علاج الشهوة الزائدة عند الرجل المتزوج، إذا كانت السيدة غالبًا ما تشتكي من قلة الشهوة الجنسية، فالرجال في اكثر الحالات يشتكون من العكس، الحياة الجنسية عند الرجل وظيفة ولا يمكن نسيانها، ولكن في بعض الأوقات يشتكون من ارتفاع الشهوة الجنسية ما يجعلهم يرغبون في العلاقة الجنسية .

علاج الشهوة المفرطة عند الرجل المتزوج

إذا كان الرجل يعاني من الإفراط في الشهوة فعليه أن يستشير الطبيب في ذلك، ولكننا سنقدم بعض الحلول المفيدة لمعالجة مشكلة الإفراط في الشهوة لدى الرجل المتزوج من خلال النقاط التالية

ممارسة الرياضة بشكل مستمر، وهذا يساعد على التوقف عن التفكير في الرغبة الجنسية، لأن الشعور بالفراغ يدفع الإنسان إلى التفكير في الرغبة الجنسية.

عدم مشاهدة الأفلام أو المشاهد الجنسية حتى لا تسبب له الرغبة الجنسية.

التقليل من تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون، لأن الدهون تساعد على إفراز هرمون التستوستيرون المسؤول عن النشاط الجنسي.

تناول الأعشاب التي تساعد على تهدئة الرغبة الجنسية، مثل عرق السوس والتمر الهندي واليانسون والبردقوش.

قلل من تناول الأطعمة التي تزيد من النشاط والرغبة الجنسية، مثل الأسماك والزنجبيل واللحوم.

يمكن تناول منتجات الألبان لأنها تساعد في تقليل مستوى هرمون الذكورة (التستوستيرون).

ما هو الإفراط في الرغبة الجنسية

الرغبة الجنسية المفرطة هي السلوكيات التي تجعل الرجل يدمن الحميمية بشكل مفرط أو مشاهدة الأفلام الإباحية، وقد يؤدي به إلى بعض السلوكيات الشاذة.

ولما كان هذا يؤثر على حياته بشكل سلبي ويعيقه عن التقدم في حياته، فقد انتشرت مؤخرًا بعض السلوكيات التي تدل على زيادة الشهوة لدى الرجال، وقد يكون ذلك نتيجة للهروب من الضغوط النفسية التي يتعرضون لها، أو التعرض لها. الكثير من وقت الفراغ.

العلاجات الطبية للرغبة الشديدة للرجال

هناك علاجات طبية لتقليل الشهوة الزائدة لدى الرجال، منها الأدوية التي لها تأثير مباشر عن طريق تقليل إفراز هرمون (التستوستيرون)، والأدوية التي لها تأثير غير مباشر، حيث تعمل على تقليل الدافع الجنسي والرغبة.

من أفضل العلاجات لتقليل الرغبة الجنسية مضادات الأندروجين، وهي أدوية لها تأثير مباشر على هرمون (التستوستيرون).

تلك العلاجات التي تعمل على تقليل الرغبة الجنسية قد يكون لها بعض الآثار الجانبية، مثل التعب والشعور بالإرهاق، وأحيانًا يكون أحد آثارها الجانبية هو خلل التنسج في الثدي، لذلك يفضل عند تناول أي دواء لتقليل الرغبة الجنسية استشارة الطبيب أولاً. .

أدوية لتقليل الرغبة الجنسية لدى الرجال

جميع مضادات الاكتئاب تقلل الرغبة الجنسية، وخاصة مثبطات امتصاص السيروتونين.

يصف بعض الأطباء مضادات الذهان كعلاج لمشكلة الرغبة الجنسية المفرطة، على الرغم من أنها مخصصة لمرضى الذهان، إلا أنها فعالة في تقليل الرغبة الجنسية.

يستخدم بعض الأطباء العلاج الهرموني كدواء لتقليل الرغبة الجنسية، مثل السيروستيرون والتريبتوريلين، لأنهم يعملون على تقليل إفراز هرمون الذكورة (التستوستيرون).

استخدام المورفين والأوكسيكودون ولكن تحت إشراف الطبيب المعالج.

يستخدم الأطباء المنشطات التي تستخدم لبناء العضلات لعلاج الرغبة الشديدة لدى الرجال.

هناك دواء سيميتيدين (تاجميت) يستخدم لعلاج الرغبة الشديدة في تناول الطعام

اتجاه العلاج النفسي

يمكنك الذهاب إلى طبيب نفسي لمساعدتك في التغلب على هذه المشكلة إذا كان سبب زيادة الرغبة الجنسية ليس نتيجة اضطراب أو زيادة في إفراز هرمون الذكورة.

يمكن أن تؤدي جلسات العلاج النفسي إلى تقليل الرغبة الجنسية، سواء كانت هذه الجلسات تتم بحضور الزوجة أو بحضورها بمفردها، وهناك نوع من العلاج يُعرف بالعلاج السلوكي وقد ثبت في التجارب أنه يساعد في تقليل التفكير الجنسي، و وبالتالي تقليل الرغبة الجنسية.

