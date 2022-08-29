علاج حرارة القدمين لمرضى السكرين،حرارة الرجلين هي الشعور بالحرقان أو السخونة في الرجلين، وعادة يحدث في الليل، وقد يوقظ المصاب به من النوم، وتتراوح قوتها من الضعيفة للقوية، وقد يصاحبها بعض العلامات، كالشعور بالوخز في الرجلين أو التنميل أو تورم القدم، واما المصابين بمرض السكري ترتفع معدلات السكر (الجلوكوز) في الدم لفترة طويلة، لذا تظهر عليهم بعض العلامات الخطيرة.

المعالجة الحرارية للقدم لمرضى السكر

ارتفاع درجة الحرارة في منطقة القدمين والشعور بالحرقان الشديد في هذه المنطقة من الأمور التي تؤثر على مريض السكري نتيجة اختلال مستويات السكر لدى مريض السكري مما يجعل جسمه غير قادر على التوازن مع انخفاض مستويات السكر فيه.

يفقد جسم مريض السكري القدرة على التحكم في المعدلات التي يفرزها البنكرياس من الأنسولين، وهذا يسبب وجود العديد من الاضطرابات العصبية والمضاعفات على صحة الإنسان، وهذه الاعتلالات العصبية هي الشعور بالحرارة العالية في منطقة اقدام مريض السكر ومن طرق علاج حرارة القدمين لمرضى السكر وهذا سيتم شرحه في الفقرات التالية

1- استخدام العلاجات الطبية

هناك أنواع عديدة من العلاجات الطبية التي يمكن تناولها للتخلص من جميع الأمراض، ومنها

تناول المكملات والفيتامينات من المجموعة ب.

تناول مكملات الغدة الدرقية.

قم بعمل حجز للعصب الكهربائي.

مارس العلاج بالضوء.

العلاج بالليزر.

العلاج بالمغناطيس.

2- العلاجات المنزلية

بعض أنواع العلاجات المنزلية ضرورية للاستفادة منها في الراحة، ومن أبرز الطرق التي يتم بها علاج حرارة القدمين لمرضى السكر ما يلي

نقع القدمين في الملح أو خل التفاح لتقليل الالتهاب، واستشر الطبيب المعالج قبل استخدام هذا الملح لأن الاستخدام المفرط له قد يتسبب في تلف القدمين.

استخدام المكملات الغذائية التي تحتوي على الكركم في تركيبته، مثل الكركمين، يخفف الألم وله خصائص مضادة للالتهابات.

وضع الكريمات الطبية الموضعية على القدمين لتقليل الالتهاب في هذه المنطقة.

استخدام زيت السمك لما له من خصائص مضادة للالتهابات تقلل من الشعور بالألم وعدم الراحة في منطقة القدمين.

تدليك القدمين من أجل زيادة تدفق الدم فيها وتحسين الدورة الدموية، وهذا يساعد في تخفيف الأعراض المصاحبة لحرق القدمين.

أسباب سخونة القدمين

بعد التعرف على وسائل علاج حرارة القدمين لمرضى السكري، نجد العديد من الأسباب الأخرى التي تسبب الحرارة في القدمين، والتي قد تشمل

1- سوء التغذية

من أبرز الأسباب التي تؤدي إلى مشاكل في الخلايا العصبية وتجعل الجسم غير قادر على امتصاص الطعام بشكل جيد، لذلك لا يحصل على الكمية المطلوبة من الطاقة، مما يجعل جهاز المناعة عرضة للأمراض مع انخفاض مستويات المعادن والفيتامينات في الجسم، ويشعر المريض بألم وحرارة في القدمين.

2- وجود اعتلال الأعصاب السكري

من أشهر الأسباب التي قد تؤدي إلى سخونة القدمين، وتسبب إصابة الشخص بالسكري من النوع الأول أو الثاني والكثير من تلف الأعصاب.

3- الحمل والحرارة في منطقة القدمين

تزيد التغيرات الهرمونية التي تحدث للمرأة عادة أثناء الحمل وترفع درجة الحرارة في القدمين، وتتسبب في إحساس القدمين بالحرارة مع ألم شديد في هذه المنطقة.

يزداد الضغط والثقل على القدمين مع زيادة وزن الحامل وزيادة كمية السوائل في جسم المرأة، وهذه من أبرز ظواهر سخونة القدمين.

4- حدوث التهابات فطرية

يصاب كثير من الناس بعدوى فطرية، ما يعادل 15-25٪، في مرحلة مبكرة من الصحة، ويصابون بما يسمى بالقدم الرياضي، وهي من الالتهابات الفطرية المنتشرة والمنتشرة، وتسبب الكثير من الأمراض. قدم ساخنة.

