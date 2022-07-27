علاج الرطوبة والعفن في المنزل ،ان حجم بخار الماء الذي يكون في الهواء لها الدور الاساسي في منح الجو الخصائص المناخية المتنوعة لجميع المناطق في العالم، وقد أطلق العلماء على هذا البخار مصطلح (الرطوبة) والتي تُعتبر عنصراً رئيسيا من العناصر والعوامل الجوية حيث إنّها تسبب و تتسبب بكلّ ما يحيط بها، ومعنى الرّطوبة لغةً من أصل كلمة الرطب أي عكس اليابس، وأمّا اصطلاحاً فهي الحالة المناخية التي ترتبط بمقدار امتلاك الهواء على بخار الماء.

معالجة الرطوبة والعفن بالمنزل

أثناء الطقس البارد نلجأ إلى إغلاق جميع منافذ التهوية في المكان مما يسبب العفن وعلاجه، ويمكن استخدام بعض المكونات الطبيعية المتوفرة في المنزل، مثل ما يلي

بيكربونات الصوديوم من أشهر المواد الطبيعية التي تعمل على التخلص من الرطوبة، وتترك رائحة أفضل في المكان، ويتم دهنها بوضع القليل منها في طبق صغير، ثم تركها في مكانها. رائحة كريهة حتى يتم امتصاصها.

زيت شجرة الشاي وهو من الزيوت الطبيعية المفيدة في التخلص من الرطوبة، ويحافظ على المكان من التعفن لفترة طويلة من الزمن، كما أن له رائحة بسيطة لا تسبب أي ضرر أو حساسية.

الملح الخشن من أشهر طرق معالجة الرطوبة والعفن بالمنزل يتم عن طريق رش كمية قليلة منه في الأماكن والجدران المتأثرة بزيادة الرطوبة، وذلك للحد من ظهورها.

الخل الأبيض يساعد الخل في التخلص من الروائح الكريهة الناتجة عن العفن والرطوبة الزائدة.

الجريب فروت من الثمار التي تستخدم في علاج العفن، وذلك بوضع القليل من السائل على كأس من الماء وتوزيعه على مكان العفن، وتركه هكذا لبعض الوقت قبل تنظيفه.

كيفية التخلص من الرطوبة على الجدران

تعتبر الحوائط من أكثر الأماكن تأثراً بالرطوبة في المنزل، وسرعان ما تنتشر، ولتقليل حدوث العفن والمحافظة عليه، يجب اتباع ما يلي

تأكد من أن الهواء يدخل جميع أجزاء المنزل لفترة طويلة من الزمن.

جفف المياه الزائدة سواء على الجدران أو الأرضيات.

في حالة وجود مشاكل في السباكة، يجب تصحيحها على الفور، لأنها من أكثر أسباب العفن شيوعًا، وتساعد على انتشاره بسرعة.

استخدم طلاء جدران ضد الرطوبة والعفن، خاصة في الأماكن التي يمكن أن تصيب الرطوبة فيها أكثر.

استخدام مواد مطهرة لتنظيف المنزل من الحوائط والجدران.

مزيل الرطوبة المنزل

هناك بعض الطرق الكيميائية التي تساعد في علاج الرطوبة والعفن في المنزل، مثل ما يلي

الأمونيا وهي من المواد التي لها قدرة فعالة على تقليل البقع على الأسطح والجدران، لذلك يجب الحرص عند استخدامها لتلافي أي ضرر بالصحة، وذلك بوضع كمامة على الفم والأنف، وارتداء قفازات اليد، ووضع ملعقتين منه في كوب ماء. ونقوم بتقليل كمية الأمونيا ذات الجدران الملونة.

الكلور إحدى طرق معالجة الرطوبة والعفن في المنزل والتي لها تأثير قوي في الحفاظ على المنزل، وذلك بوضع نصف كمية الماء والنصف الآخر من الكلور ثم دهنه على مكان العفن وتركه. لبضع دقائق ثم تنظيفه.

كلوريد الكالسيوم توضع بعض أقراص منه في طبق من الستانلس ستيل، ثم نقوم بإدخاله في مكان الرطوبة أو العفن، وذلك للمساعدة في إخراجه من المكان.

الأكياس القماشية ذات المركبات الكيميائية يوجد أكثر من نوع واحد من المواد الكيميائية التي يمكن تعليقها في أكياس القمح لمعالجة الرطوبة والعفن الفطري في المنزل مثل أكسيد الألومنيوم، هلام السيليكا، مادة الغربال الجزيئي.

