علاج خروج رائحة كريهة من المعدة ،من المتوقع أن يؤدي ارتجاع محتويات المعدة حرقة في المعدة وطعمًا غير جميل أو حامضًا في فمك ومن المتوقع أيضًا أن تشعر برائحة الفم الكريهة بسبب لذلك، تعرف أكثر على أسباب رائحة الفم الكريهة من المعدة بشكل عام تكون الإصابة بالارتجاع الحمضي الطويل من أحد أسباب رائحة الفم الكريهة من المعدة والارتجاع المعدي المريئي هو حالة مرضية يحصل خلالها التدفق العكسي لمحتويات المعدة.

علاج رائحة المعدة

يعد ارتجاع المريء من أهم أسباب الرائحة الكريهة، لذلك يجب على الفرد معالجته ومحاولة تجنب ما يؤدي إلى حدوثه.

إذا كان الشخص يدخن فعليه الإقلاع عن التدخين نهائياً، فهو من أهم أسباب الرائحة الكريهة، كما يعمل النيكوتين على إرخاء عضلة المريء مما يساعد على الارتجاع ويسبب تلك الرائحة.

يفضل عدم الاستلقاء بعد الوجبة مباشرة، ولكن يجب الانتظار لمدة ساعتين على الأقل.

ضع وسادة تحت جذعك بحيث تكون مرتفعة بحيث لا تضغط على منطقة الحجاب الحاجز فوق معدتك.

من الأفضل أن تستبدل وجباتك الكبيرة بأخرى صغيرة وأن تكون أكثر عددًا.

حاول تجنب الوزن الزائد، حيث يفضل الحصول على الوزن المثالي لجسمك حتى لا يسبب ضغطًا على عضلة المريء.

مضغ العلكة بين الحين والآخر لأنها تعمل كمحفز للتنفس وتقلل من ارتجاع المريء.

تقرحات المعدة نتيجة الجراثيم أو البكتيريا التي تسبب رائحة كريهة، لذلك يجب علاجها على الفور.

إذا كان الفرد يعاني من مشاكل في الغدد اللعابية ولا ينتجها بشكل دائم، فحاول علاج هذه المشكلة للتخلص من الرائحة الكريهة.

رائحة الفم الدائمة

يحاول الكثير من الناس إيجاد حل لتلك المشكلة التي تسبب لهم الكثير من المتاعب أثناء التعامل مع الآخرين، فهم يريدون الحصول على رائحة فم جيدة، لذلك يجب عليك اتباع الخطوات التي ستذكرها حتى تحصل على نتائج جيدة، وهي

تنظيف كامل للفم

يجب تنظيف أسنانك بالفرشاة على النحو التالي

اغسل أسنانك بالفرشاة كل يوم، خاصة بعد الانتهاء من الأكل وقبل النوم.

يمكنك استخدام خيط تنظيف الأسنان للتخلص بشكل دائم من بقايا الطعام بين أسنانك.

نظف لسانك من أي بكتيريا قد تكون عليه.

تأكد من شطف فمك بانتظام بكربونات الصوديوم التي تعمل كمطهر فعال للفم.

تابع صحة أسنانك مع أخصائي.

اتبع نظامًا غذائيًا صحيًا وصحيًا

يمكن أن يؤدي اضطراب الأكل إلى بعض مشاكل المعدة التي تؤدي إلى رائحة الفم الكريهة، ولكن يمكن تجنب هذه المشكلة باتباع الخطوات التالية

تناول الكثير من الفواكه والخضروات التي تحتوي على مضادات الأكسدة.

قم بتضمين المشروبات التي تساعد في علاج رائحة المعدة السيئة في قائمتك اليومية، مثل النعناع والشاي، وكلا النوعين.

تجنب الأطعمة والمشروبات التي تسبب رائحة الفم الكريهة مثل القهوة أو الثوم.

انتبه إلى تناول الأعشاب الطبيعية

هناك العديد من الأعشاب الطبيعية التي تحتوي على مضادات الأكسدة التي تعمل على التخلص من البكتيريا المسببة للروائح الكريهة في الفم، وبعضها يحتوي على زيوت عطرية طبيعية ترطب الفم وتجعله رائحته طيبة. يمكن تناول بعض الأعشاب التالية

يمكن للفرد تناول كوب من القرنفل أو النعناع حتى يكون فاترًا.

يمكنك شطفه بمحلول الملح والليمون حيث أنهما يعملان كغسول فم مطهر قوي.

يمكن إضافة زيت المريمية الأساسي إلى وجباتك أو مشروباتك.

تناول البقدونس والريحان وزهرة البابونج وهي أوراق خضراء لها تأثير كبير في القضاء على رائحة الفم الكريهة.

