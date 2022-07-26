علاج الثآليل في الرقبة والتخلص منها بأسرع الطرق ،تعتبر الثآليل من أكثر المصاعب الجمالية التي يعاني منها مجموعة كبيرة من الأشخاص، والتي تظهر على الجلد نتيجة لعدة أمور، إلا أنَّ هناك وسائل كثيرة لعلاج تلك المعضلة والتغلب عليها منزلياً، أو باللجوء إلى بعض الأدوية والمضادات التي تكفي بمعالجة تلك المعضلة والثآليل عبارة عن تورمات صغيرة قوية تظهر على الجلد في أماكن كثيرة من الجسم.

علاج ثآليل الرقبة

قد تظهر الثآليل على الرقبة وفي العديد من المناطق الأخرى في جميع أنحاء الجسم، بما في ذلك الصدر والجفون وكذلك الظهر، وأحيانًا تحت الذراعين أو في منطقة الإبط، كما تنتشر أيضًا تحت الثديين وفي المناطق التناسلية القريبة منطقة الفخذ.

ونسبة الإصابة بالعدوى لدى النساء أكبر منها عند الرجال، كما أن فرصة الإصابة بالعدوى أكبر، خاصة عند كبار السن، بالإضافة إلى أنها تصيب أيضًا بعض الأشخاص في منتصف العمر، ممن لديهم فرص استعداد للإصابة بالعدوى.

وقد يرى معظم أطباء الجلدية والتناسلية أنه لا يسبب أي قلق على الإطلاق، ويمكن علاج الثآليل الموجودة في الرقبة باستخدام بعض الكريمات التي تبطئ نموها، لكن العلاج لا يساعد على إخفائها تمامًا، وفي حالة الشعور بعدم الراحة معها ومظهرها يمكن إزالتها من خلال عملية تجميل صغيرة فلا داعي للقلق.

أسباب ظهور الثآليل على الرقبة

أوضح العلماء وأطباء الجلدية أسباب ظهور الثآليل التي تنتشر في الرقبة وفي باقي أنحاء الجسم. تعود إلى عدد من الأسباب، من بينها ما يلي

متلازمة التمثيل الغذائي وهي مجموعة من الأمراض التي تصيب بعض الأشخاص، بما في ذلك أمراض القلب والسكري.

اختلال التوازن الهرموني قد يساعد عدم التوازن الهرموني في ظهور الزوائد الجلدية، من خلال إنتاج هرمون النمو النخامي في الدماغ.

الحمل أيضًا عندما يزداد هرمون الحمل في الجسم، هرمون الاستروجين، فإنه يساعد أيضًا على ظهور الزوائد الجلدية، خاصة في الثلث الثاني من الحمل، بسبب التغير في هرمونات الجسم.

داء كرون وهو من الأمراض التي تصيب الجهاز الهضمي وتسبب الالتهابات، ومن آثاره الجانبية الإسهال، والإمساك، والتشنجات، ونزيف المستقيم، ومن الآثار الجانبية الأخرى ظهور زوائد جلدية في منطقة الشرج.

السمنة تساهم زيادة الوزن في وجود العديد من الطيات أو طبقات الدهون تحت الجلد، وبالتالي تساعد على ظهور الثآليل في الرقبة وفي أجزاء مختلفة من الجسم.

الجينات والوراثة تكون الزوائد الجلدية أكثر وراثية إذا كان أحد الوالدين أو الأجداد لديه نفس الزوائد الجلدية.

العلاج الطبي للزوائد الجلدية في منطقة الرقبة

عند التعرف على علاج الثآليل في الرقبة أو في أي مكان مختلف في الجسم يكون الأمر سهلاً، ولا توجد صعوبة فيه، وبتوفير العلاج الخاص به، لا يقتصر الأمر على أنه لا يزعج الشخص المصاب بعد الآن.

يتم علاج هذه الزوائد الجلدية وإزالتها تمامًا من خلال الوسائل العلاجية التالية

الجراحة حيث يتم إزالة الزوائد الجلدية بمسحها من قاعدتها ويتم ذلك بمشرط أو مقص طبي وهذه العملية قد تحد من التخدير الموضعي وذلك لتقليل الإحساس بالألم.

العلاج بالتبريد وهو وضع قطعة من الثلج عليها كرة قطنية على الزوائد الجلدية، ويتم ذلك باستخدام النيتروجين السائل بعناية وعناية فائقة في الأماكن التي لا تنمو في الشعر، مثل الثآليل الموجودة على الرقبة.

