علاج ضغط العين في المنزل، يطلق على ارتفاع ضغط العين على أنه الحالة الطبية التي يكون فيها ضغط عضو البصري العين أعلى من 21 ميلليمتر بالإضافة إلى أمور أخرى يتوجب تطبيقها وسيتم التكلم لاحقا عنها وفي السياق يجب ذكر أنه يوجد سائل في العضو البصري تقوم بتصنيعه الأجسام الهدبية يُشبه الماء ويُسمّى الخلط المائيّ .

علاج ضغط العين في المنزل

هناك العديد من العلاجات المنزلية التي يمكن أن تساعد في التخلص من ضغط العين، والتي يمكن استخدامها كوسيلة مساعدة للتخلص من هذا الألم، ومن العلاجات المنزلية المستخدمة لعلاج ضغط العين في المنزل ما يلي

1- الكمادات الباردة

من الطرق السهلة التي لا توجد صعوبة في تنفيذها وضع الكمادات الباردة التي تخفف من آلام العين، وتمنع الصداع الناتج عنها.

يساعد وضع الكمادات الباردة على العين على التخلص من الاحمرار والحكة الناتجة عن نوع من الحساسية قد يكون موجودًا في العين، كما أنه يعمل على علاج المضاعفات التي تنشأ عنها.

يتم ذلك عن طريق وضع قطعة قماش نظيفة في وعاء من الماء البارد والثلج، ثم وضعها على العين لمدة 5 دقائق على الأقل، ويتكرر ذلك مرتين إلى ثلاث مرات في اليوم.

2- المعاملة بالبطاطس الكافرة

البطاطس الكفير من الأعشاب التي تحتوي على مركب فورسكولين، ويمكن استخدام بعض القطرات لأنها تعمل على خفض مستوى ضغط العين الداخلي، وهي من الأعشاب الفعالة التي تعالج ضغط العين خلال ساعة واحدة.

3- علاج كيس الراعي

كيس الراعي نبات يحتوي على مضادات الأكسدة، وهو عشب سنوي. هناك العديد من العناصر في هذه العشبة التي تساعد في تقليل ضغط العين، مثل (الهيستامين، الكولين، الفلافونويد، التيرامين، متعدد الببتيدات، الأسيتولين)، ومواد أخرى. مسؤول عن علاج ضغط العين.

يمكن استغلال هذه العشبة عن طريق استخدام الأجزاء الهوائية منها بوضعها في كوب من الشاي الساخن وشربها.

4- علاج نزع الشعر

الأبنوس نبات زاحف ويمكن استخدامه في علاج ضغط العين لاحتوائه على (حمض الفينول والعفص والجلوكوزيدات الأبريدويد) وهذه المواد تساعد على شد الأغشية المخاطية في العين وتقليل الالتهاب الذي قد يتواجد في العين. الملتحمة.

تساعد هذه المواد أيضًا في علاج التهاب الجفن، ويمكن استغلال ذلك باستخدام الأجزاء الهوائية منه لعلاج ضغط العين.

5- علاج جابوراندي

جابوراندي هو نبات معمر يستخدم لعلاج ضغط العين في المنزل. يعالج ضغط العين من خلال استخدام بيلوكاربين، وهو من المركبات الهامة التي لها تأثير فعال في علاج ضغط العين، ويستخدم في علاج الجلوكوما.

6- علاج البردقوش

البردقوش من النباتات العطرية التي تحتوي على زيوت متطايرة، كما أنه يحتوي على مضادات الأكسدة التي تمنع ارتفاع ضغط العين.

يحتوي البردقوش على عناصر (كاريوفيلين، بورنيول، لينالول، كارباكول، ثيمول، بيتا) وكلها فعالة في علاج ضغط العين في المنزل.

يمكن استخدامه بوضع ملعقة كبيرة من البردقوش المجفف في كوب من الماء المغلي، ثم تركه لمدة 10 دقائق، ثم ترشيحه وشرب كوبين في اليوم، وستحصل على نتائج فعالة.

أعشاب أخرى تستخدم لعلاج ضغط العين في المنزل

في الآونة الأخيرة، أشارت الأبحاث الطبية إلى أن المعدل المسموح به طبيًا لضغط العين هو عادة 21 مجم زئبق، ولكن في حالة تجاوز هذه النسبة أو تلك النسبة، فقد تعاني القنوات الدمعية من العديد من المشكلات لأنها غير قادرة على التصرف أو إزالة الدموع بالخارج. حدود العين.

كما دلت تلك الأبحاث على وجود بعض الأعشاب الطبيعية حيث تعمل على علاج مشكلة ارتفاع ضغط العين، وباعتبار أننا نقدم طرق علاج ضغط العين في المنزل، فإليك هنا، ومن خلال الفقرات التالية نقدم لكم هذه الأعشاب، بما في ذلك ما يلي

1- شاي أخضر

يحتوي الشاي الأخضر على العديد من العناصر التي تساعد في علاج ضغط العين في المنزل لاحتوائه على مضادات الأكسدة، وعناصر أخرى تساعد في العلاج.

