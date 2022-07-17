علاج مسامات الوجه بالاعشاب مجرب

العديد من النساء تعاني من مشكلة مزعجة وهي مسام الوجه الواسعة والتي بدورها تسبب العديد من المشاكل منها ظهور حب الشباب وتراكم الدهون على البشرة، وهذه المشكلة يمكن علاجها عن طريق أعشاب طبيعية بعيداً عن الجراحة سوف نذكرها في هذا المقال بالتفصيل.

ما هي مسام الجلد

وهي عبارة عن فتحات تقع في الجزء العلوي من الجلد، وتفرز العرق بالإضافة إلى ترطيب الجلد عن طريق إيصال الزيوت الداخلية إلى سطحه، وبالتالي فإن المسام هي جزء الجسم المسؤول عن إزالة العرق وزيوت الجلد غير المرغوب فيها إلى السطح. من الجلد.

أسباب ظهور المسام الواسعة

أسباب تضخم مسام الجلد هي كما يلي

إفراز الجسم للكثير من زيوت الجلد.

عدم تنظيف البشرة بالقدر الكافي مما يتسبب في ترسب البكتيريا والفطريات على سطحها.

عدم إزالة مستحضرات التجميل من الجلد أو إزالتها بشكل غير صحيح.

استخدام مستحضرات تجميل ضارة بالبشرة.

وجود اختلالات هرمونية.

أن تكون البشرة دهنية بالإضافة إلى كل ما سبق.

علاج مسام الوجه بالأعشاب من ذوي الخبرة

ترغب العديد من الفتيات في الوقوف على أعشاب يمكنها علاج مسام الوجه الكبيرة، خاصة وأن الكثير منهن قد يخشين من تلف بشرتهن إذا استخدمن العلاجات الكيميائية، لذلك في هذا الجزء من المقالة سوف نقدم بعض الطرق لعلاج مسام الوجه الكبيرة بالأعشاب

الزعتر لعلاج مسام الوجه الكبيرة

في البداية يجب أن نوضح كيف يعالج الزعتر المسام الواسعة، ثم نوضح خلطات الزعتر لمعالجة المسام، وبناءً عليه يعالج نبات الزعتر المسام الواسعة للجلد بالطريقة التالية

يخلص البشرة من البثور وحب الشباب.

يعمل على قتل البكتيريا والفطريات التي تتواجد على سطح الجلد.

يغذي البشرة ويحفزها على إنتاج الكولاجين.

يعمل كواقي من الشمس للبشرة.

قناع الزعتر والليمون لعلاج المسام الواسعة

يمكنك تحضير واستخدام قناع من الزعتر والليمون لعلاج المسام الواسعة بالطريقة التالية

تضاف ملعقة كبيرة من الليمون إلى ملعقة كبيرة من العسل وملعقة واحدة من العسل وأخيراً ملعقة كبيرة من مسحوق الزعتر.

اخلطي جميع المكونات معًا.

يوضع الخليط على المسام الكبيرة لمدة ساعة.

لا تستخدم الوصفة أكثر من مرتين في الأسبوع.

قناع زيت الزعتر وزيت الجوجوبا للمسام الكبيرة

يمكنك تحضير واستخدام قناع من الزعتر وزيت الجوجوبا لعلاج المسام الواسعة بالطريقة التالية

أضف ملعقة كبيرة من زيت الجوجوبا إلى ملعقتين كبيرتين من زيت الزعتر.

ضعي على الزيتين المذكورين أعلاه نصف ملعقة من صودا الخبز.

ضعي المزيج على الوجه لمدة ساعتين ثم اشطفيه بالماء البارد.

تتكرر الوصفة يوما بعد يوم.

قناع الثوم لعلاج المسام الواسعة

يمكن استخدام الثوم كقناع لعلاج المسام الواسعة باتباع الخطوات التالية

2 فص ثوم كبير مقشر ومهروس.

اخلطي الثوم المهروس مع بياض بيضة وربع ملعقة زيت جوز الهند وملعقة عسل.

ضعي المزيج على الوجه لمدة نصف ساعة.

لا يجب تكرار الوصفة أكثر من مرة في الأسبوع.

