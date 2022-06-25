علاج تقصف الشعر الشديد تجربتي

التعامل مع تقصف الشعر الشديد من تجربتي مشكلة تقصف الشعر من مشاكل الشعر العديدة التي يتعرض لها كل شخص ويمكن علاج هذه المشاكل من خلال الأدوية والكريمات والعلاجات الكيميائية أو من خلال اللجوء إلى الطب البديل الذي يمثل الوصفات الطبيعية. بالأعشاب، وسنتعلم من خلال العلاج خبرتي فِيْ تكسر الشعر الخطير، ونصائح مهمة لتجنب تقصف الشعر، بالإضافة إلى الإبلاغ عن أسباب تكسر الشعر والأقنعة للتعامل معها.

علاج تقصف الشعر الشديد

هناك الكثير من الأشخاص الذين يعانون من مشكلة تساقط الشعر ومن تجارب التعامل مع هذه المشكلة ما يلي

كان شعري ناعمًا منذ طفولتي وكانت كل العيون علي بسبب شعري، لكن عندما بلغت المراهقة، كان لدي العديد من التغييرات الطبيعية، حيث ظهرت البثور على بشرتي، وتغير شعري وأصبح تالفًا وهشًا.

لجأت إلى استخدام الأدوية لعلاج شعري ورغم سعرها المرتفع إلا أنها لم تعطيني نتائج جيدة بشكل ملحوظ، لذلك بدأت بالبحث عن وصفات طبيعية لترطيب شعري والتخلص من الجفاف والأطراف الممزقة وإطالة الشعر.

وجدت وصفة للمايونيز وهِيْ توضع على كل الشعر من الامام الى الاطراف وتترك لمدة نصف ساعة وتتكرر الوصفة مرة اسبوعيا ويمكن اضافة زيت اللوز الحَلْو او زيت جوز الهند للعناية بالشعر من التلف تماما.

نصائح مهمة لتجنب تقصف الشعر

من الضروري الانتباه إلى الشعر. لأنه من المظاهر الجمالية للمرأة، لا بد من اتباع النصائح التالية

اختاري شامبو وبلسم مناسبين لنوع شعرك.

وزعي البلسم وكريم الشعر جيداً على الشعر.

اتركي الشعر ليجف بشكل طبيعي تمامًا.

اغسلي شعرك بالماء الفاتر وليس بالماء الساخن.

لا تربط شعرك وهُو مبلل.

اشرب كَمْيات كبيرة من الماء.

تناول الأطعمة التي تحتوي على حمض الفوليك والبيوتين.

اصنعي أقنعة للشعر للمساعدة على تغذيتها وترطيبها.

أقنعة لتكسر الشعر الشديد

هناك العديد من الأقنعة التي تستخدم كعلاج لتساقط الشعر، ومنها ما يلي

البيض والليمون يخفق بياض بيضة واحدة مع عصير الليمون وثلاث ملاعق كبيرة من زيت الزيتون ويوزع الخليط على جميع أجزاء الشعر من الجذور حتى الأطراف، ثم يغطى الشعر بغطاء نايلون ويوضع عليها منشفة مبللة بالماء الدافئ .

الصبار تنقسم ورقة الصبار إلى جزأين ويتم استخلاص الجل منها، ثم يتم توزيع الجل فِيْ جميع أنحاء الشعر وتدليك فروة الرأس بأطراف الأصابع لبضع دقائق ثم يترك الجل. الشعر لمدة نصف ساعة أو 45 دقيقة ثم يستحم بماء فاتر وعند تمشيط الشعر استخدم زيت جوز الهند أو الأرجان.

الزبادي والخميرة يتم خلط ملعقتين كبيرتين من الخميرة ونفس الكَمْية من العسل مع كوب من الزبادي الكامل، ثم يوضع الخليط على الشعر ويدلك فِيْ فروة الرأس لمدة عشر دقائق ثم يترك على الشعر لمدة عشرين دقيقة بعد الشعر. مغسول بماء فاتر.

زيت الهِيْل وزيت الزيتون ضعي ملعقتين من زيت الزيتون مع ملعقتين من زيت جوز الهند مع ملعقة كبيرة من زيت الهِيْل فِيْ وعاء معدني، ثم ضعيه على نار متوسطة لمدة 5 دقائق، ثم ضعيه على فروة رأسها، ثم دلكيها لمدة عشر دقائق. ، واتركيها بعد التدليك لمدة ربع ساعة، ثم اغسلي شعرك بالماء الفاتر وكرري هذه الوصفة مرتين فِيْ الأسبوع.