علاج الكي أما علاج الكي فيتم من قبل طبيب مختص ولا يفضل أبدًا إجراء هذا العلاج في المنزل. أيام كيّ قليلة.

الترابط يتم الربط من خلال خيط طبي مشابه لخيط الجرح، ويتم ربط الجلد الزائد بالخيط ثم ربطه بشدة، ويجب تعقيم الخيط، حيث ينتج عن إزالة الزوائد الجلدية الدم، ومتى التعقيم يمنع النزيف المفرط.

العلاج بالليزر تُستخدم عملية الليزر في العديد من الأمراض الجلدية، حيث أصبحت إزالة الزوائد اللحمية غير مؤلمة، من خلال استخدام ليزر ثاني أكسيد الكربون، مع أهمية الحصول أيضًا على بنك محلي.

علاج الثآليل الموجودة على الرقبة بالطرق الطبيعية

تُعالج الثآليل الموجودة في الرقبة بطرق طبيعية، بعيدًا عن الأساليب المشبوهة، أو الطرق الغريبة التي يتبعها بعض الأشخاص، ومنها ما يلي

زيت شجرة الشاي

زيت شجرة الشاي علاج فعال للعديد من الأمراض الجلدية المختلفة، بما في ذلك علاج الزوائد الجلدية وحب الشباب والأكزيما والصدفية.

حيث توضع حوالي 6 إلى 8 قطرات من زيت شجرة الصفصاف على كرة قطنية معقمة، وتوضع على الزوائد الجلدية بضمادة، وتترك لمدة ربع ساعة، ثم تُزال.

تتكرر هذه العملية عدة مرات، وستلاحظ تساقط الزوائد الجلدية تلقائيًا، ولكن في حالة حساسية الجلد أو الحكة أو الاحمرار الشديد أو الحرق، يفضل التوقف عن استخدام الزيت فورًا.

النفط توابل

قد ينتمي نبات الأوريجانو إلى عائلة النعناع، ويتم استخلاص الزيت من هذا النبات، ويستخدم في العديد من مشاكل الجلد، كما أنه يحتوي على نسبة عالية من مضادات البكتيريا والتهابات الجلد.

يُعرف باسم الزيت الطيار، لذلك يفضل الحصول على فوائد الزيت بخلط 4 قطرات من الزيت مع زيت جوز الهند، أو مع زيت اللوز، ثم وضعه على زوائد الجلد في الرقبة، والعملية يتكرر ثلاث مرات في اليوم.

يمكن وضع الزيت بدون ضمادة ويتم دهنه فقط، وسوف تتساقط الزوائد الجلدية من تلقاء نفسها تمامًا، وعند حدوث أي التهابات بالجلد يفضل التوقف عن استخدام الزيت فورًا.

صبغة اليود

تستخدم صبغة اليود أيضًا في إزالة الزوائد الجلدية، حيث يعمل اليود على تكسير خلايا الجلد، لذلك يجب مراعاة أنه يجب استخدامه فقط على الزوائد الجلدية، مع تجنب وضع اليود على المنطقة المحيطة.

وذلك بوضع زيت جوز الهند على المنطقة حول الزوائد الجلدية، ووضع قطرتين في اليوم على الزوائد الجلدية فقط، وتكرار العملية مرتين في اليوم، حتى تتساقط الزوائد الجلدية تمامًا.

الثوم

يمكن استخدام مسحوق الثوم المجفف، في علاج البثور وعلامات الجلد المتناثرة، ويعجن بزيت الثوم، ثم يوضع على مكان الزوائد الجلدية.

توضع ضمادة على الزوائد الجلدية ومسحوق الثوم وتثبيتها بضمادة ويفضل تكرار هذه العملية مرة في المساء حتى تضعف الزوائد الجلدية وتسقط من تلقاء نفسها.

يستطيع استعمال الثوم للتخلص من الثآليل، حيث يعتبر علاجاً رائعا لمكافحة التورمات الثالولية، حيث يقوم أيضاً بتدمير أنسجة الثالول بشكل كلي، وبالتالي القضاء من هذه المشكلة بشكل سريع العرب اليوم قدم مقالا بعنوان علاج الثآليل في الرقبة والتخلص منها بأسرع الطرق نسال الله لكم التوفيق.