علاج الصلع بالاعشاب أفضل العلاجات العشبية لنمو الشعر

العلاجات العشبية للصلع أفضل العلاجات العشبية لنمو الشعر تساقط الشعر هو مصدر قلق مشترك لكثير من الرجال والنساء. هناك أسباب عديدة لتساقط الشعر، من العوامل الوراثية ونقص الفيتامينات إلى التغيرات الهرمونية. يمكن أن تسبب بعض الحالات الطبية، مثل مرض الغدة الدرقية، ضعف الشعر أو تساقطه.

لا توجد وصفة سحرية لنمو الشعر، ولكن أظهرت الأبحاث أن بعض الأعشاب يمكن أن تبطئ من تساقط الشعر أو تعزز نموًا جديدًا. من المهم ملاحظة أنه تم إجراء الكثير من الأبحاث على الحيوانات. هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات لإثبات فعاليتها في البشر.

استمر في القراءة لمعرفة كيف يمكن استخدام العلاجات العشبية للمساعدة في تحسين نمو شعرك. تأكد من التحدث مع طبيبك قبل إضافة الأعشاب إلى روتينك اليومي، خاصةً إذا كان تساقط شعرك ناتجًا عن حالة طبية.

علاج الصلع بالأعشاب # 1 زيوت الشعر العشبية

زيوت الشعر، وتسمى أيضًا مقويات الشعر، هي مستخلصات عشبية ممزوجة بقاعدة زيت ناقل. تحتوي بعض زيوت الشعر على أعشاب وزيوت متعددة.

الزيوت الشائعة المستخدمة في صنع الزيوت العشبية هي

زيت جوز الهند

زيت اللوز الحلو

زيت الجوز

زيت الزيتون

زيوت معدنية

زيت الجوجوبا

زيت بذرة القمح

بعض الأعشاب المستخدمة في زيوت شعرك

الكركديه الصيني (Hibiscus Chinese rosensis) الكركديه الصيني شجيرة دائمة الخضرة. غالبًا ما يستخدم لأنه يساعد في تحفيز بصيلات الشعر.

عشب الايورفيدا وهو عشب وعضو في عائلة الأقحوان. يحتوي على مضادات الأكسدة ويعزز نمو الشعر بمفرده وبالاقتران مع الأعشاب الأخرى.

Jatamansi (Nardostachis jatamansi) Jatamansi هي شجيرة صغيرة يمكن أن تؤدي جذورها إلى تسريع نمو الشعر. لقد ثبت أنه يزيد من نمو الشعر.

الجينسنغ (باناكس الجينسنغ) الجينسنغ علاج طبيعي قديم للعديد من الحالات، بما في ذلك تساقط الشعر. يحتوي على مادة الصابونين، وهي إنزيم مرتبط بتساقط الشعر عند الرجال.

تعليمات

تمت صياغة بعض زيوت الشعر لاستخدامها كشامبو أو علاج للشعر، لذا ضع في اعتبارك تعليمات الشركة المصنعة. ستخبرك الملصقات ما إذا كان يجب وضعها على الشعر الرطب أو الجاف.

بأيدٍ نظيفة، دلكي زيت الشعر مباشرة على فروة رأسك واشطفيه حسب التوجيهات.

# 2 علاج الصلع بالأعشاب المراهم العشبية

تصنع المراهم العشبية عادة عن طريق الجمع بين الأعشاب والزيت مثل اللانولين. قد تحتوي على مكونات أخرى مثل العسل أو زبدة الكاكاو. عادة ما تحتوي المراهم متعددة الأعشاب على العديد من المستخلصات العشبية.

بعض الأعشاب المستخدمة في المراهم متعددة الأعشاب هي

عنب الثعلب (Emblica officinalis) عنب الثعلب هو عشب أيورفيدا. يتم استخدامه لتقوية الشعر وتعزيز نمو الشعر. ومن المعروف أيضًا أنه يحتوي على العديد من مضادات الأكسدة.

