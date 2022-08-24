علاج الرؤوس السوداء من الصيدلية، يستطيع اي احد الحصول عليه من قِبل المركز الطبي المختص لتحديد درجة الإصابة ونوع الكريم الذي يوافق نوعية البشرة، نظرًا لمجموعة كبيرة من الأنواع وكثرتها ورغبة مجموعة كبيرة من النساء في الحصول عليها، وتوجد العديد من الامور التي تسبب ظهور الرؤوس السوداء في وجه المرأة السيدات.

علاج الرؤوس السوداء من الصيدلية

ظهور الرؤوس السوداء هو عرض من أعراض الإصابة بحب الشباب، وسبب ظهورها الرئيسي هو انسداد المسامات الخاصة بالبشرة التي تحتوي على الغدد الزهمية وبصيلات الشعر، وتعمل الغدد الزهمية على إنتاج الزهم وهي عبارة عن مادة دهنية مسئولة بشكل كبير عن سلامة البشرة.

تكمُن المشكلة في ازدياد نسبة الزهم في البشرة، فتبدأ الرؤوس السوداء في الظهور باللون الأسود بعد تأكسد الزهم نتيجة تعرضه للهواء، ولا يقتصر ظهورها على الوجه فقط، فهي يُمكنها الظهور في الصدر، أو الأكتاف، أو الظهر، أو الرقبة.

تتعدد طرق علاج الرؤوس السوداء بشكل كبير، ولكن يُمكن علاج الرؤوس السوداء من الصيدلية بأدوية طبية ولا يُشترط أن تكون موصوفة من قِبل طبيب إذا كان الأمر لا يستدعي ذلك.

كريمات علاج الرؤوس السوداء من الصيدلية

يُمكن أيضًا علاج الرؤوس السوداء من الصيدلية من خلال شراء بعض الكريمات الموجودة فيها والتي تُعالج مشكلة ظهور الرؤوس السوداء، لذا سنعرض إليكِ مجموعة من الكريمات التي لها تأثير فعّال في التخلص من الرؤوس السوداء فيما يلي

1- كريم L’Oréal Paris Pure-Clay Detox

يُعد استخدام هذا الكريم من أكثر الطرق فعّالية في علاج الرؤوس السوداء من الصيدلية، حيث يحتوي على الفحم الذي يقوم بإعادة بناء خلايا البشرة والقضاء على الرؤوس السوداء وكل ما يُشبهها من شوائب والتي تُسبب بهتان البشرة وفقدان حيويتها.

2- كريم La Roche Posay Anti Recurrence Effaclar Duo+

هو كريم من أفضل الكريمات المُستخدمة في علاج الرؤوس السوداء من الصيدلية، حيث يقوم بالقضاء على الشوائب التي تؤدي إلى تكون الرؤوس السوداء في البشرة، من خلال دوره في تقشير خلايا البشرة الميتة وتجديدها بخلايا أخرى صحية بنسبة أكبر نظرًا لتعمقه في البشرة وتضييق مساماتها.

بالإضافة إلى أنه يكون بمثابة واقي للبشرة من أي تعرض لتكون الأتربة أو الأوساخ، مما يجعله مُعالج لمشكلة الرؤوس السوداء ويفقدها القدرة على الظهور مرة أخرى.

3- منظف الوجه CLEAN & CLEAR Blackhead Clearing Cleanser

تُعد إزالة الرؤوس السوداء ضمن المهام الرئيسية لهذا المنظف، فهو يعمل على تنظيف مسام البشرة بشكل عميق من الزيوت والشوائب وخلايا الجلد الميتة، كل هذه العناصر هي مُسببات لظهور الرؤوس السوداء، بالإضافة إلى سرعة فعّاليته حيث تظهر نتيجته بعد أول أيام من الاستخدام.

