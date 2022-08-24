علاج التصبغات الجلدية في الظهر، من المستطاع تعريف التصبغات الجلدية على أنها عبارة عن حبوب لها لون اسود أو غامقة تظهر في الجلد بسبب ارتفاع معدل إنتاج مادة الميلانين في اماكن متنوعة من الجلد، حيث أن هذه ارتفاع تحدث لمجموعة كبيرة من الأسباب منها مثلًا أشعة الشمس.

علاج تصبغ جلد الظهر

فرط التصبغ هو حالة شائعة يتأثر فيها جلد الظهر أو الجلد في أجزاء أخرى من الجسم ببعض البقع الداكنة أو البنية.

تنتج هذه الحالة عن إنتاج الجسم للميلانين، وهي المادة التي تعطي الجلد والشعر لونهما الطبيعي. ومع ذلك، في هذه الحالة، ينتجها الجسم بشكل متكرر أكثر من المعتاد، مما يتسبب في ظهور أجزاء داكنة وبنية في جميع أنحاء الجسم، أو في بعض المناطق، أو حتى منطقة واحدة فقط.

تنتج هذه البقع الداكنة كأحد أعراض بعض الأمراض وقد تكون ناجمة عن التعرض المفرط لأشعة الشمس الضارة وبعض الأسباب الأخرى التي سنتناولها في الفقرات التالية.

يتم علاج تصبغ الجلد في الظهر بطرق مختلفة منها الطرق والوصفات الطبيعية ومنها الخضوع لبعض العلاجات التجميلية، وسنتعرف على كل تلك العلاجات سواء كانت طبيعية أو تجميلية في هذا المقال، فاستمر في القراءة.

هناك العديد من الطرق التي تستخدم لعلاج تصبغ الجلد في الظهر ومناطق أخرى، بعضها تجميلي وبعضها طبيعي وبعضها طبي، وسنتحدث عنها في السطور التالية.

طرق التجميل لعلاج تصبغ الظهر والجسم

هناك العديد من طرق العلاج التجميلي التي تستخدم لعلاج تصبغ الجلد على الظهر والجسم، وسنناقشها بالتفصيل في النقاط التالية

1- الخضوع لعملية التقشير الكيميائي

يلجأ بعض الأشخاص الذين يعانون من بقع جلدية داكنة في الظهر ومناطق أخرى أحيانًا إلى جلسات خاصة في بعض المستشفيات أو العيادات المتخصصة في التجميل، وقد يكون ذلك تحت إشراف الطبيب المعالج.

تتم هذه الجلسة باستخدام بعض أجهزة التقشير بهدف تقشير طبقة الجلد الخارجية في المناطق المتضررة من البقع لتقليل ظهور تلك البقع، وتتلاشى تدريجياً مع الجلسات.

كما يحافظ التقشير على الجسم لتجديد خلاياه في تلك المناطق مما يسرع من الشفاء والتخلص من تلك البقع الداكنة.

2- جلسات تقشير بأجهزة الليزر

ينصح بعض أطباء الجلدية أو أخصائيو التجميل الأشخاص الذين يعانون من ظهور البقع الداكنة على الظهر أو مناطق أخرى بالخضوع لبرنامج جلسات باستخدام جهاز ليزر متخصص في هذا الشأن.

يتم ذلك عن طريق استهداف ضوء الليزر المزدوج والمكثف لصبغة الجسم المعروفة بالميلانين وتفكيكها في تلك المنطقة لعلاج تصبغ الجلد على الظهر أو أي جزء من الجسم.

3- تقشير الكريستال السطحي

تستخدم هذه التقنية في بعض الحالات التي يحددها الطبيب والتي تستخدم فيها بعض البلورات المكونة من أكسيد الألومنيوم أو بلورات مصنوعة من بيكربونات الصوديوم.

4- تقنية حك الجلد للمناطق المصابة

تُعرف هذه التقنية بتقنية صنفرة الجلد أو في اللغة الإنجليزية باسم DERMABRASION، وهي لا تعتبر عملية أو عملية جراحية، بل هي جلسات يستخدم فيها الطبيب شيئًا صغيرًا في الحجم يشبه العجلة المعدنية ويحركها في الأماكن تتأثر البقع.

