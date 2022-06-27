علاج قشرة الرأس بشكل طبيعي 9 علاجات منزلية لعلاج قشرة الرأس بشكل طبيعي – تزعج قشرة الرأس حوالي 50٪ من الناس في جميع أنحاء العالم لأنها تسبب حكة شديدة والتهاب في فروة الرأس والتي يمكن أن تتطور في بعض الحالات مسببة بقع دهنية على فروة الرأس والجلد.

ولعل أكبر أسباب ظهور قشرة الرأس هي جفاف الجلد، والتهاب الجلد الدهني، والحساسية تجاه منتجات العناية بالشعر، ونمو بعض أنواع الفطريات التي تجد مكانًا مناسبًا لها على فروة الرأس.

على الرغم من وجود العديد من المنتجات التي لا تستلزم وصفة طبية لعلاج قشرة الرأس، إلا أن الحلول الطبيعية لا تزال أفضل طريقة للتخلص من هذه المشكلة بأمان وبدون أي آثار جانبية.

فيما يلي 9 علاجات منزلية بسيطة للتخلص من قشرة الرأس بشكل طبيعي.

# 1 علاج طبيعي للقشرة زيت شجرة الشاي

يحتوي زيت شجرة الشاي على خصائص مضادة للميكروبات ومضادة للالتهابات، والتي يمكن أن تساعد في التخلص من قشرة الرأس.وفقًا للدراسات، فقد ثبت أنه فعال في محاربة نوع الفطريات التي يمكن أن تسبب التهاب الجلد الدهني والقشرة. زيت ناقل مثل زيت جوز الهند قبل وضعه مباشرة على جلد الرأس.

# 2 زيت جوز الهند

زيت جوز الهند علاج فعال للقشرة والالتهابات حيث يحتوي على كمية عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية، كما أنه يعمل كمرطب طبيعي للبشرة مما يمنعها من الجفاف.

خلصت دراسة حديثة إلى أن تطبيق زيت جوز الهند على الجلد لمدة 8 أسابيع قلل الأعراض بنسبة 68٪، مقارنة بـ 38٪ لمن يستخدمون الزيوت المعدنية.

# 3 زيت الصبار

يساعد زيت الصبار في علاج الأمراض الجلدية مثل الحروق والصدفية وقشرة الرأس، وذلك بفضل خصائصه المضادة للبكتيريا والفطريات. كما أنه يساعد في السيطرة على الالتهابات الفطرية التي تسبب تساقط شعر فروة الرأس.

# 4 تجنب الإجهاد والتوتر

يُعتقد أن الإجهاد يؤثر على الصحة بشكل كبير، على الرغم من أنه لا يسبب قشرة الرأس بشكل مباشر، إلا أنه يمكن أن يؤدي إلى تفاقم أعراضه مثل الجفاف والحكة، كما أن الإجهاد طويل الأمد يقلل من مناعة الجسم، مما يؤدي إلى ضعف قدرة الجسم على المقاومة. أنواع معينة من الالتهابات الفطرية والأمراض الجلدية التي تساهم في ظهور قشرة الرأس.

للتخلص من التوتر ينصح بممارسة اليوجا والتأمل وأخذ نفس عميق من وقت لآخر.

# 5 خل التفاح

يحتوي خل التفاح على العديد من الخصائص المضادة للبكتيريا والبكتيريا، لذلك يعتبر من الحلول الطبيعية والفعالة لعلاج قشرة الرأس.

على الرغم من عدم وجود دراسات مكثفة لدعمه، فقد أكدت الاختبارات المعملية أن خل التفاح ومركباته يمكن أن تمنع نمو أنواع معينة من الفطريات، مما يساعد على التخلص من قشرة الرأس.

إذا كنت ترغب في تجربة خل التفاح، أضف بضع ملاعق كبيرة منه إلى الشامبو أو أضفه إلى أحد الزيوت الأساسية الأخرى ورشه مباشرة على الشعر.

# 6 الأسبرين

حمض الساليسيليك، أحد المكونات الرئيسية للأسبرين، يساعد في التخلص من قشرة الرأس بخصائصه المضادة للالتهابات.

في إحدى الدراسات، استخدم 19 شخصًا يعانون من قشرة الرأس نوعين من الشامبو يحتويان إما على بيروكتون أولامين مع حمض الساليسيليك أو بيريثيون الزنك. قلل كلا الشامبوين من قشرة الرأس بعد أربعة أسابيع، لكن الشامبو الذي يحتوي على حمض الساليسيليك كان أكثر فعالية في تقليل قشرة الرأس.

لذلك، للحصول على علاج سهل لقشرة الرأس، جربي سحق حبتين من الأسبرين، مع إضافة هذا المسحوق إلى الشامبو الخاص بك، ثم غسل شعرك به.

# 7 أحماض أوميغا 3 الدهنية

تلعب الأحماض الدهنية أوميغا 3 دورًا مهمًا في الجسم، حيث تحافظ على صحة القلب، وتحسن أداء الجهاز المناعي والرئتين، وكذلك تحافظ على صحة الجلد.

يؤدي نقص هذه الأحماض إلى جفاف الجلد والشعر وفروة الرأس مما يؤدي إلى تفاقم قشرة الرأس، وبالتالي فإن تناولها يخلصك من قشرة الرأس، بالإضافة إلى خصائصها المضادة للالتهابات التي تحمي فروة الرأس وتمنع تكوين قشرة الرأس مرة أخرى.

توجد هذه الأحماض في سمك السلمون والماكريل والمكسرات مثل الجوز وبذور الشيا.

# 8 البروبيوتيك

يساعد تناول البروبيوتيك، وهي نوع من البكتيريا المفيدة، في تعزيز مناعة الجسم، مما يساعد على محاربة الالتهابات الفطرية التي تسبب قشرة الرأس.

كما ثبت أن البروبيوتيك يساعد في تخفيف أعراض بعض الأمراض الجلدية مثل الأكزيما والتهاب الجلد، وخاصة عند الرضع والأطفال.

# 9 صودا الخبز

صودا الخبز علاج سريع وسهل للقشرة يعمل كمقشر لطيف لإزالة خلايا الجلد الميتة وتقليلها، وذلك بفضل خصائصه المضادة للفطريات.