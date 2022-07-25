علاج الزكام في البيت بالليمون وأشهر 3 أدوية مجربة للزكام، و يعتبر علاج الزكام طبيعياً من افضل العلاجات للزكام ومن هذه العلاجات عن طريق تنظيف الأنف بشكل مستمر، وتنظيف الأنف بالماء المضاف عليه الملح، والإكثار من شرب السوائل الساخنة، والراحة والنوم الذي يريح الجسم واستعمال الأجهزة المرطبة، وتناول الأطعمة والفيتامينات مثل البروبيوتيك، والزنك كما توجد بعض الطرق التي تستخدم كثيرا مثل الاستحمام بالماء الساخن.

المعالجة الباردة بالليمون

يعتبر الليمون من أهم طرق علاج نزلات البرد في المنزل لما يحتويه من فوائد عديدة، حيث يعمل على تقوية جهاز المناعة والعديد من الفوائد الأخرى التي تأتي على النحو التالي

يحتوي الليمون على كمية كبيرة من فيتامين سي والذي بدوره يعمل كمضاد للأكسدة مما يزيد من قدرة الجسم على مقاومة نزلات البرد.

يساعد الليمون في محاربة الفيروسات والقضاء على البكتيريا المسببة لنزلات البرد.

يعمل الليمون على طرد البلغم الذي يعمل على تقليل السعال.

الليمون الطبيعي الذي يتم تحضيره في المنزل غني بالفيتامينات والعناصر الغذائية وأفضل من الليمون المعلب.

كيفية علاج الليمون

بعد التعرف على فوائد الليمون، نعرف الآن كيفية تحضير الليمون في المنزل

استخدم 4 حبات ليمون.

نقطع الليمون إلى شرائح صغيرة ثم نضعها في فنجان.

نسكب الماء المغلي فوق الليمون والقشر ونغطيه حتى يبرد.

نقوم بتصفية الخليط.

نضيف شرائح الزنجبيل إلى العصير السابق ونشربه ساخناً ولا نفرط في تناول الليمون.

أفضل دواء للبرد في الصيدلة

نتعرف على مجموعة كبيرة من الأدوية الطبية التي تحتوي في تركيبتها على بعض المواد التي لها خصائص فعالة في علاج نزلات البرد في المنزل وتباع في الصيدليات

يعتبر عقار Congestal من أشهر الأدوية حيث يعمل على علاج نزلات البرد بشكل فعال وسريع، بالإضافة إلى العمل على علاج ما يلي

علاج الصداع.

المعالجة الحرارية.

تقليل آلام المفاصل.

علاج التهابات الأنف.

علاج الازدحام.

كومتريكس

كومتريكس من الأدوية المثالية للقضاء على الزكام، كما أنه يعمل على علاج الأعراض المصاحبة لنزلات البرد

علاج الحمى.

علاج العطس.

علاج الحساسية.

منع سيلان الأنف.

منسق زهور

Florest من أهم الأدوية التي تستخدم في علاج نزلات البرد في المنزل. يعمل Florest على

علاج الارهاق الكامل والعام.

علاج الأذن والأنف.

علاج احتقان الأنف.

علاج كل نزلات البرد.

العلاج البارد في المنزل للأطفال

قد يتعرض الأطفال للكثير من نزلات البرد، لذلك يجب توخي الحذر عند تقديم العلاج لهم. تتمثل أفضل طرق علاج نزلات البرد في المنزل للأطفال فيما يلي

استخدام المحلول الملحي وهو عبارة عن قطرات أنف مملوءة بمياه البحر أو بها بخاخات، ويستخدم لإزالة المخاط حتى يتم التنفس بسهولة.

يجب على الأطفال شرب الكثير من الماء.

خذ قسطًا من الراحة وتناول الحساء الذي يعمل على تقليل الالتهاب.

لا يجوز إستعمال الأدوية للأطفال دون سن السادسة، عند إستعمال الأدوية فوق ذلك العمر، لا تفرط في الإستعمال وراجع الطبيب أولاً، مع الحرص على شرب المشروبات الساخنة.

حافظ على نظافة الأنف عن طريق الأنسجة، ولا تحاول إعادة المادة المخاطية في الأنف حتى لا يصاب بألم في الأذنين أو يعيد المخاط إلى الصدر والبلعوم مما يسبب مشاكل أكبر. وهنا عزيزي القارئ هي الطريقة الصحيحة لتنظيف الأنف

الضغط على ثقب الأنف بإصبع لإفراغ ما في الأنف الآخر. كرر نفس الخطوة السابقة مع استبدال ثقب الأنف. بعد تنظيف الأنف، يجب غسل اليدين بشكل صحيح.

وسائل الراحة

عند الإصابة بنزلة برد، يجب أن تذهب إلى الفراش للراحة حتى يتم تقوية الجسم وإعطائه الطاقة وتقوية جهاز المناعة لمواجهة الأمراض.