خطوات التخلص من الرطوبة والعفن في المنزل

يصاحب العفن بعض البقع السوداء التي تتكون على الجدران أو الأرضيات، ويسبب مشاكل صحية للبعض، مثل الحساسية ونزلات البرد والعطس باستمرار. كما أنه ينتج عنه بعض الروائح الكريهة. لعلاج هذا، يجب اتباع الخطوات التالية

لابد من معرفة نوع العفن في أغلب الأحيان يكون سبب العفن هو وجود بعض الفطريات المصحوبة ببعض البقع الداكنة الصغيرة، وتظهر بشكل كبير على جدران الحمام لأنها رطبة، وتختفي بسرعة من خلال الاستخدام من بعض مواد التبييض.

تنظيف العفن يتم إضافة كمية من الكلور، مع ثلاثة أضعاف هذه الكمية من الماء، ويتم تنظيف العفن بفرشاة الحمام المخصصة لذلك، ويمكن استخدام أنواع المنظفات التي لها تأثير وفعالية أكبر إذا كنت ترغب في ذلك.

وضع مواد وقائية لمنع عودة العفن نلجأ إلى استخدام مثل هذه المواد لتقليل عودة الرطوبة والعفن المصاحب مرة أخرى، وذلك بوضع طلاء ضد العفن أو الفطريات.

استخدام المرطب يعمل هذا الجهاز على تقليل العفن والرطوبة بالمنزل، ويمنع الإصابة بالعدوى، ويوصى بتطبيقه في المناطق الأكثر تضرراً.

نصائح لتجنب العفن المنزلي

ستساعدك هذه النصائح، إذا اتبعتها، على معالجة الرطوبة والعفن في المنزل بشكل أسرع، كما ستمنع حدوث ذلك في المستقبل.

الحرص على تهوية المكان يجب أن يدخل المنزل الهواء باستمرار من الخارج لتجنب احتفاظ المكان بالرطوبة وزيادة الفطريات المسببة للعفن كما هو الحال مع الفراش.

تشغيل السخان ويفضل الحرص على عدم تبريد الغرف من خلال تشغيل السخان، وذلك لعزل جدران المنزل عن الخارج.

يجب أن يحتوي الحمام والمطبخ على هواء بشكل منتظم يجب أن تكون هذه الأماكن في المنزل جيدة التهوية، خاصة عند تحضير الطعام، أو استخدام الحمام والماء الساخن، لتجنب الرطوبة وإتلاف الجدران.

مراقبة الرطوبة إذا رأينا بعض الماء على جدران المنزل خاصة في الصباح، فتأكد من إزالته لتجنب العفن.

تجنب تجفيف الملابس في المنزل يمنع منعاً باتاً، خاصة في أيام الشتاء، العمل على تجفيف الملابس داخل المنزل، لأن ذلك يتسبب في تلف الجدران، لذلك يجب الحرص على إبقاء الهواء في المنزل بشكل مستمر.

انتبه لوجود مسافة بين الجدران وقطع الأثاث فهذا يساعد في دخول الهواء بشكل أفضل إلى المكان.

استخدام المواد الطبيعية في تحضير المنزل مثل استخدام الخشب لما له من دور كبير في التخلص من الرطوبة.

تلف العفن المنزلي للإنسان

نلجأ إلى معالجة الرطوبة والعفن في المنزل لتلافي الأضرار التي تسببها، وهي كالتالي

التهابات مجرى الأنف.

احمرار وتهيج في العين.

عدم القدرة على التنفس بشكل طبيعي وصحيح.

وجود صوت صفير مصاحب لعملية التنفس.

– التهابات في الجلد، وقد تصل إلى درجة الحمى.

أمراض الرئة والتهاباتها وحدوث بعض الربو.

الأشخاص الذين يجب عليهم تجنب العفن المنزلي

هناك بعض الحالات التي يجب تجنب العفن المنزلي، وذلك لما يسببه من أمراض صحية أو مضاعفات لبعض المرضى، ومنها ما يلي

مرضى الربو والحساسية.

الأشخاص الذين يعانون من صعوبة في التنفس بشكل طبيعي.

مرض نقص المناعة المكتسب أو الإيدز كما يطلق عليه.

مرضى السرطان.

للقضاء على الرطوبة في البيت من خلال استخدام مزيلات الرطوبة الخاصة، وعادةً ما تكون كمية الرطوبة أكثر في المناطق المتوسطة الحرارة من المنزل، ومن المستطاع استخدام ما يُعرف بمقياس الرطوبة؛ وهو مقياس منتشر في الأسواق لقياس نسبة الرطوبة في المنزل، وعلى أساسها تستطيع ضبط عمل مزيل الرطوبة على أقلّ من 60%.