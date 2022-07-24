علاج حساسية الوجه بالمواد الطبيعية وأسبابها وعلاج الالتهابات ،يكون علاج الاصالة بحساسية الوجه من الشمس على النظر في نوع الحساسية التي اصابت الوجه، بحيث من المستطاع علاج الإصابة بالحساسية خفيفة الأعراض بمجرد الراحة في البيت لعدة أيام لتشفى الأعراض من تلقاء نفسها، أما إن كانت الحساسية شديدة فيجب اختيار علاج يتناسب مع نوع الحساسية وفقًا لنوع البشرة ودرجة تضرر الوجه.

علاج حساسية الوجه بالمواد الطبيعية

هناك العديد من الطرق والمواد التي يمكن استخدامها لعلاج حساسية الوجه، ومن أهم هذه الطرق علاج حساسية الوجه بالمواد الطبيعية، من خلال هذه العناصر الطبيعية الفعالة في علاج معظم الأمراض الجلدية، وهي الآتي

ماء الورد

ماء الورد من أكثر العناصر الطبيعية التي تعمل على الحفاظ على توازن البشرة وحمايتها من الوصول لمرحلة الجفاف أو الدهنية.

حيث أنه يحتوي على عناصر لها القدرة على موازنة درجة الحموضة في الجلد أو الجلد.

بالإضافة إلى احتوائه على مضادات الأكسدة ومضادات الالتهاب فهو الخيار الأفضل في علاج حساسية الوجه بالمواد الطبيعية على الإطلاق.

الحليب

لأنه يساعد في زيادة ترطيب البشرة وتحسين حالتها وكذلك تحسين صحة الجلد.

كما أنه مطهر جيد للبشرة ومضاد قوي للالتهابات، حيث يعمل على تقليل حركة الوجه والقضاء عليها، ويعمل على منع جفاف الجلد.

يمكن عمل ذلك باستخدام خمس قطع من القطن في الحليب ووضعها في مكان حساس على الوجه أو الجلد وتركه لمدة ربع ساعة ثم غسل الوجه بالماء الفاتر.

عسل

من المعروف أن العسل من أقوى المضادات الحيوية التي تستخدم في القضاء على جراثيم الوجه، كما يعتبر العسل مهدئًا ومرطبًا ومهدئًا جيدًا للبشرة، وقد استخدم منذ القدم في علاج العديد من الأمراض. سواء بالنسبة للجسم أو الجلد.

يمكن عمل ذلك بوضع طبقة من العسل على الوجه وتركها لمدة ربع ساعة على الأقل، ثم غسلها بماء فاتر. يفضل تكرار هذه الطريقة مرتين في الأسبوع كحد أدنى.

جوزة الهند

يتمتع زيت جوز الهند بقدرة كبيرة على علاج العديد من أمراض الوجه والشعر والجلد، حيث يحتوي على مجموعة مهمة جدًا من الأحماض الأمينية التي تعمل على زيادة نضارة البشرة.

كما يعتبر من أفضل المرطبات الطبيعية التي تحمي البشرة من أشعة الشمس الضارة.

كما أنه يستخدم لتقليل التهابات الوجه التي تسببها الحساسية، لذلك فهو من أفضل الاستخدامات من قبل الكثيرين في علاج حساسية الوجه بمواد طبيعية فعالة.

طريقة علاج حساسية واحمرار الوجه

يمكن علاج التهابات الوجه التي تسبب الاحمرار باتباع النصائح التالية

يفضل الابتعاد عن الأطعمة التي تحتوي على البهارات والتوابل الحارة أو القوية، لأنها تساعد على زيادة حساسية الوجه وانتشاره.

يجب التوقف عن شرب الكحوليات تمامًا.

تقليل التوتر والتوتر العصبي، لأنه يتسبب في تغير الهرمونات وزيادة انتشار حب الشباب والحساسية في الوجه.

تجنب استخدام مستحضرات التجميل والمنظفات بجميع أنواعها التي قد تسبب تهيج الجلد واحمراره.

لا ينصح بتناول أي أدوية بدون استشارة الطبيب، لأن هناك الكثير منها يمكن أن يسبب ظهور فرط الحساسية وزيادة احمرار الجلد.

ينصح بعدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة خاصة خلال فصل الصيف.

كيفية علاج حساسية الشمس

تظهر حساسية الوجه الناتجة عن التعرض لأشعة الشمس الضارة على شكل طفح جلدي وحكة مزعجة واحمرار والتهاب في الجلد. أفضل علاج لحساسية الوجه بالمواد الطبيعية هو

طريقة جل الصبار الطبيعي

جل الصبار من أكثر المكونات الطبيعية التي تعمل على تخفيف التهابات الجلد التي تسببها أشعة الشمس الضارة.