4- كريم MAJESTIC PURE Dead Sea Mud Mask

يُستخرج هذا الكريم من طين البحر الميت، كما أنه يساعد على غلق مسام البشرة الواسعة وبالتالي حمايتها من ظهور الرؤوس السوداء فيها، لذلك يعتبر ضمن الطرق الفعّالة التي تُستخدم في علاج الرؤوس السوداء من الصيدلية، ولا يقتصر دوره على ذلك فحسب بل يقوم بإخفاء التجاعيد وعلامات الشيخوخة المُبكرة.

5- منظف الوجه VICHY Normaderm Phytoaction Daily Deep Cleansing Gel

يكون هذا المنظف على هيئة جل شامل لبعض المواد التي تعمل على تنظيف البشرة جيدًا مثل حمض الساليسيليك والزنك، لذلك يُعتبر ضمن طرق علاج الرؤوس السوداء من الصيدلية.

حمض الساليسيليك هو حمض عضوي لونه أبيض وليس له رائحة مميزة، يُستخرج من بعض النباتات وهي أوراق ينترجرين، والصفصاف الأبيض، يُعد مادة مانعة لنمو المواد البكتيرية والفطريات، مما يجعل منه عامل مُعالج للرؤوس السوداء، فهو يعتبر من المواد الأكثر فعّالية في العديد من المنتجات المُستخدمة في علاج حب الشباب، نظرًا لما يقوم به من دور عظيم في منع انسداد مسام البشرة.

6- منظف الوجه NEUTROGENA Clear Pore Cleanser/ Mask

يتميز هذا المنظف بكونه منظف ومقشر في نفس الوقت، حيث يحتوي على مادة بيروكسايد البنزويل Benzoyl Peroxide وهي المادة المُستخدمة في علاج حب الشباب وبالتالي علاج الرؤوس السوداء.

7- منظف الوجه CLINIQUE Blackhead Solutions 7 Day Deep Pore Cleanse & Scrub

يقوم هذا المنظف بتنظيف البشرة بشكل عميق حيث يتخلص من الوسع الحادث في مسام البشرة، ويخليها من الرؤوس السوداء، يتميز بملاحظة فعّاليته بعد شهر ونصف منذ بداية الاستخدام تقريبًا.

8- منظف الوجه KIEHL’S Blue Herbal Acne Cleanser Treatment

يحتوي هذا المنظف أيضًا على حمض الساليسيليك، مما يجعل منه مُعالج مبهر لمشكلة ظهور الرؤوس السوداء على جلد البشرة، بالإضافة إلى قدرته على منع تكون أنواع حديثة من البثور، فيكون بمثابة المسيطر على عملية إفراز الزيوت في البشرة نظرًا لما يحتوي عليه من مستخلصات جذور الزنجبيل.

9- منظف الوجه MURAD Daily Cleansing Foam

يتميز هذا المنظف بكونه منظف ومُقشر للبشرة في نفس الوقت، حيث يحتوي على أحماض ألفا هيدروكسي AHA التي تعمل على تخليص مسام البشرة من الشوائب الملوثة لها وما يشبه ذلك، بالإضافة إلى أنه مليء بمستخلصات كل من الرمان وزهرة Japanese Alder المسئولة عن منع ظهور الرؤوس السوداء على البشرة.

10- منظف الوجه CAUDALIE Vinopure Pore Purifying Gel Cleanser

يساعد هذا المنظف على الحد من الإفرازات الزيتية التي تحدث في البشرة، كما أنه يعمل على إزالة الشوائب والتي من أهمها الرؤوس السوداء.

11- منظف الوجه BIORĒ Warming Blackhead Cleanser

يحتوي هذا المنظف على الزيوليت وهو نوع من أنواع الطين المليء بحمض الساليسيليك، ويعتبر عامل مساعد بشكل كبير في القضاء على الأوساخ والزيوت المتكونة داخل البشرة، وبالتالي فهو بمثابة القاضي على الرؤوس السوداء بشكل نهائي.

12- كريم يورياج uriage noreva

يحتوي هذا الكريم على مستخلص العرق سوس الذي يقوم بشد البشرة وجعلها أكثر نضارة وحيوية، بالإضافة إلى قدرته الفعّالة على تنظيف البشرة بعمق، لذلك يُعد أحد طرق علاج الرؤوس السوداء من الصيدلية، حيث يتم ملاحظة النتيجة المرجوّة خلال 3 شهور منذ بداية الاستخدام.

