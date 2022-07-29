علاج الكحة عند الرضع 6 شهور،بينما قد يبدو علاج الكحة التي يتعرض لها الكبار بسيطا وبديهياً من مشروبات ساخنة إلى وصفات عشبة وأدوية طبية معروفة، إلا أن الأمر يغدو أكثر بساطة عندما تصيب الكحة طفل العائلة المولود جديد لذا سوف نساعدكم في هذا المقال لتتعرفوا أكثر على علاج الكحة عند المواليد وطريقة التعامل معها على اختلاف أنواعها وأسبابها والمراحل العمرية للمصابين بها.

علاج السعال عند الرضع

نحن دائما في حيرة عندما يصاب الأطفال بالسعال، وكيف يمكن التغلب عليهم بالطرق والعلاجات الآمنة لهم من جميع الجوانب، ولا تؤدي إلى ظهور أي آثار جانبية.

علاج السعال عند الرضّع 6 أشهر ويفضل عدم إعطائه أي أدوية علاجية في هذا العمر، ومحاولة استبدال الأدوية ببعض المشروبات الطبيعية التي تساعد على تهدئة السعال، ويفضل اتباع بعض الخطوات للمساعدة في علاج السعال في الرضيع وهي كالتالي

إعطاء الطفل ماءً دافئاً، أو إعطائه بعض العصائر الطبيعية مثل عصير التفاح الطبيعي بنسب بسيطة، عدة مرات في اليوم، على ألا تقل عن 4 مرات.

يوصى بإعطاء الطفل بعض السوائل الدافئة من الأعشاب الطبيعية.

الانتباه وزيادة الرضاعة الطبيعية لأنها تساعد على طرد البلغم والمخاط

استخدم قطرات الأنف التي تساعدك على التنفس بشكل طبيعي

كما يوصى بمحاولة رفع رأس الطفل إلى الأعلى، للمساعدة في تنظيم عملية التنفس بشكل صحيح عند الطفل، وذلك باستخدام وسادة أعلى قليلاً.

من الضروري الانتباه إلى التهنئة الصحيحة للغرفة وزيادة مستوى الرطوبة فيها باستخدام أجهزة التهوية وعدم وجود أي جفاف في الغرفة.

– اعطاء الطفل خافض حرارة مناسب لهذا العمر مثل الاسيتامينوفين في حالة ترافق السعال مع ارتفاع في درجة الحرارة.

ما هي اسباب السعال عند الرضع وما العلاج المناسب

قبل إعطاء الطفل أي علاج لا بد من معرفة أسباب سعال الطفل، والأسباب التي تؤدي إلى الإصابة بالسعال من أجل التعامل معه بالشكل الصحيح، وهي كالتالي

الأمراض المعدية والتهابات

إصابة الطفل بأمراض معدية مثل الأنفلونزا أو بعض التهابات الجيوب الأنفية والتهاب الحلق.

سبب السعال في هذه الحالة هو تراكم المخاط في منطقة الحلق الذي يخرج من الأنف، لذلك يكون العلاج باستخدام محلول ملحي للتخلص من مخاطر الأنف وتنظيفه باستمرار.

ردود الفعل المرئية

من أكثر الأمراض شيوعًا عند الأطفال، نتيجة التغذية في الوضع الخاطئ، أو الطعام الخاطئ

علاج او معاملة

يجب أن يرضع الطفل من الزاوية الصحيحة، وألا ينام بعد الرضاعة مباشرة، كما يجب أن يجلس بعد الأكل لمدة لا تقل عن 25 دقيقة.

من الضروري استشارة الطبيب لإعطاء الدواء المناسب لهذا العمر.

طفل يعاني من الربو

قد يكون مرتبطًا بربو الرضيع، وهو مرض شائع عند الرضع، وتختلف شدته من طفل لآخر، كما يختلف التشخيص أيضًا من رضيع إلى آخر.

علاج او معاملة

تجنب تعريض الطفل في هذه المرحلة لأي أبخرة أو التعرض للعطور ذات الرائحة النفاذة

حساسية

تحدث الحساسية نتيجة رد فعل مباشر بمجرد تناول أي أطعمة معينة، وهذا يختلف من شخص لآخر.

علاج او معاملة

لا بد من زيارة الطبيب في هذه الحالة للوقوف على موانع الاستعمال التي يجب الالتزام بها، والدواء الخاص بإحدى علاجات الحساسية، من خلال ما قام الطبيب بتشخيصه.

