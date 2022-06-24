علاج القمل طبيعيا العلاجات الطبيعية لمكافحة القمل

عالج قمل الرأس بشكل طبيعي – هل سمعت أن قمل الرأس شائع في المدرسة ولكن طفلك لم يتأثر بعد بشرى سارة، للحفاظ على هذا الوضع، من الأفضل احترام الاحتياطات!

بادئ ذي بدء، تذكر أن تربط شعر طفلك إذا كان طويلًا، فسيواجه القمل مشكلة أكبر.

ثم ضعي قطرة من زيت اللافندر أو الليمون العطري خلف كل أذن يوميًا.

أخيرًا، اشرح لطفلك أنه يجب أن يكون حذرًا في المدرسة وتجنب التفاعل مع زملائه في الفصل.

بيكاربونات الصود

على الرغم من الإجراءات الوقائية، هل وصل الوباء إلى منزلك لا تصاب بالهلع!

الحل الطبيعي الأول صودا الخبز، وهي فعالة بشكل خاص في القضاء على قمل الجذور.

الحل أربع ملاعق كبيرة من صودا الخبز في كوب كبير من الماء الساخن وتغمس بمشط يمر بلطف عبر شعرك.

تذكر أن تنقع مشطك عدة مرات حتى يكون المنتج فعالًا على الجذور.

علاج طبيعي ضد القمل الخل الأبيض

إذا كانت رائحة الخل الأبيض مزعجة للأطفال، فإن تأثيره فعال بشكل خاص ضد القمل.

الطريقة بسيطة ضعيه بسخاء على الشعر والتدليك. لفي منشفة دافئة حول رأس طفلك واتركيها لمدة 15 دقيقة ثم اشطفيها بالماء.

زيت الزيتون

هذا يسمى خدعة حقيقية عليك أن تنظر إلى خزائن المطبخ!

لهذا العلاج الطبيعي المضاد للقمل، استخدم ما يعادل كوب من زيت الزيتون على الشعر وقم بالتدليك.

ثم ضعي قبعة استحمام لإبعاد الهواء واترك زيت الزيتون يتدفق لمدة ساعة تقريبًا.

علاج طبيعي ضد القمل البصل

مرة أخرى، إنه الحل لمكافحة القمل وغير مكلف ومتاح للجميع.

اغسل ما بين 2 و 4 بصل (كل هذا يتوقف على طول وسمك الشعر المراد معالجته)، وقم بتقطيعها إلى 6 قطع. ضع كل شيء في الخلاط وقم بتصفية العصير. يوضع على الشعر ويدلك جيدا.

اتركيه لمدة ساعتين ثم اغسليه بالشامبو. كرر بعد 3 أيام للتأكد من حل المشكلة!

وإذا ثبت أن علاج الشعر ضروري، ففكر أيضًا في كل ما يمكن أن يتلوث أيضًا قبعة، وشاح، ملاءات، … بدون تعقيم منزلك بالكامل، من الأفضل غسل كل شيء بأكثر من 30 درجة!