يشمل هذا الكريم بعض المكونات في تكوينه مثل الهيبو رجينيك، مركبات حرارية، ومادة مُزيلة للمعان، وتتمثل طريقة استخدامه في وضعه مرتين كحد أقصى على بشرة نظيفة بشكل تام، مع الابتعاد عن أشعة الشمس قدر الإمكان.

13- كريم سيبيا كلير SEBIA CLEAR Active

يعمل هذا الكريم على ترطيب البشرة بشكل رائع وعلاج مسامها، كما أن له نتائج مبهرة عند استخدامه مع البشرة الحساسة أيضًا، يتم استخدامه مرتين يوميًا كحد أقصى مع استعمال كريم واقي من الشمس.

علاج الرؤوس السوداء من الصيدلية بالكبسولات

تختلف طريقة علاج الرؤوس السوداء حسب درجة المشكلة، فأحيانًا لا تكون الكريمات علاج فعّال لحل مشكلة الرؤوس السوداء وفي ذلك الوقت يكون علاج الرؤوس السوداء من الصيدلية على هيئة كبسولات هو الحل الأنسب حيث تحتوي هذه الكبسولات على مضادات حيوية بدرجة أكبر من الموجودة في الكريمات، فتساعد على التخفيف من حدة التهاب البشرة وبالتالي منع جلد البشرة من إنتاج الرؤوس السوداء.

لكن يجب الانتباه لأن الكبسولات لها بعض الآثار الجانبية التي تظهر عند بعض الحالات على هيئة حساسية في البشرة والإصابة بالصداع أو اضطرابات المعدة وغير ذلك الكثير، وفي حالة التعرض لأي عرض من هذه الأعراض يجب التوجه إلى الطبيب المختص واستشارته.

أسباب ظهور الرؤوس السوداء

بعد أن تعرفنا على طرق علاج الرؤوس السوداء من الصيدلية، يجدر بالذكر أسباب ظهورها حتى نتجنبها قبل تفاقم المشكلة، تظهر الرؤوس السوداء عادةً بسبب الإفرازات الزيتية الزائدة، وتكون المواد البكتيرية على جلد البشرة، ولكن هناك بعض العوامل التي تساعد بشكل كبير على تكون الرؤوس السوداء في البشرة، والتي تتمثل فيما يلي

استخدام المنتجات التجميلية التي تساعد على سد مسام البشرة.

ارتفاع نسبة الهرمونات الجنسية الذكورية عند الجنسين في مرحلة المراهقة، فهي تعمل على تقوية عملية إفراز الزهم بشكل أكبر.

التعرق بشكل مفرط.

رطوبة البشرة بشكل زائد عن الطبيعي.

ارتفاع نسبة هرمون الأندروجين الموجود في بعض الأدوية.

الخلل الحادث في الهرمونات الموجودة في جسم النساء سواء كان بسبب الدورة الشهرية، أو الحمل، أو تناول حبوب منع الحمل.

الطرق الطبيعية لعلاج الرؤوس السوداء

يتساءل عدد كبير من الناس عن كيفية علاج الرؤوس السوداء بطرق منزلية بسيطة، فأحيانًا لا يقدر البعض على تحمل تكاليف المنتجات الطبية المُستخدمة في علاجه، لذا سنذكر بعض طرق علاج الرؤوس السوداء بالمنتجات الطبيعية في المنزل، والتي تتمثل فيما يلي

1- استخدام الحلبة

تحتوي الحلبة على العديد من مضادات الأكسدة التي تُفيد البشرة بشكل كبير، وهي من أبسط الوصفات الطبيعية الفعّالة في إزالة الرؤوس السوداء، حيث تظهر نتائجها في وقت قصير، ويتم تنفيذ هذه الطريقة من خلال اتباع بعض الخطوات، والتي تتمثل فيما يلي

إحضار بعض من أوراق الحلبة الطازجة، وكمية قليلة من الماء. طحن أوراق الحلبة الطازجة. وضع الماء على أوراق الحلبة الطازجة المطحونة وخلطهم جيدًا حتى يصبح الخليط كالمعجون. وضع الخليط على المنطقة التي ظهرت فيها الرؤوس السوداء. ترك الخليط حتى يجف لمدة لا تقل عن 10 دقائق. غسل الخليط بالماء الدافئ بعد مرور ال 10 دقائق.