أسباب تقصف الشعر

هناك أسباب عديدة لتساقط الشعر، منها

مشطي الشعر المبلل واستخدمي أمشاط بلاستيكية بدلًا من الأمشاط الخشبية.

جفاف الشعر الشديد نتيجة عدم استخدام الشامبو المناسب أو عدم ترطيب الشعر.

صبغات الشعر الكيماوية التي تحتوي على مواد تحرق الشعر.

قلة الاهتمام بالشعر والإفراط فِيْ غسل الشعر بالشامبو وقلة غسله يؤدي إلى تلف الشعر، لذلك من الضروري غسله باعتدال.

الحرارة الزائدة من استخدام مكواة الشعر والمجفف الحراري، حيث تضعف المادة المغلفة بالكيراتين فِيْ الشعر.

التغيرات المناخية.

فقر الدم وفقر الدم.

انخفاض إفراز هرمون الغدة الدرقية.

مضاعفة معدل التغذية اللازمة لصحة الشعر والجسم.

نقص الفِيْتامينات التي تغذي الشعر وتحميه.

نصائح للعناية بالشعر المتطاير

من الضروري اتباع بعض النصائح والإرشادات التالية التي تساعد فِيْ تقليل تقصف الشعر الشديد، والتي ترد فِيْ النقاط التالية

قللي من عدد مرات غسل شعرك غسل الشعر بالشامبو أكثر من ثلاث مرات فِيْ الأسبوع يساعد على إزالة الزيت الذي تفرزه فروة الرأس، مما يساعد على تقوية بصيلات الشعر.

ترطيب الشعر العميق استخدام أقنعة تحتوي على زيوت وتناول الفواكه والخضروات التي تعزز رطوبة بصيلات الشعر.

استخدم علاجًا للشعر الجاف قم بتزويد الشعر بمواد دهنية موجودة فِيْ بعض الأدوية.

الابتعاد عن السخانات استخدمي منشفة قطنية لتجفِيْف شعرك أو اتركي شعرك يجف باستخدام الهُواء الطبيعي.

لا تستخدمي الكيماويات فهِيْ تحتوي على الكحول الذي يسبب جفاف الشعر.

مشطي شعرك جيدًا استخدمي أمشاط خشبية بدلًا من البلاستيك، كَمْا أن تمشيط شعرك يعزز الدورة الدموية لفروة الرأس.

استخدام المنتجات الطبية التي تحتوي على خصائص علاجية تساعد على دعم بصيلات الشعر.

قص أطراف الشعر بشكل مستمر ودوري.

تناول المكَمْلات الغذائية خاصة تلك التي تحتوي على المعادن والفِيْتامينات التي تغذي وتقوي الشعر.

تجنب المواد الحرارية مثل مجففات الشعر ومكواة تجعيد الشعر.

استخدام بلسم طبي للشعر تحت وصفة طبيب مختص.

علاج تساقط الشعر بالفازلين

هناك العديد من الطرق المختلفة المستخدمة فِيْ علاج تقصف الشعر ومنها علاج تكسر الشعر بالفازلين باتباع الخطوات التالية

تؤخذ كَمْية قليلة من الفازلين وتوضع على أطراف الشعر.

يتم توزيع الفازلين جيدًا على جميع أطراف الشعر.

اتركي الفازلين على الشعر لمدة ليلة كاملة، والأفضل تغطية الشعر بالنايلون.

يغسل الشعر جيداً.

علاج تقصف الشعر من الجذور

يتم معالجة تقصف الشعر بالجذور باستخدام الوصفات التالية

ماسك الموز يرطب الشعر ويعطيه حيوية.

ماسك الصبار يرطب الشعر ويحافظ على صحته.

ماسك المايونيز يمنع تمزق الأطراف.

زيوت مختلفة مثل زيت الزيتون وزيت جوز الهند وزيت الجوجوبا وزيت اللوز.

وها نحن نصل إلى نهاية مقالنا الذي تعرفنا فِيْه على علاج تقصف الشعر الشديد وتجربتي ونصائح مهمة لتجنب تقصف الشعر، بالإضافة إلى ذكر أسباب التقصف وأقنعة لعلاجه.