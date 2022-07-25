علاج قلة عدد الحيوان المنوى وضعف حركتها والاضطرابات الكروموسومية ،يوجد هناك مجموعة كبيرة من الرجال الذين لديهم مجموعة قليلة من الحيوانات المنوية، وبالرغم من ذلك فإنهم يستطيعون على الإنجاب، وفي حال تم العلم بسبب قلة عدد الحيوانات المنوية سيكون من المستطاع رفع عددها وحل المعضلة في بعض الحالات يضطر الزوجان للخضوع لعلاجات رفع الخصوبة من أجل زيادة احتمالات وقوع الحمل.

ما هو انخفاض عدد الحيوانات المنوية

تعتبر معالجة قلة الحيوانات المنوية وضعف الحركة من المشاكل التي تؤثر على السائل المنوي وتؤثر على عملية الخصوبة، وهذه المشكلة ليست من المشاكل التي تؤدي إلى وجود مشاكل نهائية في الحمل، ومن الجدير بالذكر أن هناك كثير من الرجال يعانون من هذه المشكلة ولكنها لا تؤثر على الإنجاب.

في حالة معرفة هذه المشكلة، فهناك العديد من الحالات التي يتعين فيها على الزوجين الخضوع للعديد من العلاجات التي بدورها تساعد على زيادة فرصة الإنجاب ونجاح عملية الإخصاب بشكل أفضل. تعتبر هذه المشكلة أيضًا من المشكلات التي لا يستطيع الرجل اكتشافها بسهولة.

هناك بعض الأعراض التي تساعد في الكشف عن هذه المشكلة وهي من الطرق التي تساعد في علاج جميع مشاكل الخصوبة والحمل في حال كانت هذه المشكلة هي الوحيدة التي تقف أمام الزوجين للحمل، لذلك سوف نعرضها لك الأعراض التي تساعدك في الكشف عن هذه الحالة.

أعراض نقص الحيوانات المنوية

بشكل عام، هناك بعض الأعراض التي تشير إلى وجود مشكلة يحتاجها الرجل لزيارة الطبيب للحصول على علاج لانخفاض عدد الحيوانات المنوية وضعف الحركة المناسب للموقف. أهم أعراض قلة الحيوانات المنوية هي

قلة الإثارة الجنسية.

صعوبة الحفاظ على الانتصاب لفترة طويلة من الزمن.

وجود ألم أو انتفاخ في منطقة الخصية.

هناك بعض علامات الاضطرابات الصبغية.

هناك العديد من المضاعفات الأساسية التي تتبع نقص أو عدم وجود الحيوانات المنوية، ومن بين هذه المضاعفات الشعور بالضيق النفسي والاكتئاب وكذلك الشعور بخلل في القدرات الجنسية للرجل.

وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن الشعور بالضغط والتوتر يؤديان إلى تفاقم المشاكل الجنسية بشكل عام، لذلك يجب الحرص على إيجاد حل سريع لهذه المشكلة لتجنب المضاعفات التي تزيد من قلة الإثارة الجنسية وغيرها من المشاكل مثل ضعف الانتصاب

أسباب وعوامل الخطر لانخفاض عدد الحيوانات المنوية

إنتاج الحيوانات المنوية عملية معقدة تبدأ من منطقة ما تحت المهاد والغدة النخامية المسؤولة عن إفراز الهرمونات التي تحفز إنتاج الحيوانات المنوية.

أثناء عملية القذف، يُفرز السائل المنوي الذي يحتوي على عدد كبير جدًا من الحيوانات المنوية. هذه هي العملية الطبيعية التي تحدث داخل جسم الرجل. إذا كان هناك أقل من 20 مليون حيوان منوي، فإن المشكلة التي تتطلب العلاج هي سبب هذه الحالة. أسباب عديدة منها

دوالي الخصية

الدوالي الوريدية عبارة عن انتفاخ وانخفاض في الخصية مما يؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة مما يؤثر سلبًا على عملية إنتاج الحيوانات المنوية.

التلوث

يعد التلوث من الأسباب التي تؤثر بشكل كبير على صحة العضو الذكري وخاصة منطقة الخصية مما يؤدي إلى حدوث التهابات في تلك المنطقة، كما يؤدي إلى حدوث بعض التشققات في القنوات المسؤولة عن الحيوانات المنوية حتى يتم انسدادها بالكامل.

هناك العديد من الأمراض الناتجة عن التلوث، بما في ذلك مرض الزهري أو السيلان، وهناك العديد من الأنواع الأخرى التي يمكن أن تصيب الخصيتين، بما في ذلك الفاصوليا الألمانية وكذلك التهاب البروستاتا، مما يؤدي إلى انسداد في قناة الحيوانات المنوية.

