علاج الشوكة العظمية بالحنظل وأسبابها وكيفية الوقاية منها ، تفسر الشوكة العظمية (Heel Spur) علميا بانها تسربات من الكالسيوم تكون في الرجل مكان التقاء المفاصل، وتتشكل هذه التسربات بسبب تآكل عظام المفاصل مع الأيام وهو الأمر الذي يجعل الجسم يعمل على تكوين هذا النتوء العظمي في محاولة للتعويض عن الغضروف التالف، والكثير من الاطباء الشعبين يصفون بعض الخلطات العشبية لعلاج هذه الظاهرة.

تعريف شوكة العظام

أصبح النتوء العظمي مرضا شائعا لدى الكثيرين، وهو يسبب الكثير من الألم وهو نتوء عظم القدم من أسفل وعند الضغط عليه يسبب الكثير من الألم مما يسبب عدم القدرة على المشي.

تتكون الشوكة العظمية نتيجة تراكم الكالسيوم في منطقة أسفل القدم مما يتسبب في ظهور العظام، ويسبب الكثير من التهابات القدم، ويسمى أيضًا الكالس في القدم، فإنه يعيق حركة الشخص، لذلك يحاول الكثيرون إيجاد علاج لشوكة العظام بالبطيخ المر.

سبب شوكة العظام

من أهم أسباب النتوءات العظمية الالتهابات التي تحدث في أنسجة أسفل القدم. أظهرت الدراسات أن الكالسيوم يتراكم بين الأنسجة وعظام القدم، مما يسبب التهاب الأنسجة وظهور الشوكة العظمية.

من أهم الأسباب التي تؤدي إلى التهابات القدم الوقوف على القدم لفترة طويلة، مثل القيام ببعض الأعمال الشاقة التي يحتاج أصحابها إلى الوقوف لفترات طويلة لمواصلة عملهم.

تلعب السمنة دورًا رئيسيًا في ظهور النتوءات العظمية، وذلك بسبب الحمل الزائد على القدم، ويمكن أن تأتي نتيجة ملامسة القدم للأرض عند المشي لفترة طويلة دون وجود حاجز يحميها. قدم.

الكعب العالي من أهم أسباب النتوءات العظمية، حيث إنها ترهق أنسجة القدم وتجعلها ضعيفة وغير قادرة على المقاومة. عند اختيار الحذاء، يجب أن يكون مريحًا بدون كعب للحفاظ على قدمك.

الأملاح هي أيضًا أحد الأسباب، لذلك تجد الأشخاص الذين لديهم أملاح زائدة أكثر عرضة للإصابة، يجب على الفرد مراقبة طعامه ومحاولة الحد من تناول أو شرب الأشياء التي تحتوي على كمية زائدة من الملح.

يمكن أن يسبب الحمل شوكة في العظام وهذا بسبب الوزن الزائد الناتج عن الحمل والذي يضغط على القدم ويسبب التهابًا شديدًا، ولكل هذه الأسباب غالبًا ما نجد أفرادًا يبحثون عن علاج لشوكة العظام بالبطيخ المر.

أعراض العمود الفقري العظمي

الشعور بألم مشابه جدًا للوخز في منطقة الكعب.

يكون الألم شديدًا جدًا عند الاستيقاظ.

وجود تورم في القدم نتيجة الالتهاب المصاحب للنتوءات العظمية.

الشعور المستمر بالحرارة في القدم، ووجود خدر فيها.

صعوبة ملامسة القدم للأرض والمشي عليها.

إذا تقدمت الحالة، يصبح الألم غير محتمل.

علاج شوكة العظام بالبطيخ المر

يعتبر علاج الشوك المر بالبطيخ المر من أفضل الطرق المستخدمة في علاج وتسكين آلام العظام، يعمل البطيخ المر كمسكن للآلام ومضاد للالتهابات، ويمكن استخدامه بأكثر من طريقة، لذلك يستخدم البطيخ المر بعدة طرق. زيوت أخرى.

