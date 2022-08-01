علاج السيلوليت بالفرشاة الجافة وفوائدها الصحية

يمكن معالجة السيلوليت عن طريق تفريش الجلد الجاف بفرشاة جافة مما يفتح مسام الجلد بسهُولة مع الأخذ فِيْ الاعتبار بعض الأشياء المهمة عند القيام بهذه الطريقة، وسوف نشرح طريقة العلاج بالفرشاة الجافة أدناه، وسنعرض لكَمْ الفوائد الصحية لاستخدام هذه الفرشاة على بشرتك.

علاج مضاد للسيلوليت بالفرشاة الجافة

تساعد عملية تفريش الجلد الجاف مرة أو مرتين فِيْ اليوم فِيْ الحصول على نتيجة فعالة فِيْ غضون أيام، لكن مع الأخذ فِيْ الاعتبار أن الجلد يكون جافًا تمامًا عند القيام بهذه الخطوة، وأنسب وقت لتنظيف الجلد بالفرشاة هُو لحظة فورية. قبل الاستحمام وقبل الغسل بالماء يجب أن تكون الفرشاة جافة وليست مبللة ويتم تدليك الجلد بفرشاة جافة فِيْ اتجاه القلب مع عمل فرشاة طويلة بالمسحات وتجنب الحركات الدائرية أو ذهابًا وإيابًا.

الطريقة فِيْ الخطوات

ابدأ بقدميك أولاً، ثم حرك الفرشاة لأعلى بساقيك من جميع الجوانب.

ثانيًا، نقوم بتحريك الفرشاة من الذراعين إلى منطقة الصدر.

ثالثًا، منطقة البطن، نقوم بتحريك الفرشاة عكس اتجاه عقارب الساعة، ونزيلها برفق دون إجبار.

وذلك للعمل على تنشيط خلايا الجلد وتنشيطها دون تهِيْج مما قد يسبب احمرار الجلد. عليك أيضًا أن تأخذ فِيْ الاعتبار بعض الأشياء المهمة، من بينها أنه يفضل أن تكون شعيرات الفرشاة مصنوعة من شعيرات طبيعية، أو من نباتات ومشتقاتها، لمنعها من أن تصبح حادة أو خشنة.

الفوائد الصحية لاستخدام الفرشاة الجافة بالإضافة إلى علاج السيلوليت

تعمل عن طريق شد الجلد وإمدادات الدم، وتعزيز الخلايا وتجديدها، وكذلك تقشير طبقة الجلد الجاف، وتحديداً فِيْ منطقة الركبتين والكاحَلْين والمرفقين.

تساعد الفرشاة الجافة، عند تمشيطها على الجلد الجاف، الجهاز اللمفاوي على إطلاق السموم وتعزز الهضم.

مع الاستخدام المستمر للفرشاة الجافة كل يوم قبل الاستحمام، تصبح البشرة ناعمة ومتوهجة، مع الاحتفاظ بمظهرها الشبابي.

كَمْا أنه يعمل على تحسين وَظْائِفْ الكلى.

وصفات طبيعية لعلاج السيلوليت.

بصرف النظر عن استخدام الفرشاة الجافة، يمكن التخلص من السيلوليت بشكل طبيعي عن طريق وضع بعض الخلطات الطبيعية على منطقة السيلوليت، والتي غالبًا ما تتركز فِيْ منطقة البطن والأرداف، والعناية بها. مع التمرين لمدة أسبوع.