علاج رائحة الفم الكريهة

الرائحة الكريهة التي تنبعث من الفم يمكن أن تكون مصدر القولون العصبي للفرد، وفي هذه الحالة يفضل الذهاب إلى طبيب مختص لعلاج القولون، ويجب الانتباه إلى ضرورة عدم تناول أي دواء دون استشارة. وإليك أهم النصائح التي يجب اتباعها للتخلص من الرائحة التي يسببها القولون.

يفضل أن تشرب الكثير من الماء والسوائل موزعة على مدار اليوم، ويجب ألا تقل الكمية الكاملة عن لترين من الماء في اليوم.

تأكد من تناول الكثير من الأطعمة التي تحتوي على الألياف، مثل الفواكه والخضروات وحبوب القمح.

تناول أي طعام يحتوي على نسبة عالية من الإنزيمات، مثل الأفوكادو والأناناس.

استخدم الخل في طعامك بشكل يومي، حيث يحتوي على حمض الهيدروكلوريك الذي يساعد الجهاز الهضمي على أداء وظيفته التي تعالج مشاكل القولون.

أسباب الرائحة الكريهة

هناك العديد من الأسباب التي تؤدي إلى ترك الريح للفرد برائحة كريهة على الإطلاق، وإليك بعض الأسباب على النحو التالي

الأطعمة الغنية بالألياف

الأطعمة التي تحتوي على كمية كبيرة من الألياف تحتاج إلى مزيد من الوقت لتتحلل داخل الجهاز الهضمي للفرد وهذا يعمل على تخمير الطعام وبالتالي يسبب الريح برائحة كريهة، وبعض هذه الأطعمة من مكوناتها الكبريتية، رائحته شبيهة جدًا برائحة البيض الفاسد ولهذا فهي تسبب أيضًا رائحة كريهة.

بعض هذه الأطعمة لها رائحة نفاذة جدًا مما يسبب بالطبع رائحة كريهة عند تناولها، مثل الكرنب والبروكلي والهليون.

الأطعمة التي تحتوي على الكربوهيدرات المعقدة

يمكن اعتبار الأطعمة التي تحتوي مكوناتها على كربوهيدرات معقدة من الأطعمة الثقيلة على الجهاز الهضمي ولا يمكن هضمها بسهولة. لذلك، تقوم البكتيريا الموجودة في الأمعاء بإنتاج غاز الميثان حتى تحدث عملية الهضم، مما ينتج عنه عدد كبير من الغازات التي لها رائحة كريهة. ومن هذه الأطعمة الفاصوليا، فهي من الأطعمة التي تحتوي على كربوهيدرات معقدة. مكوناته رافينوز.

إمساك

يؤدي الإمساك إلى تخزين البراز في القولون، مما يمنع الغازات من الخروج بشكل طبيعي، وهذا يسبب الرائحة الكريهة.

تناول بعض الدواء

يمكن لمكونات بعض الأدوية أن تسبب رائحة كريهة، بما في ذلك ما يلي

المضاد الحيوي لأنه يقتل البكتيريا الجيدة التي توجد في الأمعاء، مما يساعد في عملية الهضم، ويسبب عسر الهضم والانتفاخ ثم الرائحة الكريهة أثناء الرياح.

الستاتينات

مضادات الفطريات.

علاج مرض الجزر المعدي المريئي بالطعام

بما أن الارتجاع المعدي المريئي سبب مهم لرائحة الفم الكريهة فلا بد من اتباع عدة نصائح تساعد في علاج هذه المشكلة مما يؤدي إلى التخلص من الرائحة الكريهة للفم. يفضل عدم تناول الأطعمة التالية

كحول.

أي منتج يحتوي على مادة الكافيين مثل القهوة والنسكافيه.

يجب تجنب تناول الثوم والبصل وأي منتج حمضي وعصير معالج.

كما يجب تجنب تناول منتجات الطماطم المعلبة وأي طعام يحتوي على دهون وبالطبع هذا يشمل الأطعمة المقلية.

تجنب الشوكولاتة.

العلاجات الدوائية لمرض الجزر المعدي المريئي

هناك العديد من الأدوية التي تستخدم في علاج ارتجاع المريء ومن أهمها

حاصرات الهيستامين.

مضخة البروتون مثبط.

مضاد للحموضة مثل كربونات الصوديوم أو هيدروكسيد الألمنيوم والمغنيسيوم.

من المتوقع أن تسبب أدوية الارتجاع المعدي المريئي الموجودة في الاسواق إلى جفاف الفم، والذي يكون عندما لا تنتج الغدد اللعابية كمية تكفي من اللعاب، وقد يكون ذلك متعب ويمكن أن يؤدي الى رائحة الفم الكريهة ولذلك يجب ان تسأل طبيبك عن حلول المناسبة لجفاف الفم والآثار السلبية المتوقعة لجميع الأدوية التي تتناولها.