علاج المياه البيضاء في العين ،لا تتوفر خلطات طبيعية تستطيع أن تعالج حالة المياه البيضاء في العين، وتعتبر الجراحة طريقة العلاج الوحيدة الناجحة وعلى الرغم من أن جراحة المياه البيضاء تعتبر غير خطرة، إلا أن مضاعفاتها المتوقعة وتكلفتها المرتفعة قد تدفع البعض للبحث عن حلول مختلفة كالوصفات الطبيعية ولكن مدى نجاح هذه الوصفات يعتبر موضع شك، بالأخص وأن الأسباب التي قد تؤدي لنشأة المياه البيضاء لا تزال مجهولة.

ما هي مشكلة المياه البيضاء

تحدث مشكلة إعتام عدسة العين نتيجة تكوين الضباب في العدسات مما يؤدي إلى تغيم عدسة العين، حيث أن الضباب الذي يحدث في العين ناتج عن تراكم البروتين في عدسة العين مما يسبب ذلك. أن يصبح غائما وبالتالي يعيق مرور الضوء من خلاله، ويؤدي حدوث مشكلة إعتام عدسة العين إلى صعوبة القراءة بجانب صعوبة قيادة السيارة، وينقسم إعتام عدسة العين أو إعتام عدسة العين إلى ما يلي

الشذوذ النووي والذي يسبب تغير لون مركز عدسة العين.

الساد القشري، والذي ينتج عن بعض التغييرات في تكوين ماء الحيوان الأليف.

الساد الخلفي تحت المحفظة، حيث يحدث تغيم في الجزء الخلفي من المنطقة تحت المحفظة.

إعتام عدسة العين الخلقي عند الأطفال حديثي الولادة.

إعتام عدسة العين غير الناضج الذي يحدث بسبب انعكاس أشعة الشمس الحمراء.

إعتام عدسة العين الناضج

إعتام عدسة العين.

أعراض إعتام عدسة العين على العين

يعاني المريض من ظهور بعض الأعراض المزعجة منها

زيادة فقدان البصر بدون ألم.

تجد صعوبة في القراءة.

تجد صعوبة في مشاهدة التلفزيون.

ازدواج الرؤية عند النظر بعين واحدة.

ظهور هالات حول مصدر العين.

التغيير المستمر في أحجام العدسات الطبية.

زيادة في قصر النظر أو طول النظر.

أسباب إعتام عدسة العين

ومن الأسباب التي تؤدي إلى مشكلة إعتام عدسة العين

وجود الساد في الأسرة وبالتالي ينتقل عن طريق الوراثة.

الإصابة ببعض الأمراض ومنها مرض السكر وغيره.

التدخين.

إصابة العين أو الجراحة.

إقامة طويلة مع التعرض لأشعة الشمس الضارة.

تناول بعض الأدوية لفترات طويلة مثل الكورتيكوستيرويدات وغيرها.

عوامل وراثية أو وراثية.

التعرض لعدوى بالعين مثل التهاب القزحية.

علاج الساد في العين

يتم علاج إعتام عدسة العين طبياً من خلال ما يلي

1- العلاج بوضع العدسات الطبية

تساهم العدسات المكبرة الطبية في علاج مشكلة إعتام عدسة العين في العين، لكن هذا العلاج مؤقت لفترة معينة قبل العملية الجراحية.

2- العمليات الجراحية

يتم إجراء عملية التخلص من إعتام عدسة العين من خلال ما يلي

يتم إجراء العملية من خلال شق صغير في العين.

عمل شق كبير في العين.

قم بإجراء عملية الليزر.

تعتمد جميع عمليات الساد على استبدال عدسة العين المصابة بعدسة صناعية جديدة، وهي عملية بسيطة لا تستغرق الكثير من الوقت ويتم إجراؤها تحت التخدير الموضعي فقط.

معالجة الماء الأبيض في العين بعسل النحل

من طرق علاج إعتام عدسة العين في العين العلاج بالاعتماد على العسل.

يتميز العسل باحتوائه على مادة تسمى الفجل. هذه المادة ينتجها النحل من براعم الأشجار، بما في ذلك الفجل الأخضر.

