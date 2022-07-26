علاج الدهون الثلاثية والكوليسترول وتصلب الشرايين خلال أسبوعين ،يدل زيادة كمية الدهون في الدم إلى عدد من الاختلالات التي تؤدي إلى زيادة تركيز أحد اقسام الدهون التالية أو جميعها في الدم الكوليستيرول، أو الدهون الثلاثية، أو البروتين الدهني زيادة الكثافة، أو البروتين الدهني قليل الكثافة من المعروف أن تراكم الدهون في أي مكان في الجسد السيئة وخطير لاسيما إذا تراكمت الدهون في جدران الشرايين .

علاج الدهون الثلاثية والكوليسترول وتصلب الشرايين في غضون أسبوعين

وتعتبر هذه الأمراض الأكثر انتشارًا في الفترة الأخيرة حتى تصيب الكثير من الشباب، وغالبًا ما تكون هذه الأمراض نتيجة لعادات غير صحية.

ويلاحظ في الفترة الأخيرة أن الكثيرين يعتمدون على الوجبات السريعة ويأكلون الكثير من الكربوهيدرات والدهون غير الصحية مع قلة الحركة والنشاط ؛ كل هذه الأمور أدت إلى زيادة عدد المرضى الذين يعانون من ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم مع ارتفاع نسبة الدهون الثلاثية، مما يؤدي في النهاية إلى تصلب الشرايين.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الأمراض يمكن أن تؤدي إلى الوفاة إذا لم يتم التعامل معها بشكل صحيح منذ البداية، ورغم خطورة هذه الأمراض إلا أنه يمكن علاجها بسهولة، ويمكن تجنب الإصابة بالعدوى باتباع نظام صحي.

أسباب ارتفاع نسبة الدهون الثلاثية في الدم

تعتبر الدهون الثلاثية من المركبات العضوية وهي مركب متعادل، وتتكون من ثلاث جزيئات من الأحماض الدهنية مجتمعة مع جزيء واحد من الجلسرين وهو الدهون الزائدة في الجسم عن الصورة الطبيعية وتتراكم في الشرايين مسببة تصلب الشرايين.، وهذا النوع من الدهون يتواجد عادة داخل الوجبات من الأطعمة السريعة التي تحتوي على الكثير من الدهون أو الكربوهيدرات أو السكريات، وإليك بعض الأسباب التي تساعد على زيادة مستوى الدهون الثلاثية في الدم

مرض السكري إنه أحد أهم العوامل المساهمة في ارتفاع نسبة الدهون الثلاثية في الجسم.

السمنة في الجسم حيث أن الجسم الذي يعاني من زيادة الوزن يكون أكثر عرضة للإصابة بهذه الأمراض

الإفراط في تناول الكحول أحد الأسباب الرئيسية لتراكم الدهون الثلاثية.

تناول الكثير من الكربوهيدرات والسكريات هذه الأنواع من الطعام هي واحدة من أكبر أسباب ارتفاع الدهون الثلاثية في الجسم.

الخمول الكسل وقلة النشاط وقلة ممارسة الرياضة تؤدي إلى زيادة الدهون الثلاثية في الجسم.

المخاطر التي يسببها ارتفاع الدهون الثلاثية

إن وجود الدهون الثلاثية في الدم أمر طبيعي تمامًا، حيث أن الشخص السليم لديه معدل هذه الدهون في دمه من 200 إلى 500 ملليجرام لكل ديسيلتر، ولكن إذا اتبع الشخص نظامًا غذائيًا غير صحيح مليئًا بالدهون والسعرات الحرارية الزائدة عما هو عليه الاحتياجات. تزداد هذه الدهون في معدلها وتتراكم داخل الشرايين مما يؤدي إلى العديد من المشاكل الصحية أهمها

نوبة قلبية شديدة.

السكتات الدماغية المفاجئة

الذبحة الصدرية الحادة.

تصلب الشرايين والتكلس.

التهابات البنكرياس الحادة.

معنى الكوليسترول

الكوليسترول مادة عضوية موجودة في جميع خلايا جسم الإنسان. يساعد في إفراز بعض الهرمونات الضرورية. كما أنه ذو أهمية كبيرة في عملية بناء خلايا جديدة، ولكن المشكلة تحدث عندما تزداد بشكل ملحوظ عن نسبتها الطبيعية ؛ هذه الزيادة ستعيق الدم عن حركته الطبيعية وبالتالي لا تنقله إلى الدماغ. كما أنه يقلل من نسبة الأكسجين في الدم، حيث أن زيادة الكوليسترول في الدم تزيد من ترسب الدهون في الأوعية الدموية، مما يؤدي إلى العديد من المشاكل الصحية ؛ أهم المشاكل الصحية التي يسببها ارتفاع الكوليسترول هي

النوبات القلبية الحادة والخطيرة.

