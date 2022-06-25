علاج البشرة الجافة طبيعياً

علاج البشرة الجافة بشكل طبيعي – يمكن أن تؤدي البشرة الجافة إلى تقشر بشرة وجهك، بالإضافة إلى مشاكل صحية أخرى، مثل الأكزيما والصدفية.

يمكن أن يتسبب الهواء البارد والاستحمام الساخن والرطوبة المتقلبة في تقشر الجلد، خاصة في فصل الشتاء. يسمى تقشير الجلد على مساحة كبيرة من الجسم بالتهاب الجلد التقشري.

بالنسبة للأشخاص الذين يضعون المكياج، فإن تغطية الجلد المتقشر يمكن أن يزيد المشكلة سوءًا ويجعل التقشير أسوأ. لكن التحلي بالصبر أثناء انتظار توقف جلدك عن التقشير قد يكون أمرًا صعبًا.

استمر في القراءة لمعرفة ما يوصي به أطباء الجلد للتخلص من تقشر بشرة وجهك.

رطب البشرة الجافة بمكونات طبيعية

يمكنك اختيار استخدام العلاجات المنزلية جنبًا إلى جنب مع وصفة طبية تحصل عليها من طبيبك

إذا كانت بشرتك تتقشر بالفعل، فتوقف عن لمسها قدر الإمكان. على الرغم من أنك قد ترغبين في تغطية بشرتك المقشرة بالمكياج، إلا أن كريم الأساس المطبق على بشرتك لن يجعل التقشير ملحوظًا. يمكن لمستحضرات التجميل أن تجفف بشرتك وتجعل التقشر أسوأ.

استخدم الصابون والمنظفات الخالية من العطور. يؤدي تكوين الرغوة على سطح بشرتك إلى تجفيف بشرتك.

تجنب المنتجات التي يمكن أن تجعل بشرتك أكثر جفافاً. يجب تجنب الصابون المضاد للبكتيريا والصابون المزيل للعرق ومنتجات العناية بالبشرة التي تحتوي على الكحول، خاصة على وجهك.

بعد غسل وجهك، ضعي المرطب. يمكن أن يضيف غسل وجهك الرطوبة إلى البشرة الجافة، لكنك تحتاج إلى مرطب لتأمين التأثيرات على بشرتك.

استخدم المناشف الناعمة عند لمس وجهك. يمكن أن تضر المناشف الصلبة بشرتك.

يوصي أطباء الجلدية بأخذ حمام أقصر ومحاولة استخدام الماء الفاتر لتسخين الماء بدلًا من استخدام الماء الساخن. يمكن أن يؤدي الاستحمام بالبخار إلى فتح المسام، ولكنه قد يجفف بشرتك أيضًا.

احرصي دائمًا على تجفيف بشرة وجهك بدلًا من فرك وجهك. هذا يساعد في الحفاظ على نعومة بشرتك.

قشر وجهك للتخلص من تقشر الجلد ولكن افعل ذلك بالطريقة الصحيحة. إذا كانت بشرتك تتقشر، فتجنب استخدام منظف يحتوي على أحماض ألفا هيدروكسي أو الكحول أو العطور. جرب استخدام الماء الفاتر ومنشفة ناعمة أو قفاز استحمام لفرك بشرة وجهك بلطف وتخفيف أي تقشر من الجلد. لا تقشر بشرتك أبدًا، خاصةً عندما تكون مبللة.

يمكن أن يساعد تطبيق عامل موضعي مضاد للالتهابات، مثل الصبار، على شفاء بشرتك.

تقشير جاف للبشرة

يمكن لطبيب الأمراض الجلدية أن يعالج الجلد بمزيج من الأدوية والعلاجات التي تُدار في عيادته. إذا كانت لديك حالة صحية أساسية تتسبب في تقشير بشرة وجهك، فقد تحتاج إلى بدء العلاج أو تعديل علاجك الحالي لتلك الحالة قبل أن تتحسن الأعراض. تشمل علاجات تقشير البشرة على وجهك ما يلي

أدوية حب الشباب مثل الدوكسيسيكلين (أوراسيا)

مقشر كيميائي

كريمات الكورتيكوستيرويد التي تُصرف بوصفة طبية

اسباب تقشر بشرة الوجه

الجلد الجاف هو أكثر أمراض الجلد شيوعًا ويمكن أن يكون سبب تقشر الوجه. ولكن هناك بعض الحالات الأخرى التي يمكن أن تتسبب في تقشر جلد وجهك.