يمكن استخدامه عن طريق وضع طبقة مناسبة من جل الصبار الطبيعي على الوجه أو على الجلد المصاب بالحساسية وتركه على الوجه حتى يجف ثم غسله بماء فاتر.

الشوفان

يعتبر من أكثر أنواع المسك استخداماً للتخفيف من التهابات الجلد بشكل فعال وسريع، ويمكن الحصول على أكبر قدر من الفوائد من خلال هذا المسك.

أضيفي ملعقة كبيرة من الشوفان المطحون إلى ربع كوب حليب، ثم أضيفيها على الوجه واتركيها لمدة 20 دقيقة، ثم اشطفي الوجه بالماء.

تظهر حساسية الوجه وتنتشر فجأة في جميع أنحاء الجلد، ومن السهل علاجها بالمواد الطبيعية المتوفرة في أي منزل، ومنها

زيت الزيتون

يعتبر زيت الزيتون من أقوى العلاجات لحساسية الوجه، حيث يحتوي على العديد من الأحماض الأمينية المهمة لصحة الجلد.

كما أنه يحتوي على فيتامين إي الضروري لصحة الجلد الذي يعمل على تفتيح البشرة وزيادة نضارتها.

خيار

يمكن علاج الحساسية من خلال ماسك الخيار وذلك بطحن الخيار ووضعه على الوجه ثم تركه لمدة 15 دقيقة ثم شطفه بالماء ويفضل تكرار هذه الوصفة مرة أو مرتين أسبوعياً على الأقل.

كيفية التعامل مع حساسية الوجه بالعسل

من الممكن علاج حساسية الوجه والجلد بالعسل بأكثر من طريقة سهلة ومثبتة، ويعطي نتائج مضمونة بناءً على ما يعرف بأنه من أهم العناصر التي لها القدرة على علاج حساسية الوجه بالمواد الطبيعية. ومن أهم هذه الطرق

وصفة العسل والأفوكادو

اخلطي ملعقة كبيرة من العسل مع نصف حبة أفوكادو، ثم اخلطي المكونين جيدًا، ثم أضيفيهما إلى الوجه.

بعد ذلك يجب ترك القناع على الوجه لمدة 20 دقيقة، ثم يشطف الوجه بماء فاتر.

وصفة العسل والشوفان

تُطحن ملعقة كبيرة من الشوفان، ثم تُضاف إليها ملعقتان صغيرتان من العسل، ثم تخلط هذه المكونات جيدًا وتوضع على الوجه.

يجب ترك هذا القناع لمدة ربع ساعة على الوجه، ثم يشطف جيداً بالماء الفاتر.

يفضل تكرار هذه الوصفة مرتين على الأقل في الأسبوع.

وصفة العسل والحليب

أضف ملعقة كبيرة من عسل النحل إلى ربع كوب من الحليب، ثم اخلطهم جيدًا، للتأكد من ذوبان العسل في الحليب.

يتم إضافة طبقة على الوجه وتترك لمدة 20 دقيقة، وتكرر هذه الوصفة مرة واحدة في الأسبوع.

أسباب حساسية الوجه

هناك العديد من الأسباب التي تؤدي إلى حساسية الوجه وتظهر أعراضها بشكل ملحوظ على الوجه، وهذه مجموعة من أهم أسباب ظهور الحساسية.

من أهم أسباب عدم إمكانية علاج حساسية الوجه بالمواد الطبيعية وضرورة العلاج بالأدوية هي الحساسية الناتجة عن عوامل وراثية.

الإصابة بأحد هذه الأمراض الجلدية مثل “حب الشباب أو الوردية أو الشرى”

حساسية من تناول بعض الأطعمة، حيث تظهر الحساسية على شكل انتفاخ حول الشفاه أو طفح جلدي على الوجه.

الحساسية الموسمية، والتي غالبًا ما تكون نتيجة لتفتح الأزهار وتطاير حبوب اللقاح في الهواء.

الأكزيما التي تظهر على شكل بقع جلدية على الوجه وأحياناً على الرقبة واليدين والركبتين مما يسبب تهيج الجلد والشعور بالحكة.

تعتبر الخط الأول وابرز واهم الطرق التي تكون لعلاج الحساسية عامة وعلاج حساسية الوجه خاصة هي الابتعاد عن المُسبب، مع العلم أنّ هناك مجموعة من الحالات التي يصعب فيها الابتعاد عن المُسبب بشكل تامّ وخاصة عند الإصابة بحُمى القش في حلقتنا هذه التي كان عنوانها علاج حساسية الوجه بالمواد الطبيعية وأسبابها وعلاج الالتهابات.