علاج لتسمين الأطفال من الصيدلية ،يوجد مجموعة كبيرة من الحالات يكون من المستحيل تسمينها من خلال الوسائل الطبيعية أو الأطعمة، مما يجعلهم بحاجة شديدة لـ علاج لتسمين الأطفال من الصيدلية، والذي لابد أن يتم أخذه بنصيحة الطبيب مختص إذا كان الطفل يعاني من أي مرض، وذلك لتفادي تعرضه لأي ضرر، ومن أبرز تلك العلاجات سيبروفيتا للأطفال الذي يعتبر من أفضل علاج لتسمين الأطفال .

علاج تسمين الاطفال من الصيدلية

هناك الكثير من الأطفال الذين يعانون من النحافة، ولا يمكن علاجهم بالوجبات الغذائية أو الوصفات الطبيعية، وفي هذه الحالة لا بد من الذهاب إلى الطبيب، حيث يصف الأدوية التي تناسب حالة الطفل وتعالج النحافة، وتوفر له المغذيات التي يفتقر إليها ومن الأدوية التي يصفها الطبيب لمعظم الأطفال

سيبروفيتا للأطفال

يحتوي هذا الدواء على كمية كبيرة من العناصر الغذائية والفيتامينات التي تساهم في الزيادة الطبيعية في وزن الطفل

كما أنه يمد الجسم بالكولاجين المهم لنمو خلاياه، ويتواجد في جميع الصيدليات على شكل دواء للشرب، يأخذه الطفل يومياً في الصباح والمساء، حوالي 4 مل في المرة الواحدة، ويجب إبلاغ الطبيب بأي دواء آخر يتناوله الطفل، حتى لا يعاني الطفل من مضاعفات عديدة، وغالبًا ما يستمر العلاج لمدة ثلاثة أشهر على الأقل.

وصفات لتسمين الاطفال

نحافة الطفل مصدر خطر على صحته، لذا تسعى جميع الأمهات لإيجاد علاج لهذه المشكلة، ومن أفضل العلاجات بعض الوصفات الطبيعية التي تفيد الطفل، ومنها

بليلة باللبن

البليلة عبارة عن قمح يحتوي على العديد من البروتينات والكربوهيدرات التي تفيد جسم الطفل وتعمل على علاج النحافة. يتم تحضيره على النحو التالي

يُغسل القمح جيدًا ويُسلق.

يضاف إليها الحليب بعد النضج.

تحلى بالسكر أو العسل.

يمكنك إضافة بعض المكسرات إليها.

عجوة وعسل ولوز

لهذه الوصفة دور كبير في علاج النحافة لدى الطفل، ويتم تحضيرها على النحو التالي

كوب تمر وعسل ولوز بكمية متساوية.

ينقع اللوز ليوم كامل.

نطحن اللوز جيداً ونضيف العجوة والعسل إليه.

يتم خلط جميع المكونات جيدًا.

يأخذ الطفل ملعقتين كبيرتين يومياً من هذه الوصفة.

عسل بالمكسرات

يتم تحضير الوصفة من خلال الخطوات التالية

تحضير بعض المكسرات بكميات متساوية ؛ مثل الجوز واللوز والجوز والفول السوداني.

اطحن جميع المكونات جيدًا.

اخلطي المكونات بكمية كافية من الحليب.

يحلى المزيج بالعسل.

يأخذ الطفل ملعقة أو ملعقتين كبيرتين يومياً من هذه الوصفة.

مشروبات لتسمين الاطفال

هناك عدة مشروبات تعالج نحافة الأطفال، بالإضافة إلى أنها قد تمد الجسم بالطاقة والحيوية، ومن هذه المشروبات

مشروب الكاكاو يشتهر باحتوائه على سعرات حرارية عالية، ويغذي الطفل، والأفضل شربه يومياً للحصول على نتائج جيدة، ويتم تحضيره بإضافة ملعقة كاكاو إلى كوب حليب مغلي وتحليته بالسكر، ويفضل إضافة بعض قطع الشوكولاتة إليها.

مشروب الحلبة يتم تناول كوب مغلي من الحلبة المحلية مع العسل الأسود يوميًا بعد الأكل، حيث تلعب دورًا رئيسيًا في فتح شهية الطفل.

مشروب الحليب كامل الدسم من أفضل المشروبات التي تعالج نحافة الأطفال بسرعة كبيرة بسبب احتوائه على سعرات حرارية عالية، ويعمل على بناء العظام، ويتم تناوله يومياً.