من الضروري عمل علاج سريع لهذا النوع من العدوى والالتهابات حتى لا يتفاقم وينتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم.

5- التعرض المستمر للمعادن الثقيلة

يؤدي التعرض للمعادن الثقيلة إلى حالة من سخونة القدمين، مما يجعل الشخص في حالة من الألم المستمر والحرقان، ويمكن التخفيف من هذا الشعور المستمر باستخدام الكمادات على المنطقة المصابة.

6- العلاج الكيميائي

يساعد العلاج الكيميائي في تدمير الخلايا الضارة في جسم الإنسان، والتي تنمو بسرعة كبيرة في الجسم، وهي تشبه الخلايا السرطانية، لكنها قد تسبب تلف الأعصاب وحدوث حرارة في منطقة القدمين.

7- مرض وراثي

وهو من الأمراض التي توجد عند بعض الناس، وهو مرض عصبي وراثي، ووجوده يسبب الألم والشعور بالحرقان في منطقة القدمين عند الناس.

8- الإصابة بأمراض الكلى المزمنة

يحدث هذا المرض عندما يصاب الشخص بأضرار في منطقة الكلى، وتعجز الكلى عن أداء وظيفتها بشكل طبيعي، وتصبح غير قادرة على التخلص من السموم والفضلات عن طريق البول، وتتراكم هذه السموم في جسم الإنسان وتعاني من اعتلال الأعصاب.

9- حدوث قصور الغدة الدرقية

يؤدي النقص في عمل الغدة إلى انخفاض إنتاج الغدة الدرقية وإفرازها. في حالة الإصابة بهذا المرض يشعر المريض بأشياء كثيرة، مثل الشعور بالخدر والتلف والألم في منطقة القدمين واليدين، وتلف الأعصاب يحدث نتيجة نقص هرمون الغدة الدرقية.

10- الإيدز

تعتبر الحرارة في منطقة القدمين من الأعراض الواضحة والشائعة لمريض الإيدز، حيث أن هذا المرض يسبب الكثير من الضرر للمريض.

11- الإفراط في تناول الكحول

بعض الناس لديهم عادات سيئة كالإفراط في تناول الكحوليات وهذا الفائض هو السبب الرئيسي لتلف الأعصاب في القدمين واليدين وأجزاء أخرى من الجسم وتسمى الحالة بالاعتلال العصبي الكحولي.

12- بعض القضايا الأخرى

هناك بعض الحالات الأخرى التي تؤدي إلى التهاب في منطقة القدمين وحرقان شديد في القدمين، والتي تشمل

متلازمة غيلان باريه.

التهاب الأعصاب المزمن المزيل للميالين.

احمرار في الأطراف.

التهاب الأوعية الدموية.

الساركويد.

نصائح للقدم الساخنة

بعض المعلومات عن علاج حرارة القدمين لمرضى السكر، نجد أن هناك العديد من النصائح التي يمكن اتباعها في حالة التعرض لحرارة القدمين، ومن هذه النصائح

علاج الحالات التي عادة ما تسبب سخونة القدمين، مثل مشاكل اختلال مستويات السكر في الجسم واعتلال الأعصاب السكري.

تغيير الدواء أمر ضروري يحتاج إلى متابعة الطبيب حتى يجد الطبيب أن هذا الدواء غير مناسب لك ويصف دواء آخر لا يؤثر على الأعصاب.

قم بإجراء بعض التغييرات في نمط حياتك اليومي، في حالة قدم الرياضي وتعرق القدمين.

نرتدي أحذية جديدة كل يوم، ولا يلزم ارتداء نفس الأحذية كل يوم.

يجب التأكد من اختيار الحذاء الذي يتناسب مع حجم القدم والذي يساعد في تهوية القدم.

نقوم بتغيير الجوارب بشكل يومي وبعد التمرين نستخدم الجوارب القطنية.

نتجنب ارتداء الجوارب أو الأحذية التي تحتوي على نسبة من الرطوبة.

نرتدي الصنادل والأحذية المفتوحة للسماح للقدمين بالتنفس.

نرتدي النعال المناسبة للحمامات والمراحيض العامة.

نتجنب الوقوف أو المشي لفترات طويلة قدر الإمكان.

نحاول تقليل حرارة القدمين في نهاية يوم حار طويل.

يؤدي الإصابة بمرض السكري عند عدم التحكم بتلف الأعصاب والأوعية الدموية، بسبب تخفيفه تنقل العلامات العصبية بين الخلايا العصبية، ما يؤثر في الشعور في مجموعة كبيرة من أماكن الجسم كالرجل، كذلك فإنه يضعف جدران الأوعية الدموية.