متى يكون الاستثارة الجنسية مشكلة زوجية

تصبح الرغبة الجنسية لدى الرجل مشكلة يجب حلها عندما تتجاوز الحد الطبيعي للعلاقة الحميمة، وعندما تتضرر الزوجة من عدد مرات العلاقة الحميمة التي قد تتجاوز قدرتها الجنسية، وهذه المشكلة من الأمور. يجب حلها بسبب المشاكل التي قد تثيرها بين الزوجين.

أسباب زيادة الإثارة الجنسية عند الرجل المتزوج

ومن الجدير بالذكر أنه بعد التعرف على علاج الشهوة المفرطة لدى الرجل المتزوج لابد من توضيح الأسباب التي أدت إلى هذه المشكلة، ومن هذه الأسباب ما يلي

قد يعاني الرجل من اضطرابات نتيجة زيادة نسبة هرمون التستوستيرون (هرمون الذكورة) المسؤول عن الرغبة الجنسية، وكذلك اضطراب في مراكز الإثارة الجنسية.

هناك بعض الأسباب النفسية نتيجة القلق وبعض الاضطرابات النفسية التي قد تؤدي إلى إدمان صاحب الجنس.

الشعور بالرفض في العلاقات الاجتماعية الأخرى، مما يحفز الرجل على الانخراط في العلاقة الحميمة بشكل متكرر لإشباع رغبته في أن يكون مقبولًا اجتماعيًا.

يؤدي الانطواء والعزلة والبعد عن العلاقات الاجتماعية إلى الاكتئاب والميل إلى شغل وقت الفراغ في التفكير في الرغبة الجنسية.

يعاني الرجل من متلازمة كلوفر بوكي الناتجة عن تلف الخلايا العصبية في الدماغ، مما يؤدي إلى ظهور بعض الأعراض، من بينها عدم السيطرة على الرغبة الجنسية.

مساوئ الشهوة المفرطة للرجل المتزوج

بالإضافة إلى علاج الشهوة المفرطة للرجل المتزوج، لا بد من عرض أضرار هذه المشكلة على الرجل وحياته الزوجية، وهذه الأضرار هي

1 مشاكل بين الزوجين

تزداد المشاكل الزوجية بين الأزواج بسبب الإقبال المفرط على عدد المرات التي ينخرطون فيها في العلاقة الحميمة وربط تلك الشهوة بشغفها.

2- الإصابة ببعض الأمراض

نتيجة لزيادة عدد المرات التي يقيم فيها الرجل علاقات حميمة، قد يؤدي ذلك إلى التعرض لبعض الأمراض الجنسية مثل ضعف الانتصاب أو مشاكل القذف المبكر.

3- التعرض لسوء التصرف المتزايد

يلجأ بعض الرجال المتزوجين إلى الدخول في علاقات غير شرعية لإشباع رغباتهم الجنسية، وقد يلجأ غير المتزوج إلى العادة السرية لتفريغ شحنة الرغبة الجنسية هذه.

4- الفشل في الحياة

عندما تهيمن الأفكار الجنسية على تفكير الرجل وتصبح شاغله، يؤدي هذا إلى الفشل في بقية علاقاته الاجتماعية وحياته العملية.

آثار الشعور بالشهوة المفرطة لدى الرجل

ليست الزوجة وحدها هي التي تعاني من مشاكل الشهوة المفرطة في زوجها، ولكن الزوج نفسه يعاني من هذه المشكلة، حيث يدفعه ذلك إلى

الشعور بالضيق نتيجة تخيلاته المستمرة وعدم قدرته على التركيز على أشياء أخرى.

التعرض لعدوى في الأعضاء التناسلية نتيجة ممارسة الجنس المفرط.

عدم الشعور بالشبع مهما كان عدد المرات التي مارست فيها الجنس.

يشعر الرجل بنقص الثقة بالنفس.

أمراض ناتجة عن ممارسات خاطئة، وكذلك قد يعاني من نقص المناعة أو التهاب الكبد.

نصائح للتعامل مع الزوج بشهوة مفرطة

يجب أن تفهمي المرض الذي يعاني منه الزوج وتساعده في التغلب على هذه المشكلة. والأفضل للزوجين في تلك الفترة أن يتعاملوا بصراحة شديدة وألا يخجلوا من الحديث عنها.

وانظر معه في الأسباب التي أدت إلى زيادة الرغبة وتشجيعه على الذهاب إلى الطبيب لمساعدته في الحصول على العلاج المناسب.

تُشير الدراسات العلمية إلى إن ارتفاع نسبة الشهوة عند الرجال أصبحت مشهورة بشكل أكبر من الأعوام الماضية، وبالتأكيد هي حالة مزعجة جدًا لكِ كالمرأة إذا كان زوجك يشتكي من هذا الاختلال، سيطلب منكِ يوميًا العلاقة الجنسية مرة أو أكثر.