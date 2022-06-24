علاج قشرة الرأس

علاج القشرة قشرة الرأس هي حالة شائعة تسبب تقشر الجلد على فروة الرأس. غالبًا ما يتساقط هذا الجلد ويترك رقائق بيضاء على كتفيك.

في معظم الحالات، لا تسبب قشرة الرأس تساقط الشعر بشكل مباشر. ومع ذلك، فإن الحكة التي تسببها يمكن أن تؤدي إلى الخدش. يمكن أن يتلف بصيلات الشعر، مما يؤدي إلى تساقط الشعر، ولكن ليس الصلع الكامل. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تزيد قشرة الرأس من تساقط الشعر لدى الأشخاص المصابين بالثعلبة الأندروجينية، وهي حالة تسبب الصلع النمطي للذكور والإناث.

تابع القراءة للحصول على نصائح لمنع تساقط الشعر الناتج عن قشرة الرأس.

كيفية منع تساقط الشعر من قشرة الرأس

إن منع تساقط الشعر الناجم عن قشرة الرأس هو كل شيء عن القضاء على الحكة قدر الإمكان. سيؤدي ذلك إلى تقليل تساقط الشعر وحماية بصيلات الشعر من المزيد من التلف.

احصل على التشخيص

يمكن أن تسبب العديد من الأشياء قشرة الرأس، من عادات غسل الشعر إلى أمراض الجلد الأساسية. إذا لم تكن متأكدًا من سبب ظهور قشرة الرأس، فحدد موعدًا مع طبيبك أو طبيب الأمراض الجلدية.

يمكنهم إلقاء نظرة على فروة رأسك لتحديد ما إذا كانت قشرة الرأس ناتجة عن غسل شعرك بشكل متكرر فقط. يمكنهم أيضًا البحث عن الأسباب الكامنة وراء المشكلة، مثل

الجلد الجاف ينتج عن ذلك قشور صغيرة لا يصاحبها عادة احمرار أو التهاب.

التهاب الجلد الدهني تسبب هذه الحالة طفح جلدي أحمر، متقشر، زيتي في كثير من الأحيان. قد تكون قشور الجلد الناتجة بيضاء أو صفراء.

الالتهاب الملاسيزية هي فطر موجود في فروة الرأس عند معظم الناس. ومع ذلك، يمكن أن تهيج فروة رأسك أحيانًا وتسبب نمو خلايا الجلد الزائدة. عندما تموت خلايا الجلد هذه، يمكن أن تسبب قشرة الرأس.

التهاب الجلد يمكن أن تسبب الحساسية تجاه مكونات معينة في المنتجات، مثل الشامبو أو صبغة الشعر، التي تستخدمها على شعرك أو فروة رأسك، احمرار الجلد وتقشره.

بمجرد معرفة السبب الكامن وراء قشرة الرأس، يمكنك علاجها بشكل أكثر فعالية.

استخدام الشامبو الطبي لعلاج قشرة الرأس

إذا لم تكن قد قمت بذلك بالفعل، فحاول استخدام شامبو طبي مصمم للمساعدة في التخلص من قشرة الرأس. ابحث عن المنتجات التي تحتوي على أي من المكونات التالية

الزنك بيريثينون

حمض الصفصاف

الكيتوكونازول

كبريتيد السيلينيوم

بالنسبة للحالات الخفيفة من قشرة الرأس، قد تحتاج فقط إلى استخدام الشامبو العلاجي لبضعة أسابيع.

إذا كان شعرك خفيفًا، قد ترغب في تجنب كبريتيد السيلينيوم، والذي يمكن أن يسبب تغير اللون.

علاج قشرة الرأس يرطب فروة الرأس

مهما كان السبب الكامن وراء قشرة الرأس، فمن المهم ترطيب فروة رأسك بالبلسم. هذا مهم بشكل خاص عند استخدام الشامبو الطبي، خاصة تلك التي تحتوي على حمض الساليسيليك. يمكن أن يتخلص من الجفاف عند استخدامه بانتظام.

لفائدة إضافية، جربي تدليك فروة رأسك بزيت جوز الهند ثم اشطفيه. إلى جانب كونه مرطبًا، يحتوي زيت جوز الهند على خصائص مضادة للفطريات. في الواقع، وجدت دراسة أجريت عام 2015 أن نشاطها المضاد للفطريات يشبه نشاط الكيتوكونازول، وهو مكون شائع في شامبو قشرة الرأس.

تجنب استخدام الزيوت على فروة رأسك إذا كنت تعتقد أنك مصاب بالتهاب الجلد الدهني. قد يؤدي الإفراط في استخدام الزيت في بعض الأحيان إلى تفاقم هذا الوضع.

علاج قشرة الرأس تجنب المنتجات التي تهيج الشعر

غالبًا ما تحتوي صبغات الشعر ومنتجات الشعر الأخرى على مكونات يمكن أن تهيج البشرة الحساسة. هذا يمكن أن يؤدي إلى التهاب الجلد. المواد الحافظة والعطور من الأسباب الشائعة لالتهاب الجلد في فروة رأسك.

أمثلة على المكونات التي يحتمل أن تكون مزعجة في منتجات الشعر

عطر طبيعي أو صناعي

منظف

الفورمالديهايد

بعض الناس يستخدمون المنتجات لسنوات قبل أن يلاحظوا أي رد فعل. حتى إذا كنت قد استخدمت نفس منتجات الشعر دون مشكلة، ففكر في تغيير روتينك إذا لاحظت قشرة الرأس.

إدارة الإجهاد لعلاج قشرة الرأس

على الرغم من أن التوتر لا يسبب قشرة الرأس بشكل مباشر، إلا أنه يمكن أن يضعف جهاز المناعة لديك بمرور الوقت. هذا يمكن أن يجعل فروة رأسك أكثر عرضة للفطريات الطبيعية. تعرف على المزيد حول آثار التوتر على جسمك.

حاول السيطرة على التوتر من خلال ممارسة تقنيات الاسترخاء، مثل اليوجا أو التأمل. حتى المشي حول الكتلة السكنية أو القيام بالتنفس المتحكم به لمدة دقيقة أو دقيقتين يمكن أن يساعد.

خذ بعض الشمس

على الرغم من أن الأشعة فوق البنفسجية تسبب الشيخوخة المبكرة وتزيد من خطر الإصابة بسرطان الجلد، إلا أن القليل من الشمس يمكن أن يفيد قشرة الرأس، وفقًا لمايو كلينك. إذا خرجت، تأكد من وضع واقي من الشمس على وجهك وجسمك.

قد تكون مهتمًا

ملخص

لا تؤدي الإصابة بقشرة الرأس على الفور إلى تساقط الشعر. ومع ذلك، فإن حك فروة الرأس باستمرار يمكن أن يتلف بصيلات الشعر ويؤدي إلى تساقط الشعر. إنه ليس دائمًا ويجب حله بمجرد معرفة أسباب قشرة الرأس. إذا كنت لا تعرف السبب بالفعل، يمكن لطبيبك أو طبيب الأمراض الجلدية مساعدتك.