يتم تكرار هذه الخطوات بنفس الطريقة كل يوم للحصول على أفضل النتائج خلال فترة قصيرة.

2- استخدام الكركم

يحتوي الكركم على مركب يُسمى الكركمين Curcumin وهو المركب النشط الأساسي في الكركم وهي من أهم المواد التي تم استخدامها في الطب البديل، ولا يقتصر استخدامه على علاج الرؤوس السوداء فحسب، بل تتعدد فوائده بشكل كبير.

يُعد هذا المركب من أهم المركبات التي تُفيد بشرة الوجه بشكل خاص، لذا يتم تنفيذ هذه الطريقة في التخلص من الرؤوس السوداء الظاهرة في الوجه من خلال اتباع بعض الخطوات، والتي تتمثل فيما يلي

إحضار القليل من خلاصة عُشبة النعناع، وكمية قليلة من الكركم. طحن القليل من الكركم حتى يُصبح كالبودرة. وضع ملعقتين صغيرتين من خُلاصة النعناع على القليل من بودرة الكركم، وخلطهم جيدًا حتى ينتجوا خليط متجانس. وضع الخليط على المنطقة التي ظهرت فيها الرؤوس السوداء. ترك الخليط حتى يجف لمدة دقائق قليلة. إزالة الخليط من المنطقة من خلال غسله بالماء الفاتر.

3- استخدام صودا الخبيز

تُعد صودا الخبيز عامل مساعد بشكل كبير في تنظيف البشرة من المؤثرات الخارجية من شوائب وأتربة وغيرها، بالإضافة إلى قدرتها على علاج مشكلة حب الشباب، لذلك يتم استخدامها كطريقة فعّالة في علاج الرؤوس السوداء من خلال اتباع بعض الخطوات، والتي تتمثل فيما يلي

إحضار كمية قليلة من صودا الخبيز، وكمية قليلة من الماء. وضع ملعقتين صغيرتين من صودا الخبيز على القليل من الماء، وخلطهم جيدًا حتى يصبح الخليط متماسك. وضع الخليط على المنطقة التي ظهرت فيها الرؤوس السوداء. تدليك الخليط على المنطقة المُصابة بالرؤوس السوداء بشكل خفيف. ترك الخليط حتى يجف لمدة دقائق قليلة. شطف الخليط بالماء الدافئ بعد مرور الدقائق القليلة.

يتم تكرار هذه الخطوات لإتمام تطبيق الطريقة بشكل صحيح، مرتين في الأسبوع الواحد كحد أقصى، حتى يتم ملاحظة الفرق خلال وقت قصير.

4- استخدام القرفة

تحتوي القرفة على مواد فعّالة بشكل كبير في علاج الرؤوس السوداء التي تظهر في بشرة الوجه عند كثير من الناس، بالإضافة إلى أنها تضمن عدم ظهور الرؤوس السوداء مرة أخرى وليس فقط علاجها، لذلك تُعتبر من أكثر الطرق الفعّالة المُستخدمة من خلال اتباع بعض الخطوات، والتي تتمثل فيما يلي

إحضار كمية قليلة من القرفة، والقليل من عصير الليمون الطازج. طحن القليل من القرفة حتى تصبح كالبودرة. وضع ملعقة صغيرة من بودرة القرفة على كمية قليلة من عصير الليمون، ومزجهم جيدًا. وضع المزيج على بشرة الوجه. ترك المزيج حتى يجف لمدة لا تقل عن 10 دقائق كحد أدنى. التخلص من المزيج من خلال غسله بالماء الدافئ.

