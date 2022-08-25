علاج شمع الأذن بالطب البديل، شمع الأذن الذي يطلق عليه أيضاً اسم (اليومين)، هو مادة لونه يميل الى الأصفر يتم تصنيعها من غدد الموجودة في الأذنين لوقايتها من التلف والعدوى، ويساهم الشعر الصغير والشمع في بقاء قناة الأذن نظيفة من كل القاذورات، وذلك عن طريق محاصرة الغبار والجزيئات الأخرى.

علاج شمع الأذن بالطب البديل

شمع الأذن مادة شمعية تفرزها الأذن، ويختلف لونها، ويمكن أن تكون صفراء فاتحة، أو صفراء داكنة، أو سوداء، وتتكون هذه المادة من خلايا الجلد المتساقطة، وهذا الشمع يحمي قنوات الأذن من الماء والبكتيريا، ويمكن أن تؤدي الزيادة المفرطة وكثافتها إلى الضغط على طبلة الأذن وإضعاف السمع.

من المعروف أن قناة الأذن الخارجية تنظف القناة من تلقاء نفسها، وتتخلص من الشمع الزائد، ولكن إذا كان الشمع سميكًا وسميكًا جدًا، يصعب على الأذن التخلص منه وتتأثر حاسة السمع ونتيجة لذلك، فإنها تضعف بسبب ضعف انتقال الموجات الصوتية إلى طبلة الأذن بسبب انسداد الشمع.

أما قناة الأذن الداخلية فلا يمكنها القيام بعملية التنظيف لأنها مسئولة عن التوازن مع الدماغ، ويمكن للشمع أن يدخلها بتنظيف أذنه ودفع الشمع إلى القنوات الداخلية، وهو أمر سهل. لعلاج شمع الأذن بالطب البديل في المنزل باتباع الخطوات التالية

يتم تجفيف قناة الأذن باستخدام منشفة. يتم تقطير الأذن بقليل من الماء الدافئ لتفتيت وإذابة الشمع الصلب. ثم يميل الرأس جانبًا ويتم سحب الأذن للخارج. ثم يتم لف الرأس مرة أخرى لإخراج الماء والشمع من الأذن. ضعي زيتًا مرطبًا مثل زيت جونسون للأطفال أو الجلسرين أو بيروكسيد في قطارة، وضعي بضع قطرات في الأذن.

الأدوات المستخدمة لإزالة شمع الأذن

في حالة ملامسة الأذن للماء لفترة طويلة، فقد يؤدي ذلك إلى حدوث التهابات شديدة في الأذن، لذلك يهتم الأشخاص بطرق حمايتهم من تراكم الشمع في الأذن لفترة طويلة، ولكن معظم هذه الطرق خطأ، مثل استخدام أعواد قطنية تؤذي الأذن عن طريق دفع الشمع إلى قنوات الأذن الداخلية، وكذلك العصي القطنية التي تثقب طبلة الأذن وتجعل الأذن تفرز المزيد من الشمع.

أفضل طريقة لتنظيف الأذن من الشمع هي استخدام منشفة وتجفيفها، أو زيارة الطبيب بين الحين والآخر لإزالة الشمع من الأذن، أو يمكن علاج شمع الأذن بالطب البديل باستخدام الأدوات التالية

Debrox مجموعة متوفرة في السوق لإزالة شمع الأذن، ويمكن شراؤها من موقع أمازون الإلكتروني أو من خلاله.

بيروكسيد الكارباميد وهي قطرات الأذن التي تعمل على تفتيت وتنعيم الشمع عن طريق إطلاق قطرات الأكسجين، وهي تشبه الرغوة عند ملامستها لجلد الأذن لتفتيت وإزالة الشمع. تستخدم القطرات مرتين إلى ثلاث مرات يوميًا لمدة خمسة أيام، وهذه هي أفضل الطرق لعلاج شمع الأذن بالطب البديل.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الوسائل والأدوات يمكن أن تسبب التهابًا أو احمرارًا في الأذن، لذا يجب استخدامها بعد استشارة الطبيب والالتزام بالمواعيد وطرق الاستخدام المحددة، ويجب عدم الإفراط في استخدامها حتى لا تسبب تهيجًا. على الاذن.