السعال الديكي

السعال الديكي، وهو مرض يسبب نوبات من السعال يصعب السيطرة عليها ووقفها، ويسبب احمرارًا شديدًا في الوجه.

علاج او معاملة

يعتبر هذا المرض من الأمراض المعدية، ويمكن السيطرة عليه من خلال بعض المضادات الحيوية التي يمكن أن تساعد في تهدئة السعال.

العلاجات الطبيعية للسعال للأطفال بعمر 6 أشهر

هناك العديد من الوصفات الطبيعية التي يمكن أن تكون سببًا في علاج السعال عند الرضع 6 أشهر، وهي سهلة الاستخدام، ولا توجد آثار جانبية من شأنها الإضرار بصحة الطفل بعد ذلك، وهي كالتالي

علاج السعال بالعسل

وصفة العسل معروفة منذ القدم وتم استخدامها على مر السنين وتأثيرها فعال للأطفال أقل من سنة خاصة إذا أضيفت بعض قطرات الليمون المركز إلى العسل ولكن لا ينصح بها للأطفال دون سن الواحدة. سنة من العمر.

علاج السعال بزيت الزيتون

وهي من أهم الوصفات الموجودة منذ فترة طويلة لعلاج السعال عند الرضع، وهي عن طريق شرب ملعقة من زيت الزيتون.

علاج شوربة الدجاج

أكدت بعض الدراسات أن حساء الدجاج يحتوي على بعض العناصر التي تساعد في التخلص من السعال.

علاج السعال بالتدليك بزيت الزيتون

ومن الطرق التي ينصح بها بعض الأطباء تدليك رقبة الطفل وكذلك تدليك الصدر بزيت الزيتون أو بعض الزيوت الطبيعية.

العلاج بالبخار

في هذه الطريقة، يتم استنشاق البخار الناتج عن طريق تسخين الماء.

يوجه وجه الطفل إلى البخار، فهو يساعد في توسيع المسالك الهوائية، وترطيب الأنف بشكل أفضل.

العلاج بالثوم

يعتبر الثوم من أهم المواد الطبيعية التي تستخدم في علاج السعال.

متى يلزم استشارة الطبيب

هناك بعض الحالات التي يستلزم فيها التوجه مباشرة لاستشارة الطبيب وعدم استخدام أي وصفات طبيعية دون علمه. الحالات هي

يستمر السعال لفترة طويلة تزيد عن أسبوعين

إذا كان الطفل يعاني من ضيق في التنفس وغير قادر على القيام بذلك بشكل طبيعي.

إرهاق الطفل والشعور بالتعب

ارتفاع في درجة الحرارة بشكل ملحوظ

بعض الأعراض الأخرى المصاحبة للسعال، مثل تورم العينين.

كيفية منع الطفل من السعال

هناك العديد من الطرق التي يمكن أن تساعد الرضيع في الحماية والوقاية والسيطرة والمساعدة في علاج السعال عند الرضع 6 أشهر وأعراضه، مثل

لا بد من الابتعاد عن كل ما يمكن أن يعرض الطفل لمواد مهيجة مثل الدخان الذي يمكن أن يؤثر على صحة الجهاز التنفسي، مثل السجائر واستنشاق الغبار، وكذلك تجنب المواد الكيميائية التي تستخدم في التنظيف.

تجنب جميع الأماكن المزدحمة وتعريض الرضيع للتجمعات والتجمعات، وذلك لسهولة انتقال العدوى لهذه الأماكن خاصة للأطفال، وذلك لعدم وجود مناعة كافية عند الرضع لمواجهة هذا المرض.

محاولة تنشيط مناعة الطفل من خلال الرضاعة الطبيعية، مما يساهم بشكل كبير في رفع نسبة المناعة، ويجب إدخال بعض العناصر الغذائية المفيدة والصحية التي تساعد في تنشيط المناعة، بعد أن يكمل الطفل السن المسموح به طبيًا وهو 6 أشهر.

نتشر بشكل واسع الوصفات التي تعمل في البيت والطبيعية التي تدعي استطاعتها على علاج مجموعة كبير من الأمراض مثل الكحة عند الأطفال، ولقد انقسم موقف الدراسات العلمية تجاهها بين مشجع ومنذر ولكن الذي يجب ان تعرفوه ان كل وصفة يجب اخذ راي الطبيب ونصيحته قبل تناولها .