تعتبر هذه الطريقة من أكثر الطرق فعالية في إزالة الرؤوس السوداء، ويُمكن إضافة القليل من بودرة الكركم على المزيج لضمان زيادة نضارة البشرة، فيتم ملاحظة نتائج مبهرة خلال وقت قصير.

5- استخدام الشاي الأخضر

يحتوي الشاي الأخضر على عدد كبير من الفيتامينات والمعادن التي تُفيد البشرة بشكل كبير جدًا، بالإضافة إلى احتوائه على مضادات الأكسدة والتي تعمل على علاج الرؤوس السوداء بشكل فعّال، لذلك يستخدمه عدد كبير من الناس لهذا الغرض من خلال اتباع بعض الخطوات، والتي تتمثل فيما يلي

إحضار كمية قليلة من أوراق الشاي الأخضر، بالإضافة إلى كمية قليلة من الماء. تجفيف أوراق الشاي الأخضر. وضع ملعقة واحدة من أوراق الشاي الأخضر المُجففة على كمية قليلة من الماء، وخلطهم جيدًا حتى يصبح الخليط مُشابه للمعجون في تماسكه. وضع الخليط على مكان ظهور الرؤوس السوداء. ترك الخليط ليجف في مدة لا تتعدى 3 دقائق. غسل الخليط بالماء الفاتر.

6- استخدام الشوفان

يحتوي الشوفان على نسب عالية من المعادن المختلفة والفيتامينات والتي تُعد مصادر مهمة جدًا لتحسين صحة البشرة بشكل كبير، لذا فهو يُستخدم في علاج الرؤوس السوداء المزعجة من خلال اتباع بعض الخطوات، والتي تتمثل فيما يلي

إحضار كمية صغيرة من العسل، وكمية صغيرة من حبات الطماطم، بالإضافة إلى كمية كافية من الشوفان. عصر 4 حبات من الطماطم. وضع ملعقة صغيرة من العسل على عصير الطماطم ثم إضافة كمية كافية من الشوفان. خلط المكونات السابقة جيدًا حتى يصبح الخليط متماسك. وضع الخليط على بشرة الوجه. ترك الخليط حتى يجف لمدة لا تقل عن 10 دقائق. غسل الخليط من الوجه جيدًا.

ماسكات لإزالة الرؤوس السوداء

من المعروف أن الفتيات تهتم كثيرًا ببشرتها من خلال عمل الماسكات والوصفات الطبيعية كما ذكرنا بعضها في السطور السابقة، لذا سنقوم بتوضيح طرق بعض الوصفات الطبيعية التي تساعد على التخلص من الرؤوس السوداء بنتيجة جيدة فيما يلي

1- ماسك الملح ومعجون الأسنان

يُعرف معجون الأسنان بقدرته الفعّالة في تنظيف مسام الوجه بشكل عميق، حيث يحتوي على النعناع وهو العامل المساعد للتخلص من الرؤوس السوداء وأيضًا فتح مسام البشرة، بالإضافة إلى قدرته على التخلص من البكتيريا بشكل واضح، بينما الملح مسئول عن إزالة الجلد الميت من خلال تقشير البشرة، لذا سنقدم إليك طريقة التحضير المتمثلة في الخطوات الآتية

إحضار ملعقة صغيرة من معجون الأسنان، وملعقة كبيرة من الملح. خلط كمية كل منهما مع الآخر حتى يُصبح الخليط على هيئة عجينة رقيقة. فرد الخليط على الأنف بشكل خفيف. ترك الخليط على المنطقة التي تظهر فيها الرؤوس السوداء حتى يجف لمدة لا تقل عن 5 دقائق. أخذ كمية قليلة من الماء على إصبع اليد ثم تدليك منطقة الرؤوس بلطف من خلال الحركات الدائرية. فرك الأنف بالثلج الذي يكون على هيئة مكعبات، حتى يتم إغلاق المسام بشكل جيد.

