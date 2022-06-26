علاج الشيب المبكر – يمر شعرك بدورة طبيعية من الموت ثم يتجدد. مع تقدم بصيلات شعرك في العمر، فإنها تنتج لونًا أقل.

على الرغم من أن العوامل الوراثية الخاصة بك ستحدد البداية الفعلية للشيب، فبمجرد بلوغك سن 35، من المحتمل أن تنتج بصيلات الشعر المتقدمة سنًا شعرًا أبيض أو رماديًا لتحل محل آخر شعر ميت.

بينما يحتفل بعض الناس بالشيب كدليل على النضج والحكمة، يعتقد الكثيرون أنهم يبدون أكبر سنًا عندما يبدأ شعرهم في التحول إلى اللون الرمادي ويرغبون في أن يتلاشى اللون الرمادي للحصول على مظهر أكثر شبابًا.

يتغير لون الشعر من الأسود إلى الرمادي

إذا كنت قلقًا من اكتشاف شعرك الرمادي، فهناك تغييرات في نمط الحياة يمكنك إجراؤها تساعدك في الحفاظ على لون شعرك الأصلي لفترة أطول. فيما يلي بعض هذه التغييرات.

احصل على ما يكفي من الفيتامينات

تشمل الفيتامينات التي تحافظ على صحة شعرك ما يلي

فيتامينات ب وخاصة ب 12 والبيوتين

فيتامين د

فيتامين هـ

فيتامين أ

احصل على ما يكفي من المعادن

المعادن التي يمكن أن تلعب دورًا حيويًا في نمو الشعر وإصلاحه

الزنك

الحديد

المغنيسيوم

السيلينيوم

نحاس

التدخين توقف

من بين العيوب الأخرى، يمكن أن يتسبب التدخين في تلف بصيلات الشعر وتقليصها

احمي شعرك من الشمس

غطيه بقبعة أو وشاح

توقف عن إتلاف شعرك

تتضمن بعض إجراءات العناية بالشعر التي يمكن أن تلحق الضرر بشعرك ما يلي

استخدمي فرشاة بدلًا من المشط واسع الأسنان، خاصةً مع الشعر الرطب

استخدم قدرًا كبيرًا من الحرارة باستخدام مكواة تجعيد الشعر أو مجفف الشعر

استخدم شامبو قوي

اغسل كثيرا

العلاجات المنزلية للشعر الرمادي

يستشهد دعاة العلاج الطبيعي بعدد من العلاجات الطبيعية للشعر الرمادي، بما في ذلك

زيت جوز الهند

كل يوم قبل النوم، دلكي شعرك وفروة رأسك بزيت جوز الهند. في صباح اليوم التالي، اغسلي شعرك كالمعتاد.

الزنجبيل (Zingiber officinale)

كل يوم، تناول ملعقة صغيرة من الزنجبيل الطازج المبشور الممزوج بملعقة كبيرة من العسل.

دبس السكر

كل يوم، تناول 1 ملعقة كبيرة من دبس السكر الأسود (من عصير قصب السكر، وليس سكر البنجر) ؛ يُعتقد أنه يعكس عملية الشيب.

أملا

اشرب ستة أونصات من عصير amla الطازج يوميًا أو دلك شعرك بزيت amla مرة واحدة في الأسبوع. تُعرف Amla أيضًا باسم عنب الثعلب الهندي.

بذور السمسم الأسود (السمسم الهندي)

مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع، تناول ملعقة كبيرة من بذور السمسم الأسود لإبطاء عملية الشيب وربما عكسها.

قطيفة

ثلاث مرات في الأسبوع، ضعي عصير قطيفة طازج على شعرك.

عصير قش القمح

اشرب كوبًا أو كوبين من عصير قش القمح الطازج يوميًا أو أضف ملعقة كبيرة من مسحوق قش القمح يوميًا إلى الحساء والعصائر.

فو تي

في الطب الصيني التقليدي، يؤخذ fo-t داخليًا في شكل مكمل – 1000 ملليغرام مرتين يوميًا مع الطعام – لعكس عملية الشيخوخة.

علاج الشيب المبكر الأورام

اخلط البصل في الخلاط ثم استخدم مصفاة لضغطه مع العصير. افركي هذا العصير في فروة رأسك مرتين في الأسبوع، واتركيه لمدة 30 دقيقة ثم اغسليه بالشامبو كالمعتاد.

عصير جزر

اشرب 8 أونصات من عصير الجزر كل يوم.