غوتو كولا (كينتيللا اسياتيكا) غوتو كولا هي واحدة من أعشاب الايورفيدا الأكثر شعبية. يُعتقد أنه يزيد من طول الشعر ويحفز نمو الشعر وينشط الدورة الدموية في فروة الرأس.

الصبار (A. Barbadensis Mill.) نبات الصبار نبات استوائي وعلاج شائع للحروق ومشاكل الجهاز الهضمي. يمكن استخدامه أيضًا للحفاظ على فروة الرأس وتعزيز نمو الشعر الصحي.

الريحان (Ocimum sanctum) معروف بخصائصه العلاجية. يمكن أن يساعد في منع تساقط الشعر الناجم عن قشرة الرأس أو الحكة أو التغيرات في المستويات الهرمونية.

تعليمات

عادة ما يتم تطبيق المراهم متعددة الأعشاب مباشرة على فروة رأسك. بأيدٍ نظيفة، قم بتدليك المرهم في فروة رأسك حتى يتم امتصاصه وفقًا لتعليمات الشركة المصنعة.

# 3 علاج الصلع بالأعشاب الكريمات العشبية

الكريمات العشبية مصنوعة أيضًا من الزيوت العشبية والماء. تحتوي على كمية أقل من الزيت والماء مقارنة بالمراهم العشبية ويتم امتصاصها بسهولة عن طريق الجلد.

بعض الأعشاب المستخدمة في صنع الكريمات العشبية هي

Giant Deodar (Cuscuta reflexa Roxb) وفقًا لدراسة أجريت عام 2008، فإنه يساعد في علاج الثعلبة التي تسببها هرمونات الستيرويد عن طريق تثبيط إنزيم اختزال 5A.

التفاح المر (Citrullus colocynthis) التفاح المر هو نبات نباتي مليء بالفاكهة يستخدم في الأيورفيدا. يستخدم لب الفاكهة المجففة لعلاج تساقط الشعر. يحتوي التفاح المر على جليكوسيدات، وهي مركبات يعتقد أنها تعزز نمو الشعر.

زهرة الأقحوان الكاذبة (Eclipta alba) False Daisy هو عشب يستخدم في الأيورفيدا لزيادة نمو الشعر. وفقًا لدراسة أجريت عام 2014، فإن الأقحوان الزائف يساعد في تحفيز بصيلات الشعر ويسبب نموًا أسرع للشعر في الفئران العارية.

الياسمين الليلي (Nyctanthes arborristis) هذه الشجيرة الصغيرة المزهرة موطنها جنوب آسيا. وفقًا لبحث من عام 2016، أدى ازدهار الياسمين الليلي إلى نمو الشعر لدى الفئران وقد يكون فعالًا ضد تساقط الشعر.

تعليمات

بأيدٍ نظيفة، دلكي الكريم على فروة رأسك أو ضعيه على الشعر من الجذور إلى الأطراف وفقًا لتعليمات الشركة الصانعة.

# 4 الهلام العشبي

تحتوي المواد الهلامية العشبية على مستخلصات عشبية في قاعدة هلامية. عادة لا تحتوي على زيت.

قد تشمل الأعشاب المستخدمة في المواد الهلامية العشبية لدعم صحة الشعر ما يلي

الحلبة (Trigonella foenum-graecum) الحلبة جزء من عائلة البازلاء. وهي من التوابل الشعبية في الطهي مع فوائد محتملة لنمو الشعر. وفقًا لبحث من عام 2006، فإن استخدام بذور الحلبة يحسن نمو الشعر وسمكه لدى الرجال والنساء الذين يعانون من تساقط الشعر المعتدل.

الجوز توجد هذه العشبة في منطقة شبه الهيمالايا وتستخدم للمساعدة في نمو الشعر. هناك حاجة إلى مزيد من البحث لتحديد فعاليتها وسلامتها.

تعليمات

بأيدٍ نظيفة، دلكي الجل على فروة رأسك أو ضعيه على شعرك من الجذور وفقًا لتعليمات الشركة الصانعة.