تسمين الاطفال في الحلبة

تُعرف الحلبة بأنها من أفضل المشروبات التي تستخدم لزيادة الوزن للبالغين والأطفال، ويمكن إضافة المكسرات أو دبس السكر إليها. من أجل زيادة قيمتها الغذائية، تشمل فوائدها ما يلي

تعمل الحلقة على فتح شهية الطفل وبالتالي زيادة وزن الطفل بشكل ملحوظ.

يخفض مستوى السكر في الجسم مما يساعد في تناول المزيد من الطعام.

تعمل الحلبة على مهاجمة الدهون الضارة في جسم الإنسان.

يمكن مزجه مع السمسم والكاكاو والمكسرات لزيادة السعرات الحرارية.

تحفيز إفرازات الغدد التي تعمل على زيادة الوزن.

بودرة تسمين اطفال

هناك عدة أنواع من البودرة التي تستخدم لزيادة وزن الطفل، كما أنها تحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن الضرورية لبناء جسم الطفل، وتشمل هذه البودرة

صيغة النمو.

ويت جين.

سوستاجين.

يؤخذ عن طريق إضافة ملعقتين من البودرة مع كوب من الحليب وتناوله يومياً، ولا بد من استشارة الطبيب أولاً.

تسمين الاطفال في سن ثلاث سنوات

يحتاج الطفل في هذا العمر إلى الكثير من العناصر الغذائية، حتى ينمو جسمه بشكل صحيح، ويطور جهاز المناعة لديه، ويقي من الأمراض. هناك عناصر يجب إعطاؤها للطفل من أجل زيادة وزنه وتقوية جسمه، وهي

اللحوم الحمراء تمنح جسم الطفل البروتين اللازم لبنائها، كما تعمل على تقوية عضلات الطفل.

الأرز يعطي الطفل كمية كبيرة من الكربوهيدرات التي تعزز زيادة الوزن، وتمنحه الطاقة والحيوية.

البيض من الأطعمة التي يحبها الأطفال، حيث يحتوي على العناصر اللازمة لنمو الجسم وبناء عضلاته.

الأفوكادو يحتوي على بعض الدهون والسعرات الحرارية العالية التي تفيد الجسم وتزيد من وزن الطفل.

نصائح لتشجيع الطفل على الأكل

هناك العديد من النصائح التي يجب عليك اتباعها لتشجيع طفلك على تناول وجباته الكاملة، ومنها

تغيير المكان الذي يأكل فيه الطفل طعامه، فهذه التغييرات لها دور كبير في فتح شهية الطفل.

تحديد وقت إطعام الطفل.

يجب أن يكون وقت الأكل ممتعًا ومريحًا.

من الأفضل أن يأكل الطفل مع جميع أفراد الأسرة أثناء المحادثات الممتعة.

شجع الطفل على تناول وجبته دون إجباره على ذلك.

لا ينبغي إعطاء الطعام للطفل كهدية، ولا يجوز منعه عنه كعقاب.

امدح الطفل إذا أكل وجبته الكاملة، ولا يعاقبه إذا لم يأكل.

قلل من أي شيء يصرف انتباه الطفل أثناء تناول الطعام، مثل إطفاء التلفاز.

يجب على كل من الأب والأم اتباع نظام غذائي صحي، بحيث يتبع الطفل هذه الطريقة كما يفعل.

وجبات خفيفة لزيادة الوزن للطفل

هناك بعض الأطعمة السريعة التي تعتبر وجبات صحية، ويمكنك إعطاؤها لطفلك لزيادة الوزن بشكل صحيح، ومنها

قطعة خبز مع ملعقتين من زبدة الفول السوداني.

جبن جاهز مع خبز رقيق.

تناول الزبادي كامل الدسم.

تناول الخبز المحمص مع البيض أو الفاصوليا.

بسكويت؛

زبدة البندق للأطفال دون سن الثانية والمكسرات الكاملة للأطفال فوق سن الثالثة.

فواكه وخضروات، حمص وطحينة.

عصير فواكه بالحليب.

بيتزا لحم و جبن.

رقائق الشوكولاته.

بيض مخفوق بالجبن.

فواكه مجففة مع زبادي كامل الدسم.

يعد حليب الام هو الغذاء الابرز للطفل، فهو يشتهر بوجود فيه على العناصر الغذائية الصحية، كما أنه يُهضم ببساطة ، ويساهم في بناء جهاز مناعي قوي لابنك مدى العمر ، وكذلك فإن النشويات الطبيعية والفواكه الطازجة والدهون الطبية، تُصنّف على أنها ابرز الأطعمة التي تساعد على زيادة وزن الطفل بطريقةٍ الصحيحة.