علاج الشيب المبكر الكاتلاز

تناول الأطعمة الغنية بإنزيم الكاتلاز مثل

ثوم

كرنب

بطاطا

كرنب

بروكلي

لوز

أوراق الكاري

اصنعي عجينة من نصف كوب من أوراق الكاري ونصف كوب زبادي. ضعيه على شعرك وفروة رأسك ثم اشطفيه بعد 30 دقيقة. كرر مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع.

اشواغاندا

تناول مكمل أشواغاندا مع الطعام. أشواغاندا معروفة أيضًا باسم الجينسنغ الهندي.

علاج الشيب المبكر زيت اللوز

امزج أجزاء متساوية من زيت اللوز وعصير الليمون وعصير أملج. دلكي الخليط على شعرك وفروة رأسك. اتبع هذا الروتين مرتين في اليوم لمدة ثلاثة أشهر.

إكليل الجبل

املئي نصف برطمان سعة 8 أونصات بإكليل الجبل المجفف، ثم املئي الجزء العلوي بزيت الزيتون البكر الممتاز. اترك الجرة في مكان مشمس لمدة أربعة إلى ستة أسابيع، ورجها كل بضعة أيام. بعد ستة أسابيع، استخدميه كزيت للشعر.

صبغة شعر طبيعية

يمكنك صنع صبغة شعرك بأعشاب مختلفة. نظرًا لأن هذا النوع من صبغ الشعر ليس قويًا مثل الصبغات الكيميائية المتاحة تجاريًا، يجب تكرار عملية الصباغة عدة مرات قبل أن ترى أي تغيير. تشمل المكونات الرئيسية المقترحة ما يلي

الشعر الأشقر شاي زهرة البابونج، قشر الليمون، الزعفران، زهرة القطيفة

الشعر الأحمر عصير الشمندر، عصير الجزر، بتلات الورد،

الشعر البني القهوة والقرفة

الشعر الأسود الجوز الأسود، الشاي الأسود، نبات القراص

تتضمن بعض وصفات صبغ الشعر التي اقترحها دعاة مستحضرات التجميل الطبيعية

قرع توراي المقشور (Luffa acutangula)

اغلي الصينية في زيت جوز الهند حتى تصبح سوداء (حوالي أربع ساعات). عندما يبرد، دلكي كمية صغيرة على فروة رأسك وشعرك. بعد 45 دقيقة، اغسليها من شعرك. كرر مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع.

برينجراج

في مقلاة صغيرة على نار خفيفة، امزج 1 ملعقة صغيرة من برينجراج و 2 ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند. افركي الخليط الدافئ على شعرك وفروة رأسك. اغسله بعد ساعة. كرر مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع.

فلفل اسود

امزجي 1 ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود المطحون الطازج و 1 ملعقة صغيرة من عصير الليمون الطازج في نصف كوب من الزبادي العادي. دلكي الخليط على شعرك واتركيه لمدة ساعة ثم اشطفيه. كرر ثلاث مرات في الأسبوع.

علاج الشيب المبكر الحناء

اخلطي كمية كافية من مسحوق الحناء في كوب من الشاي الأسود أو القهوة لعمل معجون يشبه قوام الحليب. غطي الوعاء واتركيه يقف. بعد 6 ساعات، اخلطي ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون البكر الممتاز، ثم ضعي المزيج على شعرك. اشطفيه بعد 1-3 ساعات، حسب عمق اللون المطلوب.

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ملخص

مع تقدم عمر البصيلات، فإنها تنتج لونًا أقل. هذا يقلل من الميلانين والتصبغ في الشعر، ثم يظهر رمادي أو أبيض.

إذا كنت تفضل تلوين شعرك، فهناك عدة حلول. يتم الترويج للعديد من العلاجات المنزلية الطبيعية للشعر الرمادي من قبل دعاة العلاج الطبيعي.

لم يتم دراسة هذه الأساليب سريريا لفعاليتها. من الممكن أيضًا أن تكون مصابًا بالحساسية تجاه العديد من هذه العلاجات. لذلك، إذا قررت تجربة علاج منزلي لتغيير لون شعرك، ففكر في مناقشة العلاج مع طبيبك أولاً.

قد يكون لدى طبيبك معلومات (اعتمادًا على حالتك الطبية الحالية، والأدوية التي تتناولها، وغيرها من المشكلات) حول كيفية تأثير العلاج المنزلي عليك.