# 5 تعليق كوبوسومي

جزيئات النحاس هي جزيئات بلورية سائلة. تستخدم معلقات الكوبوسوم، في بعض الحالات، في العلاجات العشبية.

بعض الأعشاب المستخدمة في تعليق كبسولات نمو الشعر هي

الشجرة الشرقية (Thuja orientalis) الشجرة الشرقية هي شجرة دائمة الخضرة وهي من عائلة السرو. إنه علاج تقليدي للصلع. وفقًا لدراسة أجريت عام 2013، تساعد هذه العشبة في نمو الشعر عن طريق تحفيز مرحلة النمو عندما تسترخي بصيلات الشعر.

إسبينوسيلا يزرع إسبينوسيلا في المكسيك. يتم استخدامه لتقوية بصيلات الشعر والمساعدة في الحفاظ على فروة رأس صحية.

Goji Berry (Lycium chinense Mill) تُستخدم هذه الشجيرة المثمرة في الطب الصيني التقليدي لتعزيز نمو الشعر. يحتوي غوجي بيري على الزنك، وهو معدن يُعتقد أنه يساعد في منع قشرة الرأس التي يمكن أن تؤدي إلى تساقط الشعر.

Tuber fleece (Polygonum multiflorum) هذه الدرنة هي علاج طبي صيني تقليدي لتساقط الشعر. يحتوي على مركبات تثبط إنزيمات اختزال 5A. كما أنه يساعد في تحفيز مرحلة نمو بصيلات الشعر.

تعليمات

بأيدٍ نظيفة، مشطي شعرك من الجذور إلى الأطراف، أو حسب التوجيهات. استخدم المعلقات العشبية الجماعية حسب توجيهات الطبيب.

الآثار الجانبية والمخاطر المحتملة

الخطر الرئيسي لمنتجات نمو الشعر العشبية هو رد الفعل التحسسي. يجب دائمًا إجراء اختبار بحثًا عن أي تفاعلات حساسية قبل استخدام أي أعشاب.

لفعل هذا

ضع كمية صغيرة من المنتج على معصمك.

اتركه لمدة 24 ساعة على الأقل.

إذا كنت لا تشعر بأي تهيج أثناء النهار، فاستخدمه.

إذا كان لديك رد فعل تحسسي، فقد تواجه

انفجار

قشعريرة

احمرار

صعوبات في التنفس

دوخة

صداع الراس

الآثار الجانبية المحتملة للمنتجات العشبية الموضعية لنمو الشعر

شعر رقيق

زيادة تساقط الشعر

فروة رأس جافة

احمرار أو تهيج في فروة الرأس

لم تتم دراسة الآثار الجانبية لمعظم أعشاب نمو الشعر جيدًا عند البشر. لا توجد معلومات كافية لتوحيد توصيات الجرعة.

يجب على المرأة الحامل أو المرضعة عدم استخدام الأعشاب لنمو الشعر إلا تحت إشراف طبيب أو ممارس صحي طبيعي مؤهل.

ملخص

لا يوجد علاج عشبي يمكنه إعادة نمو رأس الشعر بالكامل. يجب أن تكون حذرا من المنتجات العشبية.

أظهرت الأبحاث أن بعض الأعشاب يمكن أن تساعد في تقوية الشعر، وتعزيز صحة فروة الرأس، وتحسين كثافة الشعر، أو تحفيز دورة نمو الشعر. ومع ذلك، هناك حاجة لمزيد من التجارب السريرية على البشر قبل أن تصبح العلاجات العشبية علاجًا رئيسيًا لنمو الشعر.

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يمكن استخدام أي عشب في جميع أنواع مستحضرات الشعر. ولكن قد يكون من الصعب العثور على منتجات نمو الشعر التي لا تستلزم وصفة طبية والتي تشمل الأعشاب المستخدمة في البحث. قد يكون طبيبك قادرًا على مساعدتك في العثور على العلاج الذي يناسب احتياجاتك.