السكتة الدماغية المفاجئة.

يزيد من خطر الإصابة بتصلب الشرايين.

الأسباب الرئيسية لارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم

تتشابه أسباب ارتفاع الكوليسترول إلى حد كبير مع أسباب ارتفاع الدهون الثلاثية، حيث تلعب العادات غير الصحية دورًا رئيسيًا في زيادة هذه الأمراض، وإليك بعض الأسباب

ارتفاع ضغط الدم.

قلة الأنشطة البدنية والرياضية المنتظمة.

التدخين والكحول.

علم الوراثة.

تناول الأطعمة غير الصحية التي تحتوي على الكثير من الدهون والكربوهيدرات والسكريات.

يلعب مرض السكري دورًا رئيسيًا في ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم

تعريف تصلب الشرايين

إنه مرض يصيب الإنسان تدريجيًا عندما تتراكم الدهون الثلاثية والكوليسترول على جدار الشريان الداخلي. تضيق هذه الطبقات المترسبة الشريان، مما يجعل من الصعب على تدفق الدم الطبيعي في الجسم.

يصيب هذا المرض عادة الأوعية الدموية المتوسطة والكبيرة، وإذا زادت هذه الطبقات المتراكمة على جدار الشريان، فإنها تصبح مادة بيضاء تسد الشريان تمامًا، وتسمى هذه الحالة تكلس الشرايين.

يمكن علاج تصلب الشرايين من خلال الإجراءات الجراحية حيث يتم تنظيف الشريان وتوسيعه، أو بتر الجزء المسدود وتركيب قسطرة.

أعراض وتشخيص تصلب الشرايين

يختلف تصلب الشرايين عن العديد من الأمراض من حيث أن أعراضه لا تظهر في البداية، بل تظهر فقط بعد تطور المرض وتراكم الطبقات التي تسد الشريان.

إذا كان التصلب أحد شرايين القلب يشعر المريض بألم شديد في منطقة الصدر مع أعراض تشبه أعراض الذبحة الصدرية.

إذا كان التصلب أحد وصلات الدماغ يشعر المريض في هذه الحالة ببعض التنميل في الساقين والذراعين، وقد يعاني من عدم القدرة على الحركة في أطرافه، كما يشعر بعدم القدرة على الكلام أو الرؤية.

إذا كان تصلب الشرايين في أحد الشرايين المؤدية إلى الكلى فإن الأعراض تشبه أعراض الفشل الكلوي أو ارتفاع ضغط الدم.

كيفية علاج الدهون الثلاثية والكوليسترول وتصلب الشرايين في غضون أسبوعين

هناك العديد من الطرق التي يمكن اتباعها لعلاج الدهون الثلاثية والكوليسترول وتصلب الشرايين خلال أسبوعين، وتختلف هذه الطرق حسب نسبة المرض. من الممكن أن يضطر المريض إلى تناول بعض الأدوية الطبية.

اتباع نظام غذائي صحي لعلاج الدهون الثلاثية والكوليسترول وتصلب الشرايين

يمكننا استخدام بعض الأطعمة الصحية في نظامنا الغذائي لعلاج الدهون الثلاثية والكوليسترول وتصلب الشرايين خلال أسبوعين، ومن أهم هذه الأطعمة

الأسماك تعتبر الأسماك من أفضل الأطعمة لعلاج هذه الأمراض بسبب توافر أوميغا 3 وخاصة الماكريل والتونة والسلمون. تحافظ الأسماك على سلامة القلب وتقلل أيضًا من ارتفاع نسبة الكوليسترول.

الشوفان من أفضل الأطعمة الصحية، فهو يعمل على منع تكون الدهون الثلاثية، كما أنه يقلل من معدل ارتفاع الكوليسترول في الدم.

الخضار الورقية وهي أطعمة منخفضة الكربوهيدرات، فهي تساعد على إنقاص الوزن وتقليل مستوى الدهون الثلاثية في الدم.

التفاح والكمثرى من الفواكه المفيدة للقلب، والفواكه بشكل عام معروفة بأنها تساعد في خفض نسبة الكوليسترول والدهون الثلاثية على حد سواء. هذا لأنه يحتوي على البكتين.

الأفوكادو من أفضل الفواكه التي تساعد في الحفاظ على القلب وتقليل نسبة الكوليسترول.

بالنسبة للدهون الكولسترول والدهون الثلاثية يعتبر من يعتقد أن الكولسترول هو شيء ضار بالجسم فهو من المخطئين ، فهذا الاعتقاد خاطئ تماما ، فالكولسترول هو أحد ابرز أنواع الدهون المنتشرة داخل الجسم بشكل طبيعي تستعمل خلايا الجسم الدهون الثلاثية للوصول الى امتلاك على الطاقة، كما يستطيع تخزينها في خلايا خاصة تستعمله لاحقاً.