القذف العكسي

هناك بعض الأمراض ومنها التصلب المتعدد أو إصابات النخاع الشوكي والتي تؤدي إلى قذف الحيوانات المنوية إلى المثانة البولية بدلاً من خارج القضيب.

مضادات الخلايا المنوية

هناك بعض الحالات التي تخضع لعملية قطع القناة الدافقة، مما ينتج عنه خلايا الجهاز المناعي التي تتعامل بشكل خاطئ مع خلايا الحيوانات المنوية.

الاضطرابات الهرمونية

في بعض الحالات يكون السبب الرئيسي لوجود انخفاض في عدد الحيوانات المنوية هو نقص هرمون التستوستيرون والهرمونات الأخرى مثل LH، ودور هذه الهرمونات هو التأثير على عملية إنتاج الحيوانات المنوية.

اضطرابات الكروموسومات وتأثيرها على الحيوانات المنوية

في حالة الاضطرابات الصبغية، يحتاج الرجل إلى علاج انخفاض عدد الحيوانات المنوية وضعف الحركة بطرق مختلفة. وتجدر الإشارة إلى أن هذا الاضطراب يمكن أن يكون خللاً في التركيب الجيني للرجل أو قد يكون راجعاً إلى بعض الأشياء، ومنها

تناول بعض أنواع الأدوية.

التعرض للإشعاع.

معادن ثقيلة؛

انسداد القنوات المنوية.

السرطانات بأنواعها.

مرض الاضطرابات الهضمية.

ركوب الدراجات لفترة طويلة من الزمن.

ارتفاع مفرط في درجة حرارة الخصيتين.

وهناك بعض العادات الخاطئة التي قد تؤدي إلى الإصابة بهذا الاضطراب، ومنها نمط الحياة الخاطئ، مثل شرب الكحول وتعاطي المنشطات التي تحتوي على هرمونات اصطناعية. كما يؤثر التدخين والتوتر والضغط النفسي المبالغ فيه على المشكلات الجنسية بشكل عام

تم تشخيصه بقلة عدد الحيوانات المنوية

يتطلب علاج قلة الحيوانات المنوية وضعف الحركة تشخيصًا واضحًا وصريحًا لهذه المشكلة. يتم التشخيص من خلال بعض الفحوصات التي تساعد في الكشف عن المشكلة وأسبابها للوصول إلى علاج دقيق لتلك الحالة.

يمكن إجراء عملية عد الحيوانات المنوية في السائل المنوي باستخدام المجهر، وتعتبر هذه الطريقة طريقة بسيطة، سواء عن طريق الطبيب أو الكمبيوتر، من خلال معرفة العدد الدقيق للحيوانات المنوية. هناك عناصر أخرى في الحيوانات المنوية قد تؤثر على عملية الإخصاب والحمل غير عددها.

تشمل الفحوصات الدقيقة الأخرى التي يوصي بها طبيب المريض لتشخيص المشكلة ما يلي

فحص الخصيتين بالموجات فوق الصوتية.

فحص البول بعد القذف للتأكد من أن القذف عكسي أم لا.

الاختبارات الهرمونية والجينية للتأكد من عدم وجود خلل في جينات الرجل.

الفحص بالموجات فوق الصوتية من خلال المستقيم الشرجي.

رؤية غدة البروستاتا وقنوات السائل المنوي.

تصوير الأوعية الدموية لقناة الحيوانات المنوية بواسطة مادة مشعة.

أخذ عينة من الخصية في المراحل الأخيرة للوصول إلى التشخيص.

من بين علاجات قلة النطاف العمليات الجراحية التي تساعد على توسيع الأوردة التي تسبب ارتفاع درجة حرارة الخصيتين أو في حالة حدوث انسداد، يمكن أيضًا استخدام بعض المضادات الحيوية التي تساعد في التخلص من البكتيريا والالتهابات.

هناك بعض الحالات التي قد تتطلب عملية الإخصاب في المختبر من خلال عملية الإخصاب، على الرغم من وجود عدد قليل من الحيوانات المنوية، ولكن في بعض الحالات من الممكن حدوث الإخصاب والحمل على الرغم من وجود نقص في عدد الحيوانات المنوية في رجل.

عندما يكون السبب هو قلة في الهرمونات أو أي معضلة جهازية أخرى فمن المستطاع أن يساهم العلاج الدوائي بموازنة الاختلال الهرموني في الحالات التي لا ينجح فيها العلاج ونستطيع اللجوء للتخصيب المخبري، والتي من الممكن خلالها حدوث عملية التخصيب حتى بوجود كمية قليلة من الحيوانات المنوية.