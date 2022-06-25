علاج حب الشباب طبيعياً 10 علاجات طبيعية لمعالجة حب الشباب

علاج حب الشباب بشكل طبيعي – هناك العديد من العلاجات والمراهم التي لا تتطلب وصفة طبية لعلاج حب الشباب، لكنها لا تعمل على التخلص من السبب الجذري أو البكتيريا المسببة له، بل تعمل ببساطة على علاج الآثار. من الحبوب والجفاف. حتى البثور، لذلك وجه الأطباء إلى طرق علاج أفضل من العلاجات الطبيعية، وسنذكر في هذا المقال بعضًا منها.

تعرف علي.

نعناع

النعناع علاج مفيد لحب الشباب عند البالغين حيث أنه مضاد طبيعي للالتهابات ومطهر. يمكن استخدامه عن طريق صنع معجون النعناع عن طريق طحن ثلاث إلى أربع أوراق نعناع، ثم مسح مناطق حب الشباب بالمعجون وتركه لمدة عشر دقائق، ثم غسله بالماء البارد، لكن هذا قد يسبب الحساسية للبشرة الحساسة.

زيت شجرة الشاي

يساعد زيت شجرة الشاي على التقليل من ظهور حب الشباب حيث أنه مضاد للالتهابات ومضاد للفطريات، ويمكن استخدامه بمسح الزيت مباشرة على حب الشباب باستخدام ضمادات قطنية وفركه. وتركه طوال الليل، ولكن يجب استخدام الزيت غير المخفف. تجنبها لأنها يمكن أن تزيد من الالتهاب.

علاج طبيعي لحب الشباب خل التفاح

خل التفاح فعال في علاج حب الشباب بعدة طرق. يزيل الدهون الزائدة على الجلد، ويسوي درجة الحموضة الطبيعية للبشرة ويحتوي على خصائص مضادة للبكتيريا. يمكنك الاستفادة منه بمسحه مباشرة على حب الشباب بالقطن. امسح أو امزج كوبًا من الخل بكمية من الماء المغلي وقم ببخار الوجه به.

معجون العسل والشوفان

يمتص الشوفان الدهون الزائدة من الجلد، والعسل بدوره مضاد للالتهابات وعامل مسائي للبشرة.يمكنك الاستفادة من خصائص هذين المكونين عن طريق صنع عجينة عن طريق خلط نصف كوب من الشوفان المطبوخ مع ثُمن كوب من العسل واتركيه يبرد، ضعيه على بشرة دهنية واتركيه لمدة ربع ساعة، ثم اغسلي الوجه بالماء الدافئ بمعدل أ أو مرتين أسبوعياً لتقليل دهون الوجه وظهور البثور. حَبُّ الشّبَاب.

علاج طبيعي لحب الشباب الصبار

الصبار مضاد للالتهابات، ويساعد بشكل فعال في تقليل الاحمرار الناتج عن حب الشباب وبالتالي يقلل من الانتفاخ الناتج، ويمكن استخدامه بمفرده أو مزجه بمضاد للبكتيريا لتهدئة البثور ومحاربة البكتيريا المسببة لها.

شاي أخضر

أظهرت دراسة حديثة أن الشاي الأخضر له آثار إيجابية في علاج حب الشباب عند وضعه مباشرة عليه، حيث يمكن أن يقلل الالتهاب ويحارب البكتيريا ويقلل من إفراز الدهون الزائدة ويمكن أن يفيد في تخمير الشاي الأخضر بالطريقة المعتادة وتركه يبرد، ثم امسحيها على وجهك.

عصير الليمون

يستخدم عصير الليمون كعلاج سريع للبثور، حيث يمكن مسح عصير الليمون وتركه طوال الليل حيث يجفف البثور، ويمكن خلط عصير الليمون مع القليل من مسحوق القرفة الذي يحارب البكتيريا.

بيكربونات الصوديوم

تعتبر صودا الخبز علاجًا جيدًا لحب الشباب، حيث تزيل زيوت الوجه الزائدة وتجفف البثور، ويمكن استخدامها عن طريق صنع عجينة من صودا الخبز والماء ووضعها على المناطق المصابة من الوجه وتركها حتى تجف. لمدة عشر دقائق وغسلها بالماء الفاتر مرتين في اليوم بمجرد ظهور بيلينغ.

علاج طبيعي لحب الشباب البابايا

تستخدم البابايا في صناعة العديد من منتجات العناية بالبشرة لخصائصها الفعالة، ويمكنك الاستفادة منها بمسح لب البابايا المهروسة على البشرة وتركها لمدة عشرين دقيقة لإزالة الدهون الزائدة وتقليل الالتهابات.

بياض البيضة

يجفف بياض البيض الإفرازات الدهنية الزائدة على الجلد، كما يزيل آثار الحبوب. يمكن استخدامه عن طريق خفق بياض بيضتين ومسحهما على الوجه وتركه لمدة عشرين دقيقة.

قشر البرتقال

يحتوي قشر البرتقال على فيتامين سي الذي يساعد في نمو خلايا الجلد الجديدة ويقشر خلايا الجلد الميتة التي تغلق المسام وتسبب ظهور حب الشباب، اتركه على وجهك لمدة عشرين دقيقة واغسله بالماء الفاتر.

فيما يلي أهم الطرق