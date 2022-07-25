علاج التجاعيد والهالات السوداء تحت العينين بطريقة سهلة وصحية وأفضل من مراكز التجميل

تعتبر التجاعيد والهالات السوداء من أكثر المشاكل المزعجة لجميع أفراد الأسرة وخاصة النساء والفتيات، مما يؤدي إلى تدهُور المزاج والحالة النفسية بشكل كبير لجميع الأفراد الذين يعانون من هذه المشاكل، حيث أن البشرة صافِيْة ومشرقة ومشرقة ونضرة هِيْ واحدة من هم. من أهم الأشياء التي تبحث عنها كل امرأة وفتاة. حيث تظهر مشكلة التجاعيد والهالات السوداء نتيجة لعدة عوامل منها التغذية السيئة والصحية، كثرة السهر وعدم النوم لفترات طويلة، عدم استخدام المرطبات والكريمات المناسبة لنوع البشرة، التعرض لأشعة الشمس الحارقة لفترات طويلة. من اليوم، وتلجأ الكثير من النساء إلى مراكز التجميل والعناية بالبشرة التي تستخدم مواد كيميائية ضارة، لذلك نقدم لكِ أفضل وأسهل طريقة لعلاج التجاعيد والهالات السوداء تحت العينين.

طريقة عمل علاج التجاعيد والهالات السوداء ومكوناتها

وصفة الزبادي للتجاعيد.

المكونات

أربع ملاعق كبيرة من الزبادي.

ملعقة زيت زيتون.

كيف تستعد

نحضر وعاء ونضع أربع ملاعق كبيرة من الزبادي ونضيف ملعقة كبيرة من زيت الزيتون ونخلط المكونين جيداً. ضعي هذا القناع على الوجه والرقبة لمدة عشرين دقيقة.

اغسل وجهك ورقبتك جيدًا بالماء الفاتر. كرري هذه الوصفة مرتين فِيْ الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.

عصير الطماطم لازالة الهالات السوداء والتجاعيد

المكونات

طماطم متوسطة.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

نصف ملعقة صغيرة كركَمْ.

ملعقتان صغيرتان من دقيق الحمص.

كيف تستعد