علاج التهاب المفاصل بالأعشاب ،قد يفيد استخدام بعض الأعشاب إلى النظام الغذائي في تقليل أعراض التهاب المفاصل الروماتويدي، ويجدر العلم بأن علاج التهاب المفاصل الروماتويدي بالأعشاب يعتبر علاجًا تكميليًا للعلاج الذي يصفه الطبيب المشرف على الحالة كما يجب استشارة الطبيب قبل استعمال أي من هذه الأعشاب، ويشمل علاج التهاب المفاصل الروماتويدي بالأعشاب.

علاج التهاب المفاصل بالأعشاب

تزداد مضاعفات التهاب المفاصل إذا كان هناك نقص في هرمون النمو لدى المريض مما يقلل من تجدد الخلايا بعد التلف وكذلك زيادة حمض البوليك يعمل على زيادة الألم الذي يشعر به المريض، وهناك أكثر من طريقة لمعالجته بالأعشاب مثل الآتي

القرفة تتميز باحتوائها على بعض مضادات الأكسدة التي تعمل على الحفاظ على الأنسجة والخلايا، وكذلك تقليل الإصابة بمرض السكري، وتقليل نسبة الكوليسترول الضار في الجسم.

الشاي الأخضر وهو مادة طبيعية فعالة في علاج المفاصل، كما أنه يقلل الالتهابات، لذلك يستخدم بكثرة في تخفيف آلام المفاصل وعلاجها.

الزعتر له العديد من الخصائص العلاجية، ويخلص الجسم من الميكروبات التي تلعب دورًا في الحفاظ على المفاصل.

الكركم من أشهر العلاجات العشبية لالتهاب المفاصل، ويستخدم بكثرة في الطب البديل لعلاج المفاصل وتقليل الالتهاب والألم.

الزنجبيل فعال في التخلص من الالتهابات، ينصح بتناوله يومياً على شكل شاي مسلوق.

الصبار يساعد في علاج آلام المفاصل، وخاصة في منطقة الركبة، وذلك عن طريق وضع القليل من الجل موضعياً على منطقة الألم دون التسبب في أي ضرر.

البخور الهندي ينتشر بكثرة في الطب الهندي، وهو فعال في القضاء على أمراض المناعة الذاتية التي تحدث في المفاصل، ويمكن أن يؤخذ على شكل حبوب، أو يوضع موضعياً على مكان الألم.

عشبة مخلب القط تقلل هذه النبتة من آلام المفاصل وتقلل من التورم، وذلك لرفع كفاءة جهاز المناعة.

بذور الكتان تتميز بقدرتها الهائلة على رفع كفاءة مناعة الجسم، بالإضافة إلى قدرتها الكبيرة على التخلص من الالتهابات، ويرجع ذلك إلى احتوائها على نسبة عالية من أوميغا 3.

عرق السوس تناوله بأي شكل يزيد من صحة المفاصل ويقلل من الآلام المصاحبة لها.

علاج الطب البديل لالتهاب المفاصل

بالإضافة إلى علاج التهاب المفاصل بالأعشاب، هناك بعض الطرق التي تزيد من فاعلية ذلك، وتجعل عملية الشفاء أسرع، ومنها ما يلي

تدليك وتدليك المفصل الذي فيه الألم.

مارس التمارين الهوائية.

مارس تمارين اليوجا لمدة نصف ساعة يوميا.

قلل التوتر والتوتر من خلال ممارسة تمارين التأمل.

احرصي على تناول أوميغا 3 بشكل يومي سواء على شكل أقراص أو تناول الأطعمة التي تحتوي عليها.

يحصل الجسم على حصة يومية من فيتامين د من خلال التعرض لأشعة الشمس أو تناول الطعام الذي يحتوي عليه.

إذا كان المريض ثقيل الوزن، فيجب أن يفقد الوزن الزائد للمساعدة في التعافي بسرعة.

الأطعمة التي تساهم في علاج المفاصل

احرص على تناول بعض الأطعمة المفيدة بالإضافة إلى اللجوء إلى علاج التهاب المفاصل بالأعشاب للمساعدة على الشفاء بسرعة، مثل ما يلي

بعض أنواع الأسماك خاصة تلك التي تحتوي على نسبة كبيرة من أوميغا 3، تساعد بشكل كبير في تقليل التهاب المفاصل.

منتجات الألبان ومشتقاتها وذلك لاحتوائها على كمية كبيرة من فيتامين د والكالسيوم، مما يؤدي بدوره إلى زيادة صحة العظام وتقوية المفاصل.

الفول هو من الخضروات التي تتميز باحتوائها على نسبة عالية من الألياف والمغنيسيوم والبوتاسيوم وكل هذه المكونات تعزز صحة المفاصل وتقلل الالتهاب وتجعل عضلات الجسم أقوى وأكثر مرونة في الحركة.

بعض أنواع الفاكهة مثل التوت البري، أو الكرز، التي تحتوي على نسبة كبيرة من الأنثوسيانين التي تقلل من التهاب العظام والمفاصل.