2- ماسك بياض البيض

يُعرف هذا الماسك باسم قناع بياض البيض نظرًا لكثرة استخدامه وانتشاره بين المُستخدمين، وهو يتميز باللزوجة التي تُسهل عملية وضعه على الوجه بشكل كامل وخاصةً الأنف للتخلص من الرؤوس السوداء الموجودة فيها بشكل دائم وليس مؤقت، وهو أيضًا يُستخدم لشد البشرة وزيادة نضارتها، لذا سنعرض عليك طريقة التحضير التي تتمثل في الخطوات الآتية

إحضار كمية من عصير الليمون، وكمية من بياض البيض. خفق بياض البيض ثم إضافة ملعقتين من عصير الليمون إليه. وضع القناع على بشرة الوجه. ترك القناع على الوجه ليجف لمدة لا تقل عن 15 دقيقة ولا تزيد عن 20 دقيقة. التخلص من باقي آثار بياض البيض الموجود على الوجه بشكل جيد بالماء الدافئ.

3- ماسك جل الصبار وزيت الريحان

يحتوي كل من الريحان وجل الصبار على مواد مضادة للأكسدة والالتهابات، مما يجعل منهما عامل مُعالج لتورم الوجه، بالإضافة إلى قدرة كل منهما على التخلص من البكتيريا الموجودة حول الرؤوس السوداء، لذا سنقدم إليك طريقة التحضير التي تكتمل من خلال اتباع الخطوات الآتية

إحضار كمية من جل الصبار، وكمية تساويها في المقدار من زيت الريحان. وضع المقادير المتساوية من كل منتج في إناء صغير حتى يتم إحكام مزجها. وضع المزيج على بشرة الوجه برفق شديد بعد مزجهما جيدًا. فرك المزيج على الوجه حتى يتم امتصاصه من قِبل البشرة بشكل كامل.

4- ماسك الجيلاتين والحليب

خليط الجيلاتين والحليب هو خليط يعمل على معادلة درجة الحموضة للبشرة مما يجعلها أكثر صحة، بالإضافة إلى قدرته على ضبط الإفرازات الزيتية للبشرة، والتخلص من خلايا الجلد الميتة المتراكمة على البشرة، والتي تعتبر عامل من عوامل ظهور الرؤوس السوداء، لذلك سنعرض إليك طريقة التحضير التي تتمثل في اتباع الخطوات التالية

إحضار كمية قليلة من الجيلاتين الغير منكّه، وكمية قليلة من الحليب، ووعاء صالح للاستخدام الحراري. وضع ملعقة صغيرة من الجيلاتين على ملعقتين صغيرتين من الحليب في الوعاء. خلط المكونات السابقة بشكل جيد حتى يُصبح الخليط متجانس. وضع الوعاء الذي يحتوي على الخليط في الميكروويف لمدة 30 ثانية، مع الحرص على عدم غليان الخليط. ترك الخليط حتى يبرد، ثم فرده على الأنف بشكل مناسب. ترك الخليط مفرود على الأنف لمدة لا تقل عن 40 دقيقة. إزالة الماسك من خلال تقشيره من جهة الخارج إلى الداخل. وضع تونر مرطب لغلق مسام البشرة.

5- ماسك العسل والليمون

يحتوي الليمون على بعض الخصائص القابضة التي تجعل منه عامل مساعد بشكل كبير في عملية فتح مسام البشرة المسدودة، بينما يقوم العسل بمقاومة البكتيريا المسئولة عن ظهور الرؤوس السوداء، نظرًا لما يحتوي عليه من خصائص مضادة لها.

لذا يُمكننا القول إن هذا الماسك من أفضل الماسكات المُستخدمة في حل مشكلة الرؤوس السوداء، ويتم تنفيذه من خلال اتباع بعض الخطوات والتي تتمثل فيما يلي

توفير كمية قليلة من العسل، وكمية قليلة من عصير الليمون. وضع ملعقة صغيرة من العسل على ملعقة صغيرة من عصير الليمون، ومزجهم جيدًا. وضع الماسك على المناطق التي ينتشر بها ظهور الرؤوس السوداء. ترك الماسك حتى يجف بشكل تام. غسل المزيج بالماء الدافئ.

