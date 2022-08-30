علاج الشيب المبكر عند البنات، اذا اردنا تعريف حالة الشيب على أنّه اختلاف في لون الشعر من اللون الاعتيادي إلى اللون الأبيض، فيكون هذا اعتياديا عند الناس من كبار السن، ولكنّه يكون غير عادي وسلبي ومحرجاً لدى الشابات الصغيرات وتكثر الأسباب والعوامل حول خروج والاصابة بالشيب المبكر.

علاج الشيب المبكر عند الفتيات

يعاني الكثير من الناس من مشكلة الشيب المبكر وخاصة الفتيات في سن المراهقة، وتجدر الإشارة إلى أن معظم الناس يفضلون العلاج بالطرق الطبيعية والأعشاب، ولذلك سنذكر بعض الوصفات الطبيعية التي تعالج الشيب المبكر للفتيات، و هذه الوصفات كالتالي

1- عصير البصل

يعتبر نبات البصل من النباتات التي تستخدم في العديد من الطرق العلاجية، لاحتوائه على العديد من العناصر المفيدة لصحة الجسم. بالإضافة إلى فوائده العديدة في علاج الأمراض المختلفة، فإنه يعالج أيضًا ظاهرة الشيب المبكر وخاصة للفتيات، ويمكن استخدامه باتباع الخطوات التالية

مطلوب بصلة متوسطة الحجم. اهرسي البصل جيداً حتى يصبح عصيراً. يستخدم عصير البصل لتدليك فروة الرأس لمدة ساعة. اغسل فروة الرأس جيداً بالماء الفاتر. للحصول على أفضل النتائج، كرر هذه الوصفة أسبوعيا.

2- عصير ليمون

يساعد حمض الليمون في علاج العديد من الأمراض الصحية للجسم مثل الاحتقان وغيرها، لكن الكثير من الناس لا يعرفون فوائده للشعر، والجدير بالذكر أنه علاج فعال لظاهرة الشيب المبكر، ويمكن أن يكون تستخدم باتباع ما يلي

يجب عليك إحضار نصف ليمونة طازجة. افركي الشعر جيدًا بالليمون. اتركي عصير الليمون على الشعر حتى تمتصه فروة الرأس. اشطفي الشعر جيداً بالماء الفاتر. للحصول على أفضل النتائج، استخدمه بانتظام.

3- شاي أسود

على الرغم من الآثار الضارة للشاي على صحة جسم الإنسان، إلا أنه يستخدم في علاج العديد من مشاكل الشعر والبشرة، بالإضافة إلى أنه يستخدم في تحضير العديد من منتجات العناية بالجسم.

يجب خلط ملعقتين كبيرتين من الشاي الأسود مع ملعقة كبيرة من ملح الطعام. ضعي على المزيج السابق كوبًا صغيرًا من الماء. ثم يوضع الخليط على النار حتى الغليان. اتركي المزيج ليبرد. اغسلي الشعر جيداً بالماء الفاتر. للحصول على أفضل النتائج، كرري هذه الوصفة مرتين في الأسبوع.

علاج الشيب المبكر بالليزر

يعتبر الشيب المبكر من أكثر الأشياء التي تؤثر على نفسية الشخص المصاب، وخاصة النساء. على الرغم من أن الوصفات الطبيعية أثبتت فعاليتها في علاج هذه الظاهرة، إلا أنها تستغرق وقتًا طويلاً.

لذلك استطاع الأطباء إيجاد حل جذري لهذه المشكلة، وهذا الحل هو العلاج بتقنية الليزر، ورغم أن الليزر علاج قوي وفعال إلا أنه قد يسبب العديد من الآثار الجانبية كإصابة فروة الرأس ببعض الفجوات، مما يجعل الوضع أسوأ.

أسباب ظهور الشيب المبكر عند الفتيات

بعد أن تمكنا من معرفة طرق علاج الشيب المبكر عند الفتيات سنذكر الأسباب التي أدت إلى هذه العدوى. وتجدر الإشارة إلى أن أسباب ظهور الشيب المبكر للفتيات تختلف من فتاة لأخرى، وهذه الأسباب على النحو التالي

1- سوء التغذية

من المعروف أن التغذية السليمة تلعب دورًا مهمًا في حماية الجسم من مخاطر العديد من الأمراض، وكل ما يأكله الإنسان من غذاء صحي يحتوي على مغذيات مفيدة يفيد الصحة، وباتباع نظام غذائي صحي مناسب للجسم فهذا سيفيده. تؤثر على الصحة إيجابياً وتعالج هذه المشكلة.