ينصح الأطباء بوضع القطرات بعد استخدام الأجهزة السابقة في حال كان المريض يعاني من ثقب في طبلة الأذن أو لديه حساسية من المكونات المستخدمة فيها.

علاج شمع الأذن الطبيعي

إذا تراكم شمع الأذن لفترة طويلة فإنه يسبب فقدان السمع ويمكن أن يصاب الفرد بالتهابات الأذن، لذلك يمكن استخدام بعض الوصفات الطبيعية الموجودة لعلاج شمع الأذن بالطب البديل، ومن هذه الطرق

الماء الدافئ بالملح يمكنك استخدام ملعقة صغيرة من الملح مع نصف كوب من الماء الدافئ والتأكد من مزجها جيدًا وتذويب الملح في الماء، ثم ضع هذا المحلول في قطعة قطن ثم قم بإمالة رأسك جانبًا واضغط قطنة لتقطير المحلول في الأذن وانتظر لمدة خمس دقائق تقريبًا، ثم ضع الرأس جانبًا مرة أخرى.

صودا الخبز يمكن استخدام نصف ملعقة صغيرة من صودا الخبز في ربع كوب ماء دافئ، ثم وضع المحلول في بخاخ أو قطارة، يمكنك إمالة رأسك جانباً وتقطير بعض القطرات في الأذن والانتظار لمدة خمس دقائق ثم قم بإمالة رأسك إلى الجانب الآخر، استخدم هذا الحل مرة واحدة ولكن يجب ألا يزيد استخدامه عن أسبوعين.

الخل المخفف خفف الخل بالماء وضعه في قطارة أذن، أو ضع قطعة قطن في المحلول واضغط عليها بجوار الأذن لتفتيت الشمع وقتل البكتيريا.

الزيوت هناك العديد من الزيوت المفيدة في تكسير الشمع والتخلص منه مثل زيت الخردل، زيت البارافين، زيت بذر الكتان، زيت اللوز، زيت جوز الهند، زيت مولين، زيت الزيتون.

أعراض شمع الأذن الزائد

كما ذكرنا أن شمع الأذن مفيد جدًا، إلا أنه يمكن أن يعيق السمع إذا تم إغلاق القناة السمعية، وبعد تعلم كيفية علاج شمع الأذن بالطب البديل، سنناقش في السطور التالية الأعراض المصاحبة لزيادة كثافة الشمع

ضعف السمع.

ألم شديد في الأذن، خاصة إذا دخل الماء فيها.

شعور بطنين في الأذن.

فقدان التوازن، لأن الأذن بها قنوات ترسل معنى التوازن إلى الدماغ، وأي خلل في عمل هذه القنوات يؤدي إلى فقدان التوازن.

الشعور بالدوار.

الإحساس بامتلاء الأذن المصابة.

أنواع شمع الأذن

يعتبر تراكم شمع الأذن أمرًا مزعجًا لكثير من الناس، ولكنه ظاهرة طبيعية لا تسبب الكثير من القلق، وهناك العديد من الأنواع التي تختلف حسب كميتها وأشكالها ولونها، ومنها

الشمع الأصفر الرطب تم ​​إنتاج هذا الشمع منذ فترة وجيزة، وهو نوع شائع من شمع الأذن، وهو سهل التنظيف.

شمع الأذن الأبيض يشير هذا اللون إلى أن الأذن تعاني من الجفاف.

شمع الأذن البني يشير هذا اللون إلى أن شمع الأذن قديم ويجب إزالته.

شمع الأذن الممزوج بالدم يحذر من جرح في الأذن الداخلية أو في القنوات الخارجية.

شمع الأذن المتقشر يشير إلى أن الأذن كانت تنتج هذا الشمع لفترة طويلة ويجب إزالته قبل أن يتحول إلى التهابات.

شمع الأذن الأسود يعني أن جسمًا غريبًا دخل الأذن وأنتج شمعًا لحماية نفسه. لقد كان هذا يحدث منذ فترة، ويجب زيارة الطبيب للتأكد من سلامة طبلة الأذن.

من المستطاع علاج شمع الأذن ببساطة كبيرة باستعمال قطرات الأذن الموجودة في الصيدلية، وهي معمولة لتقليل كمية الشمع، لذلك يصبح من البساطة القضاء عليه، ويمكن أن تساهم القطرات التي تحتوي على بيكربونات الصوديوم أيضاً في تقليل شمع الأذن.