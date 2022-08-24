علاج التهاب الأذن الوسطى عند الكبار، قالت الرابطة التابعة لدولة المانيا التي تكون لأطباء الأنف ‫والأذن والحنجرة إن الإصابة بالتهاب الأذن الوسطى يصير عندما تصيب الفيروسات أو ‫البكتيريا الفتحة الداخلية للحلق والأنف إلى الأذن الوسطى، وعادة ما يصاب ذلك ‫في مراحل الزكام القوي لأن تجويف الحلق والأنف يتصل بالأذن من خلال القناة السمعية.

علاج التهاب الأذن الوسطى عند البالغين

هناك بعض الطرق التي تساعد في علاج التهاب الأذن الوسطى عند البالغين، بما في ذلك ما يلي

تناول بعض الأدوية التي يمكن الحصول عليها بدون وصفة طبية، مثل الأسبرين والأيبوبروفين.

يمكن استخدام مضادات الالتهاب غير الستيرويدية لعلاج التهاب الأذن الوسطى.

ومن بين تلك العلاجات أيضًا استخدام الكمادات الدافئة والضغط على الأذن التي يمكن أن تساعد هذه الطريقة في تخفيف الألم.

استخدام الأدوية المضادة للالتهابات مثل الاسيتامينوفين والباراسيتامول.

أيضا، يمكن علاج هذه الحالة من خلال استخدام المضادات الحيوية عن طريق الفم.

لتفتيت الصمغ داخل الأذن الذي يسبب الالتهاب، يتم استخدام قطرات زيت الزيتون.

أسباب التهاب الأذن الوسطى

هناك العديد من الأسباب التي تؤدي إلى التهاب الأذن الوسطى عند البالغين، منها ما يلي

أحد أكثر أسباب التهاب الأذن الوسطى شيوعًا هو العدوى الفيروسية، خاصةً لدى الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة.

الحساسية ونزلات البرد والانفلونزا.

يمكن أن يحدث هذا نتيجة لعدوى بكتيرية أو فيروسية.

يمكن أن تسبب مشاكل الجهاز التنفسي مثل التهاب الحلق والتهاب الجيوب الأنفية التهاب الأذن الوسطى.

التدخين هو أحد أسباب هذه الحالة.

الأشخاص الذين يعانون من ألم الأسنان هم أكثر عرضة للإصابة بالتهاب الأذن الوسطى، لأن الأعصاب متورطة بين الأسنان والأذن الوسطى.

كما أن تعرض الأذن للماء بشكل مستمر يسبب تهيجًا وألمًا وحكة.

أعراض التهاب الأذن الوسطى

تشمل أعراض التهاب الأذن الوسطى

انسداد الأذن، مما يجعلك تفقد حاسة السمع مؤقتًا.

الشعور بألم شديد في الأذن.

ارتفاع درجة حرارة الجسم؛

الشعور بألم في الرأس.

أيضا الشعور بالقيء والغثيان.

دوخة؛

أيضا، طنين الأذن هو علامة على التهاب الأذن الوسطى.

تورم وحكة بالأذن بالإضافة إلى الآلام الشديدة خاصة عند لمس الأذن.

عدم القدرة على النوم

بالإضافة إلى وجود علامات أخرى تعتبر مؤشراً خطيراً على الأذن، وهو سيلان الأنف المستمر حتى مع عدم وجود نزلات برد، بالإضافة إلى السعال، وفي هذه الحالة يجب ة الطبيب.

كما أن هناك أعراض خطيرة تنجم عن التهاب الأذن وهو فقدان حاسة السمع.

تشخيص التهاب الأذن الوسطى

بعد أن نعرف أسباب التهاب الأذن الوسطى، سنتعلم من خلال الأسطر التالية عن تشخيص التهاب الأذن الوسطى.

يمكن تشخيص هذه الحالة من خلال معرفة الأعراض الناتجة عن الإصابة بهذه الحالة.

هناك حالات نادرة يلجأ فيها الطبيب إلى بزل الغشاء الطبلي، عن طريق إدخال إبرة في الأذن وسحب السائل الموجود بداخلها.

يتم التشخيص من خلال تأثير الصوت على الغشاء الطبلي عن طريق إرسال مجموعة من الأصوات إلى الأذن.

يقوم الطبيب بفحص طبلة الأذن والغشاء المحيط بها عن طريق التحكم في الضغط الجوي وإغلاق الأذن ليرى كيف يؤثر ذلك على السمع.