يتم تطبيق هذه الخطوات ثلاث مرات في الأسبوع الواحد للحصول على أفضل النتائج.

ضرورة الذهاب إلى الطبيب

قد لا يكون علاج الرؤوس السوداء من الصيدلية أو العلاج بوصفات منزلية هو الحل الأمثل في بعض الأحيان، نظرًا لاختلاف درجات خطورة الأمراض، فنجد أن هناك أعراض إذا تم ظهورها يلزم الذهاب إلى طبيب الأمراض الجلدية، ليقرر هو ما طريقة العلاج المُناسبة، وما سبب ظهور الرؤوس السوداء في البشرة.

لذلك يجب على كل مُصاب التوجه لاستشارة الطبيب عند ملاحظة ظهور أي عرض من الأعراض الآتية

ملاحظة أنواع مختلفة من حب الشباب مثل البثور الغريبة أو الرؤوس البيضاء.

الإصابة بالتهيج في البشرة بعد استخدام المنتجات الطبيعية لتطبيق وصفات العلاج الطبيعي في المنزل.

زيادة الاضطرابات الهرمونية التي تزيد من معدل ظهور الرؤوس السوداء.

عدم اختفاء الرؤوس السوداء حتى ولو بنسبة بسيطة، حيث يجب اختفائها في فترة تتراوح بين 30-60 يومًا بعد تطبيق الرعاية المنزلية.

إرشادات مهمة عند علاج الرؤوس السوداء

هناك بعض الإرشادات التي يلزم اتباعها عند تطبيق الطرق الطبيعية لعلاج الرؤوس السوداء الموجودة في البشرة، تجنبًا للإصابة بأي خطر، فهي بمثابة نصائح مهمة والتي تتمثل فيما يلي

استخدام غسول مناسب بشكل يومي لتنظيف البشرة وحمايتها من الإصابة بالمزيد من الرؤوس السوداء، لذا يجب غسل الوجه باستمرار.

الحذر عند استخدام أقنعة إزالة الرؤوس السوداء، تجنبًا للإصابة بأي تهيج جلدي في البشرة إذا تم الاستخدام بشكل خاطئ.

عدم تناول الأطعمة التي تحتوي على دهون أو سكريات بكميات كبيرة، نظرًا لتأثيرها على تكون الرؤوس السوداء في البشرة.

الابتعاد عن البيئات ذات الجو الرطب.

عدم عصر الرؤوس السوداء أو الضغط عليها، مما يؤدي إلى زيادة الوضع سوء والإصابة بحكة في جلد البشرة.

استخدام كريم واقي من الشمس، مما يؤدي إلى التقليل من حدة تهيج البشرة.

تجنب استخدام المنتجات التجميلية والمنتجات الخاصة بالعناية بالبشرة التي تحتوي على زيوت بشكل أساسي.

طرق الوقاية من الرؤوس السوداء

هناك بعض النصائح التي إذا قمنا بفعل ما تنص عليه، لن نكون مضطرين إلى علاج الرؤوس السوداء من الصيدلية أو بطريقة غير ذلك، وهي النصائح التي تكون بمثابة علاج وقائي من ظهور الرؤوس السوداء، وتتمثل هذه النصائح فيما يلي

استخدام كريم مرطب للوجه بشكل يومي.

ضرورة التخلص من المكياج عن البشرة قبل النوم.

عمل ماسكات الوجه التي تنظف البشرة بعمق حتى تصل إلى المسام.

غسل الوجه مرتين يوميًا كحد أقصى.

عدم ملامسة اليدين للوجه بشكل مستمر؛ تجنبًا لنشر المواد البكتيرية إلى البشرة.

توجد مجموعة كبيرة من الأتربة والأوساخ التي تصيب البشرة خلال جميع الأوقات، مما يجعل البشرة يظهر بها مجموعة كبيرة من الحبوب والبثور المتنوعة الشكل والحجم، وتعتبر الرؤوس السوداء من ابرزها اشهرها.