وما هي الجرعات المناسبة. إعطائه الحليب طوال اليوم حتى يشفى من الإمساك وتكون معدته قادرة على هضم الحليب.

حمام الماء الدافئ للطفل حيث تضع الأم طفلها في الماء الدافئ وتدلكه وتحرك قدميه على شكل عجلة لكل واحدة، وتصنع منطقة البطن في حالة استرخاء، حيث يقلل ذلك من حدة الإمساك. ويعاملها.

الأدوية الطبية في حالة إصابة الطفل بالإمساك المستمر لعدة أيام، يجب على الأم استشارة طبيب الأطفال لتشخيص حالته ومعرفة الأدوية المناسبة لعلاجه من الإسهال، ومن تلك الأدوية تحاميل المستقيم.

تغيير غذاء الأم المرضعة هناك علاقة ارتباط بين طعام الأم وتأثير لبنها على ذلك الطعام، ففي حالة الرضاعة يجب على الأم الحرص على تناول الأطعمة الصحية والابتعاد عن الأطعمة التي تسبب الإمساك حتى تتعافى. ينمو الطفل بشكل طبيعي وسليم.

أخذ درجة حرارة الطفل من فتحة الشرج تأخذ الأم الترمومتر وتعقمه جيداً، حيث يحتوي على مواد مرطبة مثل زيت الزيتون، وتضعه في فتحة الشرج لرضيعها، حيث يساعد ذلك في علاج الإمساك، ولكن لا ينبغي تكرار ذلك مرات عديدة.

علامات الإمساك عند الرضع في الشهر الأول

هناك عدة علامات تدل على إصابة الطفل بالإمساك، وهذه هي كالتالي

ملاحظة الأم لطفلها أنه يصعب عليه التبرز ويجد صعوبة في عملية الإخراج لمدة تتراوح ما بين 3 إلى 5 أيام متواصلة، أو يخرج البراز خلال تلك الفترة برائحة صلبة وجافة جدًا وقوية.، وهذا دليل على إصابة الرضيع في شهره الأول بالإمساك، ويجب على الأم توخي الحذر واللجوء بسرعة إلى العلاج.

في حالة أن يكون البراز في شكل جاف، أي أجزاء صغيرة من اللون الغامق، فهذا دليل على أن الرضيع يعاني من الإمساك ويجب علاجه من هذا الإمساك.

يبكي الطفل باستمرار وبالغال عند الرضاعة.

رفض الرضيع للرضاعة ورفضه لها.

ملاحظة الأم أن معدة طفلها منتفخة وصعبة بشكل غير طبيعي.

إذا كان الطفل يعاني أثناء عملية الإخراج وأصبح وجهه أحمر اللون، ولاحظت الأم أنه غير طبيعي ويعاني من تقلصات ومغص، فهذا دليل على أنه يعاني من الإمساك.

وجود دم في البراز الصلب للطفل أثناء عملية الإخراج. وهذا دليل على إصابة الطفل بالإمساك المصاحب للشق الشرجي. لا بد من استشارة الطبيب في هذه الحالة من أجل وصف العلاج المناسب له، وسيشفى الرضيع البالغ من العمر الشهر الأول من الإمساك.

متى يجب استشارة الطبيب

يجب على الأم استشارة الطبيب ومعرفة الأدوية المناسبة من أجل علاج الإمساك عند الرضع في الشهر الأول إذا ظهر الطفل التالي

لا يزال الطفل يعاني من الإمساك بالرغم من تنفيذ محاولات العلاج المذكورة أعلاه إلا أنها لا تحقق نتيجة فعالة، وفي هذه الحالة يجب استشارة الطبيب على الفور.

إذا لاحظت الأم دمًا أثناء التبرز، في هذه الحالة يجب استشارة الطبيب لمعرفة ما يحدث للطفل وما هو العلاج المناسب الذي يساعده في التخلص من الإمساك.

في حالة عدم التبرز لمدة 2 إلى 3 أيام، بالإضافة إلى استمرار بكاء الطفل بطريقة هيستيرية ووجود قيء.

يجب استشارة الطبيب في حالة ملاحظة الأعراض المذكورة أعلاه، حيث سيصف الطبيب الأدوية والعلاجات المناسبة التي تساعد الطفل على التخلص من الإمساك وعلاجه.

علاج الإمساك عند الأطفال الأكبر سنًا

تختلف طرق علاج الإمساك باختلاف عمر الرضيع. يختلف الطفل البالغ من العمر شهرًا عن الطفل البالغ من العمر 6 أشهر. يتم علاج الأطفال الذين تزيد أعمارهم عن شهر واحد من خلال ما يلي

تغييرات في النظام الغذائي في حالة الرضيع الأكبر سنًا الذي يُسمح له بتناول بعض الأطعمة الخفيفة، إذا كان مصابًا بالإمساك، يجب على الأم إعطائه بعض الأطعمة التي تعمل على التخلص من الإمساك، وتشمل هذه الأطعمة ما يلي

إعطاء الأم لطفلها المصاب بالإمساك أغذية تحتوي على الألياف مثل الخوخ والتفاح بدون قشر.

أعط الأم أطعمة مصنوعة من الحبوب الكاملة.

إذا كان الطفل أكبر من 6 أشهر، يجب على الأم إعطائه عصائر ومشروبات تخفف الإمساك وتساعد على تليين أمعائه، كما يجب على الأم الحرص على تناول الماء ولو بجرعات صغيرة.

عصير الفاكهة إذا تجاوز الطفل سن شهرين فيمكن إعطاؤه مشروبات طبيعية من الفاكهة ولكن بكميات قليلة مثل عصير التفاح الطبيعي ويتم ذلك بعد استشارة الطبيب.

حرصت الأم على إعطاء طفلها المصاب بالإمساك بعض الأعشاب الطبيعية التي تساعد في تنشيط المعدة وتسهيل حركة الأمعاء وتنعيمها، مثل الشمر واليانسون، وذلك لعلاج الإمساك وتخفيف التبرز.

يجب أن تحرص الأم على تحضير عصائر الفاكهة الطبيعية أو الأعشاب بطريقة صحية وذلك باستخدام زجاجة الطفل ووضع المشروبات بداخلها بعد التعقيم والتنظيف الجيد حتى لا يصاب الطفل بعدوى أخرى.

يعتبر المواليد الحديثون الولادة معرضين للإصابة بمجموعة كبيرة من المعضلات الصحية بعد الانجاب مباشرة، ومن أكثر هذه المعضلات انتشارا، هي اصابتهم بالإمساك المعوي، والذي يسبب مجموعة كبيرة من المضاعفات للمولود الرضيع .