أظهرت العديد من الدراسات أن الكعب الأخضر يقلل من الإجهاد التأكسدي من خلال مسار البوليول، وهو مظهر من مظاهر الإجهاد التأكسدي.

معالجة المياه البيضاء بالأعشاب

يمكن معالجة مشكلة إعتام عدسة العين بالاعتماد على بعض الأعشاب الطبيعية مثل

الرجلة نوع من الأعشاب التي تفيد العين بشكل عام. يتم استخدامه عن طريق نقع جزء منه ووضعه في كوب من الماء وشربه كل يوم.

البابونج وهو من الأعشاب التي تحتوي على مضادات الأكسدة التي تزيد من الدورة الدموية في الجسم.

اليانسون من الأعشاب التي تقوي البصر وتحسن صحة العين.

يساهم البقدونس والجزر في تقوية البصر ومنع تكون الضبابية التي تؤثر على عدسة العين.

إكليل الجبل من الأعشاب التي تحتوي على مضادات الأكسدة والعناصر التي تساهم في التعافي من إعتام عدسة العين.

يحتوي نبات القراص على الكبريت والكلوروفيل اللذان يساهمان في زيادة قوة البصر وعلاج مشكلة إعتام عدسة العين في العين.

لكن قد لا تكون هناك تجارب علمية تؤكد نجاح هذه الأعشاب في علاج مشكلة إعتام عدسة العين.

كما أن هناك بعض الأعشاب الضارة التي ثبت تأثيرها الضار على العينين، مثل الربو وأعشاب الكرتون.

البصل لعلاج إعتام عدسة العين

يحتوي البصل على مادة تساعد في التخلص من مشكلة إعتام عدسة العين في العين، بالإضافة إلى احتوائه على مضادات الأكسدة.

يستخدم ماء البصل لعلاج إعتام عدسة العين في العين عن طريق تقسية القليل من ماء البصل في كوب فارغ.

يترك ماء البصل من المساء حتى الصباح ويضاف إلى كوب دافئ ويضاف 3 ملاعق كبيرة من العسل.

يقلب المزيج جيدًا ويخذه كل يوم على معدة فارغة في الصباح.

الثوم لعلاج الساد

يمكنك أيضًا الاعتماد على الثوم لعلاج إعتام عدسة العين كما يلي

يتميز الثوم باحتوائه على مواد مضادة للفطريات والبكتيريا تساهم في تقوية جهاز المناعة ووقف تطور إعتام عدسة العين في العين.

يتم العلاج عن طريق تناول فصين أو ثلاثة فصوص من الثوم لاحتوائه على مواد تساعد في تنظيف عدسة العين.

العوامل التي تزيد من خطر الإصابة بإعتام عدسة العين في العين

هناك بعض العوامل التي قد تزيد من خطر الإصابة بإعتام عدسة العين في العين، ومنها

شيخوخة

التدخين.

الإصابة بمرض السكري.

التعرض المستمر لارتفاع ضغط الدم.

تناول بعض أنواع الأدوية لفترات طويلة من الزمن.

الإفراط في تناول الكحول.

التهاب في العين نتيجة عملية جراحية فيها.

التعرض لأشعة الشمس لفترة طويلة من الزمن.

كيف نمنع إعتام عدسة العين في العين

من يريد حماية نفسه من خطر الإصابة بإعتام عدسة العين يجب عليه اتباع ما يلي

تماما الإقلاع عن التدخين.

ممارسة الرياضة بانتظام.

اتبع نظامًا غذائيًا صحيًا يحتوي على الفيتامينات والعناصر التي يحتاجها الجسم.

علاج الأمراض التي تسبب إعتام عدسة العين في العين مثل السكر وضغط الدم وغيرها.

ارتداء النظارات الشمسية في حالة التعرض لأشعة الشمس.

من السهولة الاتباع لتوصيات تساهم في مقاومة حالة المياه البيضاء أو مقاومة فرص التعرض لها ومن هذه النصائح تناول حصص بكميات مناسبة من الأسماك بانتظام، فأحماض أوميغا 3 الموجودة في السمك قد تقوي صحة العيون ويجب الامتناع عن تناول الأغذية الدهنية المعالجة نسأل الله لكم التوفيق.