2- العوامل الوراثية

من أكثر الأسباب شيوعًا للشيب المبكر عند الفتيات العوامل الوراثية، كما لو كان هناك تاريخ عائلي يعاني فيه الشخص من شيب مبكر، فمن المرجح أن يعاني الشخص من هذه الظاهرة، وفي هذه الحالة يكون العلاج صعبًا للغاية ويلجأ الشخص لاستخدام صبغات الشعر.

3- الجهد المفرط

تتعرض الفتيات للعديد من الضغوط في حياتهن، مما يزيد من احتمالية ظهور علامات الشيب المبكر، مثل شحوب الوجه وتجاعيده، وضعف بصيلات الشعر، فتظهر بيضاء، لذلك من الضروري تقليل الجهد المبذول في ذلك. اليوم، ولتجنب القلق والخوف الشديد.

4- نقص فيتامين ب 12

يعد نقص فيتامين ب 12 أحد الأسباب الأكثر شيوعًا للشيب المبكر، وتبدأ بصيلات الشعر في الضعف حتى تتحول إلى اللون الرمادي ثم تتحول إلى اللون الأبيض مع مرور الوقت.

5- التدخين المستمر

يتسبب التدخين في العديد من الآثار الجانبية السيئة للمدخن، بما في ذلك الأعراض الظاهرة مثل تغير لون الأسنان والشفتين، والتأثير على لون الجلد، بالإضافة إلى أن المدخنين هم أكثر عرضة للإصابة بالشيب المبكر بأربع مرات لدى غير المدخنين. .

6- مشاكل الغدة الدرقية

يعاني الكثير من الأشخاص من مشاكل في الغدة الدرقية، مثل فرط نشاط الغدة الدرقية، والعديد من الأمراض التي لها آثار جانبية سيئة على المريض. يعاني المريض من مشاكل في الغدة الدرقية يسبب العديد من الأعراض، مثل الشيب المبكر.

منع الشيب المبكر

قد تظهر علامات الشيب المبكر على أي شخص بغض النظر عن فئته العمرية، حيث أن عامل السن ليس العامل الوحيد الذي يؤثر على شكل الإنسان، ولمنع الشيب المبكر يجب اتباع بعض الإرشادات والنصائح، وهذه التعليمات هي كالتالي

اتباع نظام غذائي صحي ومفيد يحتوي على جميع العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم وخاصة الشعر والبشرة، ويجب أن يحتوي النظام الغذائي على منتجات الألبان مثل الجبن والزبادي، بالإضافة إلى البروتينات، لأن هذه العناصر ستحمي الشخص من الشيب المبكر.

تعتبر الزيوت العطرية من أكثر أسباب ظهور الشيب المبكر شيوعًا، خاصة عند الفتيات، لاحتوائها على العديد من المواد الكيميائية التي تسبب ضعف بصيلات الشعر.

يحد استخدام الزيوت الطبيعية للشعر من ظهور الشعر الأبيض والشيب المبكر لأن هذه الزيوت تحتوي على عناصر غذائية مفيدة.

الجفاف هو أحد الأسباب المهمة للشيب المبكر، لذلك من الضروري الاستمرار في استخدام مرطبات الشعر.

من الضروري الابتعاد عن نوع الشامبو الذي يحتوي على الكبريتات أو أي مواد كيميائية ضارة أخرى، حيث أن هذه المواد عند استخدامها بانتظام قد تؤدي إلى الشيب المبكر.

التقليل من حالات القلق والتوتر التي تؤثر على الحالة النفسية بشكل كبير وبالتالي تؤدي إلى ظهور علامات الشيب المبكر.

من أولى الخطوات في منع ظهور الشيب المبكر الإقلاع عن التدخين، لما له من آثار جانبية ضارة بصحة الشعر والبشرة.

لتجنب الإصابة بالشيب الكثير الذي يصيب الشابة الصغيرة في السن يجب اجتناب التوتر والإجهاد النفسي، فاكثر الوقت يسبب ذلك إلى نزول الشعر وهذا يسبب إلى تكبير وتكثيف شعرٍ يحمل الوانا اقل لوناً من اللون الطبيعي.