علاج التهاب الأذن الوسطى عند البالغين بالمنزل

يمكن علاج التهاب الأذن الوسطى ببعض الأدوية، لكن من الضروري الاعتماد على الأعشاب في البداية، ومن الأعشاب التي تعالج هذه الحالة ما يلي

زيت شجرة الشاي

زيت شجرة الشاي له خصائص مضادة للالتهابات، لذلك يمكنك وضع بضع قطرات من هذا الزيت داخل الأذن وتركه لمدة ساعة.

زيت الزيتون

زيت الزيتون له خصائص مضادة للبكتيريا ومضادة للبكتيريا، لذلك يمكن استخدامه للتخلص من التهاب الأذن الوسطى.

وذلك بتسخين ملعقة زيت زيتون ثم وضعها داخل الأذن وتعليقها بقطعة قطن.

زيت الثوم

الثوم مضاد حيوي طبيعي يعالج العديد من الأمراض، ويمكن استخدام الزيت الناتج في علاج التهاب الأذن، وذلك بوضع بضع قطرات داخل الأذن ثم التخلص منها بعد نصف ساعة.

زيت الزنجبيل

يحتوي زيت الزنجبيل على خصائص مضادة للبكتيريا، لذا يمكنك وضع بضع قطرات منه داخل الأذن للتخلص من الالتهابات.

العلاج الطبي لعدوى الأذن الوسطى

هناك العديد من الطرق الطبية التي تعمل على تخفيف آلام التهاب الأذن الوسطى، ومنها ما يلي

الأدوية

هناك مجموعة من الأدوية التي تخفف الآلام الناتجة عن التهاب الأذن الوسطى، ومنها ما يلي

مضادات حيوية

تستخدم المضادات الحيوية التي تؤخذ عن طريق الفم أو الوريد عند الإصابة ببعض الأمراض الناتجة عن التهاب الأذن، بما في ذلك التهاب الجيوب الأنفية، بالإضافة إلى التهاب الأذن الخارجية.

قطرات أذن

يصف الطبيب قطرات الأذن لتسكين الألم وتقليل الالتهاب، وهناك أنواع عديدة من هذه القطرات، مثل أدوية الستيرويد والمضادات الحيوية.

قد يصف الطبيب أحيانًا قطرات تعمل على التخلص من الشمع وبالتالي تخفيف الضغط على الأذن.

تجدر الإشارة إلى أنه يجب استخدام القطرات التي تم الحصول عليها بدون وصفة طبية لبضعة أيام حتى لا تؤدي إلى تفاقم المشكلة.

مزيلات الاحتقان

يمكنك استخدام مزيلات الاحتقان، والتي تأتي على شكل رذاذ، بما في ذلك أوكسي ميتازولين ويمكن استخدامها لمدة ثلاثة أيام، إذا كان التهاب الأذن ناتجًا عن التهاب الجيوب الأنفية.

مسكنات الآلام

يمكن استخدام مسكنات الألم مثل عقار الاسيتامينوفين أو مضادات الالتهاب غير الستيرويدية.

نصائح لتخفيف آلام الأذن الناتجة عن الالتهابات

هناك بعض النصائح التي تعمل على تخفيف آلام الأذن الناتجة عن الالتهاب، ومنها ما يلي

استخدم الكمادات الدافئة

يتم إحضار قطعة قماش وتوضع في ماء دافئ ثم توضع على الأذن مع الضغط عليها وتترك لمدة نصف ساعة.

استخدم وضعية نوم مناسبة

عند النوم يمكن رفع الرأس والنوم على وسادتين بدلاً من واحدة، بالإضافة إلى النوم على الأذن غير الملتهبة.

علكة

يمكن أن يساعد المضغ في تخفيف الألم الناجم عن التهاب الأذن، وهنا تجدر الإشارة إلى أنني لا أستخدم هذه الطريقة مع الأطفال.

رسالة

يمكن لتدليك المنطقة المحيطة بالأذن والرقبة أن يخفف الألم، إذا كان هذا الألم يؤثر على الأسنان ويسبب صداعًا.

الكمادات الباردة

يمكن لف مكعبات الثلج بقطعة قماش ثم وضعها في الأذن لمدة 20 دقيقة. هذه الطريقة يمكن أن تخفف الألم.

يمكنك أيضًا التبديل بين الكمادات الباردة والكمادات الدافئة. هذه الطريقة فعالة في التخلص من هذا الألم.

من المستطاع علاج حالات الإصابة الفيروسية بوصفة مجموعة كبيرة من المسكنات والأدوية ‫المضادة للالتهابات، أما في حالات الإصابة الشديدة البكتيرية فيذهب المريض إلى ‫المضادات الحيوية إذا لم تتحسن الإصابة بعد يومين إلى 3 أيام..