وذلك بهدف تقشير طبقات الجلد السطحية في تلك المناطق والتخلص منها بالضغط عليها في تلك الأماكن.

الوسائل الطبية في علاج بقع الظهر الداكنة

هناك العديد من العلاجات الطبية التي تستخدم لعلاج تصبغ الجلد على الظهر ومناطق أخرى، وأشهرها الكريمات الطبية التي تعمل على تقليل التصبغ وتفتيحه حتى يقترب تدريجياً من اللون الأساسي لبشرة المريض حتى ظهور البقع. تختفي تماما.

وأهم مكونات هذه الكريمات العلاجية هو الهيدروكوينون HYDROQUINONE، وهي المادة المسؤولة عن تثبيت نسبة الميلانين التي يفرزها الجسم إلى الحد الطبيعي، مما يؤدي إلى انخفاض تدريجي في التصبغ.

وصفات طبيعية لعلاج بقع الظهر الداكنة

هناك العديد من الوصفات التي تم استخدامها على مر العصور لعلاج تصبغ الجلد على الظهر ومناطق أخرى من الجسم عن طريق تفتيح وتقشير البشرة، ونذكر بعضها على النحو التالي

1- قشور البرتقال

قشور البرتقال لها أهمية كبيرة في تحسين البشرة وعلاج مشاكلها مثل علاج تصبغ الجلد في الظهر من خلال وصفة طبيعية. لتحضير الوصفة وتطبيقها، اتبع الخطوات التالية

خذ بعض البرتقال وقشرهم وجففهم لمدة يومين أو ثلاثة أيام في الشمس.

اغسل يديك والمنطقة المراد علاجها جيدًا بالماء والصابون.

احصل على بعض قشور البرتقال التي جففتها من قبل.

نضع القشور في الخلاط ونطحنها جيداً.

أحضر كوبًا من الزبادي الطبيعي.

اخلطي الزبادي ومسحوق قشر البرتقال معًا جيدًا.

ضع الخليط على الظهر أو المناطق المصابة.

اتركي الخليط على الجسم لمدة ربع إلى ثلث ساعة.

نظف الخليط واغسل المنطقة بالماء الدافئ.

استمر في وضع هذا القناع يومًا بعد يوم حتى يشفى تمامًا ويزول البقع.

2- استخدام الشوفان للتخلص من تصبغات الظهر أو المنطقة.

للشوفان أهمية كبيرة في تحسين البشرة وعلاج مشاكلها مثل علاج تصبغ الجلد في الظهر من خلال وصفة طبيعية. لتحضير الوصفة وتطبيقها، اتبع الخطوات التالية

احصل على ملعقة كبيرة من دقيق الشوفان.

خذ حبة طماطم واضربها بالخلاط.

أحضر ملعقة من الزبادي.

اخلطي ملعقتين كبيرتين من عصير الطماطم مع الشوفان واللبن.

ضعي المزيج على ظهر نظيف أو مناطق متسخة.

اتركي الخليط على ظهرك لمدة عشرين ثانية.

اشطف ظهرك من الخليط باستخدام الماء الدافئ.

ضع هذا القناع مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع حتى يكتمل الشفاء.

أسباب تصبغ الجلد

لمعرفة طرق علاج تصبغ الجلد في الظهر، من الضروري معرفة أسباب ظهورها في المقام الأول، حيث يتحدث المتخصصون وأطباء الجلد وأخصائيي التجميل عن الأسباب المختلفة لظهورهم.

ظهور هذه البقع الداكنة على جلد الإنسان يعود إلى إفراز جسم الإنسان المفرط لمادة الميلانين المسؤولة عن لون الجسم والشعر وجميع أجزائه.

يوجد خلل في إفراز الميلانين في الجسم، وبالتالي ظهور بقع بنية أو داكنة في معظم الحالات نتيجة لبعض الأمور، وهي

يتعرض جلد الإنسان بشكل متكرر لأشعة الشمس الضارة ولفترات طويلة.