أجريت بعض الدراسات على الأشخاص الذين يتناولون الكافيين، والأشخاص الذين يشربون الشاي الأخضر، ومن خلال مراقبة ضغط العين، وجدوا أن أولئك الذين شربوا الشاي الأخضر كانوا أقل عرضة للإصابة بضغط العين من الأشخاص الذين شربوا المشروبات التي تحتوي على الكافيين.

أي أن النتيجة كانت أن الشاي الأخضر له تأثير فعال في علاج ضغط العين، لكن العلماء ما زالوا يعملون لتأكيد فعالية الشاي الأخضر على ضغط العين من حيث الإيجابية.

ملحوظة الإفراط في تناول الشاي الأخضر يؤدي إلى الإصابة بمشكلة فقر الدم، نتيجة الإفراط في تناول الكافيين، والإفراط في تناوله يؤدي إلى الشعور بالقلق، ويعمل على اضطراب ضربات القلب، وقد يؤدي إلى الإسهال، لذا فإن عدد الأكواب المسموح بها في اليوم لا تزيد عن 3 أكواب.

2- الزعفران

يحتوي الزعفران على العديد من مضادات الأكسدة والعناصر الكيميائية المتعددة التي يمكن أن تعالج أمراض العيون وخاصة ضغط العين ولكن يجب استخدامه لمدة 3 أسابيع وربما أكثر للتخلص من ضغط العين.

تنويه يجب استشارة الطبيب حول تناول الجرعة المناسبة منه، حيث يؤدي الإفراط في تناوله إلى إجهاض المرأة الحامل، ويعمل على خفض مستوى السكر في الدم، ويصبح نبض القلب غير متوازن، وقد يتسبب في حدوث ذلك. الحساسية لبعض الناس.

3- الجنكة

يحتوي نبات الجنكة على مركبات الفلافونويد والتربينويدات، لذلك فهو معروف بتأثيره الفعال على صحة العين، وهو معروف بين كثير من الناس وينصح به العديد من الأطباء في علاج ضغط العين في المنزل، حيث تعمل هذه العناصر على زيادة تدفق الدم.

من خلال الدراسات التي أجريت على تأثير عشبة الجنكة على العين، استنتج أنها تعمل على إبطاء حدوث الاضطراب، واضطراب العين الناجم عن ضغط العين.

تنويه الإفراط في تناول الجنكة يؤدي إلى الصداع والخفقان والغثيان، ويجب توخي الحذر عند استخدامه مع مرضى السكر، أو الذين يتناولون أدوية الأسبرين، أو الذين خضعوا لعملية جراحية.

أسباب ارتفاع ضغط العين

هناك بعض العوامل التي تساعد في رفع ضغط العين والتي يجب معرفتها من أجل تحديد ما يمكن تجنبه حتى لا يتم اللجوء إلى علاج ضغط العين في المنزل، ومنها

تناول بعض أنواع الأدوية

هناك بعض الأدوية التي يؤدي استخدامها إلى زيادة الضغط داخل العين ومنها المنشطات التي تستخدم لعلاج الربو وقطرات الستيرويد التي تستخدم بعد الليزك وعمليات أخرى مختلفة.

إصابة في العين

يؤدي التعرض للإصابة إلى اختلال التوازن بين إنتاج السوائل في العين وتصريفها، مما يؤدي إلى ضغط العين.

زيادة إنتاج المحلول المائي في العين

المحلول المائي في العين هو السائل الصافي الذي يتكون من خلال الجسم الهدبي، وهو الهيكل خلف القزحية، ويتجمع هذا السائل في الحجرة الأمامية.

تقع الغرفة الأمامية التي يتجمع فيها السائل بين القرنية والقزحية، وفي بعض الحالات تجد زيادة في كمية السائل بشكل كبير، مما يؤدي إلى ضغط العين.

تصريف غير كافٍ للمحلول المائي في العين

يؤدي عدم التوازن في الإنتاج والتصريف إلى ظهور مشكلة في العين وهي الضغط داخل العين، بسبب حدوث تجمع من المحلول المائي.

وجود مشاكل أخرى في العين

قد تكون العين مصابة بمتلازمة التقشير الكاذب، أو قوس الشيخوخة، أو أن سمك القرنية في المنتصف أقل من الطبيعي، ومن المرجح أن تتطور هذه الحالات إلى ضغط العين.

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وجود تاريخ عائلي لضغط العين

قد يكون هناك تاريخ لبعض أفراد الأسرة الذين يعانون من ارتفاع ضغط العين أو الجلوكوما، مما يزيد من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم داخل العين.

أو هو نتيجة العمر حيث يزيد عمر الأشخاص عن 40 عامًا، وللعرق أيضًا أحد التأثيرات لأن الأفارقة أكثر عرضة للإصابة بضغط داخل العين.

السبب الرئيسي من تشافي من مرض ارتفاع ضغط العين هو اجتناب تطور الإصابة بمرض الزرق أو الصابة العصب البصري للعطل، حيث يبدأ المركز المختص بالحالة باتباع الخطة خاصة للتشافي مباشرة للأشخاص الأكثر احتمالا للاصابة.