من خلال البحث عن أعراض أخرى، قد تتمكن من تقليل الأعراض.

فيما يلي بعض الأسباب المحتملة لتقشر الجلد

ضربة شمس. الجلد الأحمر المتهيج والملتهب الذي تضرر من الشمس سوف يتقشر ببطء ليكشف عن جلد جديد تحته.

الأدوية. قد يتقشر الجلد كأثر جانبي لبعض الأدوية. يمكن أن تتسبب أدوية ضغط الدم والبنسلين ومضادات الصرع الموضعية في تقشر الجلد.

التهاب الجلد الدهني؛ على الرغم من أن هذه الحالة تؤثر عادة على فروة الرأس، إلا أنها يمكن أن تتطور أيضًا على وجهك وتتسبب في التقشر والحكة والاحمرار والتشقق.

الإكزيما هي أحد أمراض المناعة الذاتية تتميز بوجود بقع متقشرة حمراء أو بنية اللون، بالإضافة إلى تقشير يمكن أن يحدث على وجهك.

الصدفية هي حالة جلدية مزمنة تتميز ببقع بيضاء متقشرة من الجلد قد تتحول إلى اللون الأحمر وتتقشر. يمكن أن تكون بقع الصدفية مؤلمة ومؤلمة.

يحدث قصور الغدة الدرقية عندما لا ينتج جسمك ما يكفي من هرمون الغدة الدرقية ويمكن أن يؤدي إلى التعب وزيادة الوزن وترقق الشعر وتقشر الجلد.

الوردية هي حالة جلدية مزمنة يمكن أن تسبب تمزق الأوعية الدموية تحت الجلد وتورم أو احمرار الجلد وتقشر بشرة الوجه.

الالتهابات الفطرية والمكورات العنقودية. تترافق هذه الالتهابات الخطيرة مع صداع وإرهاق والتهاب الجلد في موقع الإصابة.

رد فعل تحسسي لمستحضرات التجميل أو منتجات العناية بالبشرة. يمكن لشيء ما وضعته على وجهك، مثل كريم الأساس أو المرطب الجديد، أن يسد المسام ويسبب التورم أو الطفح الجلدي. بمجرد أن تتهيج، قد تجف بشرتك وتتساقط، مما يتسبب في تقشر جلد وجهك.

يعتبر نقص النياسين والسمية بفيتامين أ من الظروف الغذائية التي يمكن أن تؤدي إلى تقشر الجلد.

متلازمة تقشير الجلد هي حالة نادرة تصبح فيها بقع الجلد حمراء وملتهبة قبل التقشير.

متى تستشير الطبيب

إذا كان وجهك يتقشر بسبب حروق الشمس أو الحساسية، يجب أن يتوقف التقشير في غضون ثلاثة إلى سبعة أيام.

إذا كانت بشرتك تتقشر كثيرًا أو لم تتوقف بعد تعرضها للبيئة، يجب عليك التحدث مع الطبيب.

اتصل بطبيبك على الفور إذا لاحظت

تقرحات في أجزاء كبيرة من الجسم

حمى أو قشعريرة تصاحب حروق الشمس أو الحساسية

الغثيان أو الدوخة أو الارتباك الذي يحدث في نفس الوقت تقريبًا الذي يبدأ فيه تقشر وجهك

سيلان الجلد الأصفر أو الرائحة الكريهة أو التشققات ولن يتوقف النزيف

ملخص

في معظم الحالات، يكون تقشر بشرة وجهك عرضًا مؤقتًا ناتجًا عن عامل مهيج أو عامل بيئي.

لتسريع الشفاء، تجنبي تغطية الجلد بالمكياج ولا تحاولي تقشير بشرة وجهك بنفسك، فقد يتسبب ذلك في ظهور بقع داكنة أو ندبات.

في غضون أسبوع، يجب أن يتقشر الجلد من تلقاء نفسه.

هناك أوقات قد تشير فيها الأعراض المتكررة إلى سبب مختلف، مثل حالة الجلد المزمنة أو قصور الغدة الدرقية. انتبه للأعراض الأخرى وتحدث إلى الطبيب حول الأعراض المتكررة.

عالج البشرة الجافة بشكل طبيعي