علاج التهاب المفاصل بالزيوت

هناك بعض أنواع الزيوت التي يمكن دهنها موضعيًا للجسم، بالإضافة إلى علاج التهاب المفاصل بالأعشاب للمساعدة في علاج وتقليل الآلام التي يشعر بها الشخص، مثل ما يلي

زيت لسان الثور يحتوي على مواد فعالة مضادة للالتهابات ومضادة للتخثر تقلل من آلام العظام والمفاصل.

زيت الزيتون يحتوي على العديد من المكونات التي تساعد في علاج التهاب المفاصل بالأعشاب مثل حمض الأوليك وأوميغا 3 وأوميغا 9.

زيت السمسم يقلل هذا الزيت من انتفاخ العظام والمفاصل، ويخفف من الآلام المصاحبة له، ويجعله أقوى، وذلك لاحتوائه على نسبة عالية من النحاس، مما يقلل الالتهاب، ويقلل من التشنجات التي تحدث في المفاصل والمفاصل. عضلات.

زيت البابونج يعمل على تدفق الدم إلى جميع أجزاء الجسم بما في ذلك العضلات والمفاصل مما يساعد على التخلص من المواد الضارة والسموم في الجسم، وهذا يجعله فعالاً في مكافحة الروماتيزم، وذلك بوضع القليل منه. على المنطقة المصابة، أو وضعها على دش مائي.

زيت الزنجبيل يخفف آلام الركبة بشكل خاص، والمفاصل بشكل عام، ويخفف الآلام، وآثاره الجانبية بسيطة وهي مجرد وخز خفيف لا يستمر لفترة طويلة من الزمن.

زيت الكركم تعود فاعلية هذا الزيت لاحتوائه على مادة الكركمين التي تساعد في تقليل الالتهاب وتجعل المفاصل أكثر صحة وقوة.

زيت البرتقال يحتوي على العديد من مضادات الأكسدة، وهو زيت أساسي فعال في علاج المفاصل والعظام، ويمكن تعزيز فعاليته بإضافة القليل من زيت اللوز مع بعض الأفوكادو.

زيت الليمون وهو حمضيات تزيد من صحة المفاصل، ويرجع ذلك لوجود بعض المواد الفعالة فيه، مثل الميرسين والليمونين والنيرول، والتي لها تأثير كبير في القضاء على آلام العظام.

زيت النعناع وهو من أشهر أنواع الزيوت في علاج التهاب المفاصل بالأعشاب لأنه يعتبر مخدرًا يخفف الألم الذي يشعر به المريض خاصة إذا كان يعاني من الروماتيزم ويمكن وضع القليل من زيت جوز الهند عليه لزيادة تأثيره.

زيت الريحان يحتوي على بعض مضادات الالتهاب التي لها مفعول مشابه لما يتم الحصول عليه عند تناول الأدوية الطبية مثل الأسبرين، لذلك تأثيره قوي في تخفيف الآلام.

أنواع أخرى مثل زيت اللبان الذي يحافظ على أنسجة العظام والمفاصل، وكذلك زيت الفلفل الحار الذي يتميز بقدرته على تخفيف آلام العظام وعلاجها بسرعة

علاج التهاب المفاصل بشكل طبيعي

لمواصلة حديثنا عن علاج التهاب المفاصل بالأعشاب، نذكر طريقة فعالة في تخفيف آلام العظام وهي العلاج بالحرارة والبرودة.

في هذه الطريقة تكون طريقة العلاج عن طريق وضع الجسم في الماء الساخن بشمع البرافين أو استخدام كيس يحتوي على الماء المغلي الذي يعمل على تدفق الدم في الجسم مما يساهم في نقل الغذاء والأكسجين للجميع الأجزاء، وخاصة المفاصل.

بعد الحرارة يخضع الشخص للعلاج بالبرودة، وذلك عن طريق وضع بعض مكعبات الثلج على الجسم، وذلك لتضييق الأوعية الدموية، مما يقلل من انتفاخ المنطقة المصابة ويخفف الآلام.

في هذه الطريقة، يتم أخذ الحيطة والحذر عند القيام بذلك لتجنب أي عدوى نتيجة اختلاف درجات الحرارة خلال فترة زمنية قصيرة.

هناك طريقة طبيعية أخرى للمساعدة في علاج التهاب المفاصل وهي وضع الجسم في ملح إبسوم عن طريق إضافته إلى ماء الاستحمام، وترجع فعاليته إلى احتوائه على كمية كبيرة من المغنيسيوم، ويفضل الجلوس فيه. تلك المياه لنحو نصف ساعة، مع 250 جرام من الملح.

بعد العلم على علاج التهاب المفاصل الروماتويدي بالأعشاب قد تساهم بعض الخطوات البسيطة للسيطرة على اعراض التهاب المفاصل الروماتويدي، وتحتوي هذه الخطوات على تناول الأدوية الخاصة بالتهاب المفاصل الروماتويدي في الموعد المحدد امتناع التوتر، حيث أن إنتاج هرمونات التوتر قد تسبب ظهور أعراض التهاب المفاصل .