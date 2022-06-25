علاج حب الشباب لدى المراهقين

حب الشباب هو مرض جلدي ناتج عن التهاب بصيلات الشعر والغدد الدهنية، وينتشر بشكل كبير بين المراهقين بسبب التغيرات الهرمونية التي تحدث في هذه المرحلة، بالإضافة إلى عوامل أخرى. يصيب حب الشباب حوالي 85٪ من المراهقين. يشمل العلاج الفعال لحب الشباب التطهير العميق والتقشير وتعديل النظام الغذائي واستخدام الأدوية الفعالة.

اغسل وجهك بانتظام

ينتج حب الشباب عند المراهقين عن عدة عوامل، لكن أهمها يتعلق بالزيت الزائد والأوساخ التي إذا تم تنظيف الوجه مرتين على الأقل في اليوم، فإنها تمنع فتح المسام وتسدها وتشتعل. استخدمي غسول وجه خالٍ من الزيوت واغسلي وجهك بالكامل جيدًا (خاصةً المناطق المعرضة لحب الشباب) في الصباح قبل الذهاب إلى الفراش وبعد التمرين.

لا تنسي تقشير بشرتك

التقشير مهم أيضًا لصحة الجلد لأنه يزيل الطبقة الخارجية من خلايا الجلد الميتة، ويساعد على تنظيف المسام المسدودة ويزيل الرؤوس السوداء السطحية. استخدمي إسفنجات التقشير المصممة خصيصًا للوجه وتأكدي من بلل الوجه والإسفنجة. ضعي بعض المستحضر على الإسفنجة وقشري وجهك بالكامل بلطف بحركات دائرية ثم اشطفي وجهك بالماء وجففيه بمنشفة نظيفة أو منديل.

جرب استخدام العلاجات العشبية

هناك العديد من العلاجات العشبية التي يستخدمها المراهقون والبالغون لمحاربة حب الشباب، على الرغم من محدودية الدراسات العلمية التي تثبت فعاليتها. يعمل بعضها كمطهرات (تقتل البكتيريا)، وبعضها يعمل كمضادات للالتهابات أو مضادات الأكسدة، بينما يعمل البعض الآخر كعوامل تقشير (مقشر). تشمل علاجات حب الشباب النباتية مستخلص زيت شجرة الشاي ومستخلص الشاي الأخضر وجل الصبار.

تجنب لمس وجهك

يلامس العديد من المراهقين وجوههم ويهاجمون البثور، مما يزيد من سوء حب الشباب.يمكن للبكتيريا أن تنتقل بسهولة من يديك وأظافرك إلى وجهك وتبدأ في النمو في المسام المسدودة. لذلك يجب أن تتجنب إراحة رأسك على يديك أو النوم ووجهك ملامسًا لذراعيك أو يديك كعادة.

لا تستخدمي كميات كبيرة من المكياج أو المرطبات

استخدم أقل قدر ممكن من المكياج أثناء تهيج حب الشباب لأنه يسد المسام ويحفز نمو البثور. يعتبر أحمر الشفاه وظلال العيون آمنين بشكل عام، لكن تجنبي وضع كريم الأساس الثقيل أو بودرة الوجه أو أحمر الخدود على المناطق المصابة بحب الشباب، خاصةً إذا كانت هذه المنتجات تحتوي على زيوت. الشيء نفسه ينطبق على المرطبات.

حافظ على رطوبتك وتناول الأطعمة الصحية

للبقاء بصحة جيدة، يحتاج الجلد إلى الكثير من الماء والعناصر الغذائية الضرورية مثل فيتامين سي وأحماض أوميغا 3 الدهنية، ويفقد الجسم كميات كبيرة من الماء يوميًا، لذلك عليك العمل لتعويض هذه الكمية المفقودة بشكل منتظم. بشكل منتظم.