1- المكونات

ملعقة من زيت البطيخ المر.

ملعقة زيت زيتون.

ملعقة من زيت الحبة السوداء.

فلفل أخضر.

2- طريقة التحضير

اخلطي الزيوت معًا وطحن الفلفل الأخضر جيدًا واخلطه معهم.

يجب أن نترك المكونات معًا لمدة 24 ساعة على الأقل.

3- كيف تستعمل

قبل وضع الزيوت على القدمين، يجب وضع الماء الدافئ على القدمين لمدة 10 إلى 15 دقيقة.

ثم توضع الزيوت على المنطقة المصابة وتدلك بحركة دائرية لمدة 5 إلى 10 دقائق.

ضعي شاش نظيف على القدمين ويجب تسخينه جيداً بعد وضع الزيوت.

كرري هذه الوصفة مرة أو مرتين يوميًا للحصول على أفضل نتيجة.

العلاج بالتبريد لشوكة العظام والبطيخ المر

تسبب شوكة العظام الكثير من الآلام التي تمنع الأفراد من القيام بالمهام اليومية العادية، ويبحث الأفراد عن العلاج الطبيعي دون اللجوء إلى الجراحة أو العلاج الكيميائي، لذلك سنقدم علاج شوكة العظام بالبرد والبطيخ المر.

1- المكونات

قوالب الثلج.

ماء.

الحنظل.

2- طريقة التحضير

اسلقي الحنظل مع الماء واتركيه ليبرد.

ثم نضع الخليط في قوالب الثلج.

ضعه في الفريزر حتى يتجمد تمامًا.

تدليك شوكة العظام لمدة 15 دقيقة.

كرري هذه الوصفة يومياً فهي تساعد على تخفيف آلام والتهاب القدمين.

علاج شوكة العظام بالحجامة والبطيخ المر

تشتهر الحجامة بفعاليتها القوية في علاج أمراض المفاصل والعظام، لذلك يمكننا علاج شوكة العظام بالبطيخ المر والحجامة، إذا تم استخدامهما معًا فسيحدث تحسن كبير إلى درجة الشفاء.

تتم الحجامة عن طريق السماح للدم الفاسد بالهروب من القدم، وذلك بعمل عدة ثقوب صغيرة في المكان المصاب، ويمكن استخدام الإبر للوصول إلى النتوء العظمي.

للحصول على أفضل النتائج، يجب عمل الحجامة من مرتين إلى ثلاث مرات، ثم استخدام زيت البطيخ المر كطلاء.

طرق الوقاية من هشاشة العظام في العمود الفقري

حاولي ارتداء حذاء رياضي أو شيء مشابه وابتعدي عن الأحذية ذات الكعب العالي التي تساهم في ظهور النتوءات العظمية.

– المحافظة على الجسم من السمنة التي تساعد على تكوين الشوكة بالإضافة إلى الأمراض الأخرى التي تسببها.

تجنب كل ما يحتوي على نسبة عالية من الملح، وتجدر الإشارة إلى أن المياه الغازية تحتوي على نسبة كبيرة من الملح.

تجنب الوقوف لفترة طويلة من الزمن، وينصح باستخدام الأحذية المصممة لنوع العمل لتقليل آثار الوقوف لفترة طويلة.

يوصى باستخدام الحذاء الطبي لأنه يشكل طبقة عازلة ناعمة بين القدم وما تلامسه مما يحمي القدم من الالتهابات أو ظهور نتوءات عظمي.

يجب تجنب المشي لفترات طويلة بدون حذاء لأن هذا يسبب التهابات القدم.

عندما يصاب احد الأشخاص بالعظمة الشوكية، وحول الكعب، والتي تكون بسبب الإصابة بالتهاب في الشرايين التي تربط أصابع الرجل بالكعب وغالباً يصاب بها الناس بسبب ارتفاع الوزن العرب اليوم يقدم مقالا بعنوان علاج الشوكة العظمية بالحنظل وأسبابها وكيفية الوقاية منها.