تتطلب مكافحة المرض والقضاء عليه الراحة والدفء.

الغرغرة

تعمل الغرغرة على ترطيب الحلق والممر الأنفي مما يساعدك على الشعور بالراحة من الألم المستمر الذي يشعر به المريض في الحلق. تتم الغرغرة من خلال ما يلي

ضعي ملعقة كبيرة من الملح في الماء وغرغرة حوالي 4 مرات في اليوم.

يمكنك الغرغرة بالشاي لاحتوائه على مادة العفص، فهذه المادة هي المرارة.

مادة المرارة تخفف الألم بالإضافة إلى حقيقة أن المرارة مضاد للفيروسات.

إذا كان الطفل أكبر من سنة فيمكنه استخدام الغرغرة التي تتكون من خل التفاح والعسل، وهذا المحلول لا يعطى بالكامل لمن هم دون سن السنة.

اشرب مشروبات ساخنة

شرب المشروبات الساخنة من أهم طرق علاج الزكام في المنزل، حيث أنه يخفف من آلام الحرقة، وهذه المشروبات تمنع الجفاف وتوفر راحة مهمة في أيام البرد.

تساعد المشروبات الساخنة في تخفيف الآلام خاصة الأغشية الموجودة في الحلق والحلق والأنف.

حمام بخار واستنشاق

تعمل حمام البخار على ترطيب أغشية الأنف مما يؤدي إلى الشعور بالراحة، وإذا شعر الفرد بالدوار والدوار فهو لا يقف كثيرًا ويمكن أن يضع الكرسي في خدعة الحمام البخاري مما ينعش وتنعش الأغشية الجسم، وتجعله أكثر مقاومة للأمراض.

يمكن استنشاق البخار باستخدام منشفة فوق الرأس ووضع قدر كبير يحتوي على الماء المغلي مع قطرات من الزيوت العطرية حتى يتم استنشاق البخار، وهذا يعمل على تفتيت المخاط الذي يتراكم في الأنف.

احصل على الفيتامينات والمعادن

يجب تناول ثمار الحمضيات المليئة بفيتامين C من أجل علاج الزكام في المنزل، وقد أظهرت بعض الدراسات أن الاعتماد على فيتامين C في علاج الزكام صحيح فقط للأشخاص الذين يمارسون الرياضة باستمرار، لكن الدراسة أشارت أيضًا إلى أن تناول يعمل فيتامين سي على جعل مدة الإصابة أقصر من الوضع التقليدي.

يعمل فيتامين الزنك على تقليل أعراض المرض بالإضافة إلى جعل مدة المرض أقصر، ولكن من ناحية أخرى، تظهر بعض الدراسات أن الاستخدام المفرط للبخاخات الطبية التي تحتوي على الكثير من الزنك لها تأثير سلبي على الحاسة. من حاسة الشم أو فقدانها بالكامل، لذلك من الأفضل الحصول على الزنك وهو مادة طبيعية.

يوجد الزنك قليلاً في المصادر الطبيعية، ولكن على أي حال، يتم امتصاصه من مصادر اللحوم والحيوان بشكل أسرع من النباتات. مصادر الزنك كالتالي

السمكة. المأكولات البحرية. لحم طري. خبز حنطة. البقوليات المجففة

علاج البرد بالاعشاب

توجد مجموعة من الأعشاب التي تعالج بشكل كبير نزلات البرد في المنزل، ومن أهمها

زنجبيل

تحتوي جذور الزنجبيل على مواد ضرورية لعلاج نزلات البرد. يُقطع الزنجبيل بالماء المغلي، ننتظر بعض اللحظات، ثم نشربه. يهدئ آلام الحلق والحنجرة ويهدئ ويعالج السعال.

الثوم

يعمل الثوم على تقوية جهاز المناعة عن طريق إنتاج المزيد من خلايا الدم البيضاء، بالإضافة إلى كونه مضادًا للفيروسات يؤدي إلى الإصابة بنزلات البرد، للاستفادة منه بأكبر قدر، فهو يخلط مع البصل والبهارات، ويتم استخدام القليل من الماء. يؤخذ هذا المشروب يوميا.

يانسون

يعتبر اليانسون من أهم المشروبات الساخنة التي يتم تناولها عند الإصابة بنزلة البرد، حيث أنه يرطب الجسم والممرات الأنفية والبلعوم مما يضمن ترطيب الجسم مما يؤدي إلى انخفاض درجة حرارة الجسم.

يساهم تناول الكثير من السوائل الساخنة مثل الشاي او الزنجبيل او النعناع بالليمون على منع الجفاف وتهدئة الأغشية المبطنة للأنف والحلق كما تساهم أيضًا في تخفيف احتقان الأنف، حيث يساعد شرب المشروبات الساخنة في تخفيف الاحتقان والتقليل من حدته وخاصة في الليل نسأل الله لكم التوفيق والسداد.