من الشائع أيضًا أن تكون البقع مجرد عرض من أعراض المرض.

الأمراض التي تسبب ظهور بقع داكنة على الظهر

في سياق الحديث عن علاج تصبغ الجلد في الظهر من الضروري معالجة الأمراض التي تسبب ظهور هذه البقع.

هناك بعض الأمراض التي تسبب ظهور البقع الداكنة على جلد الإنسان وخاصة في منطقة الظهر. سنذكر أكثرها شيوعًا على النحو التالي

يتعرض الجلد للالتهابات، وتحدث هذه الالتهابات في أغلب الأحيان بسبب تعرض الهرمونات داخل الجسم إلى حالة من عدم التوازن.

أو نتيجة لبعض الأمراض الجلدية المعروف أنها تسبب التهابات جلدية مثل الصدفية – الأكزيما – التهاب الجلد التماسي.

قد تكون هذه البقع ناتجة أيضًا عن مرض السعفة الملون، وهو مرض ينتشر في البلدان المعروفة بالمناخات القاسية أو درجات الحرارة المرتفعة ونتيجة التعرض المتكرر والمطول للتعرق.

أيضا، قد تظهر تلك البقع البنية أو الداكنة بسبب إصابة بصيلات شعر الشخص، مما يؤدي إلى ظهور بثور صغيرة، خاصة خلال فترة المراهقة، عندما تزداد هذه الحبوب.

وهذا ما يدفع الشخص إلى فرك الجلد في تلك المناطق، مما يتسبب في ظهور أجزاء داكنة من الجلد في تلك المنطقة.

قد يؤدي التعرض الطويل الأمد لأشعة الشمس الضارة إلى ظهور بقع بنية صغيرة مثل النمش على الجلد.

كما أن تناول مضاد للاكتئاب، مضاد للاكتئاب، يزيد من خطر ظهور بقع داكنة على الجلد.

في الأشخاص الذين يعانون من أمراض المناعة الذاتية أو الجهاز الهضمي، أو الأشخاص الذين يعانون من اضطراب التمثيل الغذائي، تكون البقع الداكنة على الجلد شائعة.

قد تلعب الجينات والوراثة أيضًا دورًا مهمًا في إصابة الأطفال بالبقع البنية أو الداكنة على الجلد إذا كان الوالدان أو أحدهما أو أحد أفراد الأسرة يعاني من هذه البقع.

مع تقدم الناس في العمر، تزداد الإصابة بالبقع الداكنة على الجلد.

كما أن التدخين بجميع أنواعه يزيد من فرص ظهور البقع الداكنة على الجلد.

كما أن العديد من النساء الحوامل والنساء اللواتي مررن بسن اليأس يتعرضن للبقع البنية والداكنة نتيجة الاضطرابات الهرمونية.

أيضًا، إذا كنت من الأشخاص الذين يتناولون الأطعمة التي تحتوي على الصوديوم أو يأكلون الكثير من السكريات والأطعمة المعلبة التي تحتوي على مواد حافظة، فأنت معرض لخطر الإصابة بالبقع الداكنة على بشرتك.

يمكن أن يتسبب الاستخدام الخاطئ لمواد إزالة الشعر مثل الشمع في حدوث التهابات أو حروق، والتي غالبًا ما تترك بقعة داكنة في المناطق التي تعرضت لهذه المواد.

كما أن الحروق بالطبع تتسبب في تغير لون الجلد إلى لون أغمق نتيجة الالتهابات وتلف الجلد في هذه الحالة.

كما أن استخدام الوشم والحفر على الجسم قد يسبب تهيج الجلد والتهابه وبقع داكنة

من المستطاع علاج مرض تصبع الجلد على الظهر من خلال استخدام مجموعة من الكريمات العلاجية باستمرار على المكان المصابة ، وسوف يستغرق العلاج مجموعة كبيرة من الأشهر حتى تظهر النتائج المنتظرة.