القرنفل لعلاج المسام الكبيرة

يمكن استخدام القرنفل لعلاج المسام الكبيرة باتباع الخطوات التالية

يتم التقاط قطع القرنفل بعد تليينها بالماء ثم يتم تدليكها على الوجه بحركة دائرية.

أو يمكنك شراء زيت القرنفل من صانع العطور وتدليك الوجه به.

بعد تنفيذ أي من الخطوات المذكورة أعلاه، يتم غسل الوجه بالماء.

يمكن تكرار هذا الإجراء يوميًا.

القرفة لعلاج المسام الواسعة

يمكن استخدام القرفة لعلاج المسام الواسعة باتباع الخطوات التالية

نقع عدة حبات من القرفة في الماء لمدة 24 ساعة.

بعد عدد الساعات المذكورة أعلاه، يوضع الماء مع القرفة على النار حتى يغلي.

يستخدم الخليط بعد الغليان كغسول للبشرة 3 مرات في اليوم.

قناع الكركم لعلاج المسام الواسعة

يمكن استخدام الكركم كقناع لعلاج المسام الواسعة باتباع الخطوات التالية

اخلطي ملعقتين كبيرتين من الكركم المطحون مع ملعقتين كبيرتين من زيت خشب الصندل.

ضعي على الخليط المذكور كمية كافية من ماء الورد لتحويل العناصر المذكورة أعلاه إلى عجينة.

يوضع القناع على الوجه لمدة 30 دقيقة ثم يغسل الوجه.

تتكرر الوصفة مرتين في الأسبوع.

قناع زيت الشاي لعلاج المسام الواسعة في الوجه

يمكن استخدام زيت الشاي كقناع لعلاج المسام الواسعة باتباع الخطوات التالية

ضعي ملعقة من زيت الشاي على ملعقة من العسل واخلطي المزيج.

يتم وضع الخليط المذكور أعلاه على بشرة الوجه.

اترك الوصفة على الوجه لمدة نصف ساعة.

ثم اغسل الوجه بالماء البارد وكرر الوصفة مرتين في الأسبوع.

طرق طبية غير جراحية لعلاج المسام الواسعة

هناك العديد من الطرق الطبية غير الجراحية التي يمكن أن تعالج مشكلة المسام الكبيرة في وقت قصير نسبيًا مقارنة بالوقت الذي تحتاجه الوصفات العشبية للتخلص من نفس المشكلة، لذلك في هذا الجزء من المقالة سوف نقدم لمحة عامة عن كل غير – طريقة طبية جراحية لعلاج المسام الواسعة أدناه

علاج مقشر للمسام الكبيرة

يمكن معالجة مسام الوجه الكبيرة بتقشير متوسط ​​، حيث يعتمد هذا النوع من العلاج الطبي غير الجراحي على وضع بعض الأحماض الآمنة على الوجه بهدف إزالة الطبقات الخارجية من الجلد وإعادة الجلد إلى حالته الأولى قبل المشكلة. حدث في الأصل. لا يستغرق التقشير في أي عيادة طبية أكثر من نصف ساعة، وعادة ما تكون التكلفة منخفضة.

علاج المسام الكبيرة في الوجه بالإبر الدقيقة

يمكن استخدام تقنية الإبر الدقيقة في كل من عيادة التجميل والمنزل، ولا يحتاج المريض في هذا النوع من العلاج إلى التخدير ؛ حيث أن كل هذه الإبر تقوم بوخز الجلد لدفعه لإنتاج الكولاجين وإصلاح العيوب الموجودة فيه، ومن الجدير بالذكر أن آثار استخدام هذه الإبر تختفي تمامًا بعد ساعة من استخدامها ؛ نظرًا لأن هذه التقنية تعمل على البشرة السطحية والمتوسطة، فإنها لا تصل أبدًا إلى الطبقات العميقة.

علاج الليزر للمسام الكبيرة

يمكن معالجة المسام الواسعة باستخدام الليزر الجزئي عن طريق إجراء جلسات الليزر على بشرة الوجه لإجبارها على إعادة إنتاج الكولاجين مرة أخرى والذي بدوره يزيل المسام الكبيرة ويعطي البشرة مظهرًا جميلًا. وتجدر الإشارة إلى أن الآثار الجانبية لهذا النوع من العلاج طفيفة جدًا على عكس ما يُشاع.

علاج البلازما للمسام الكبيرة

يمكن حقن المسام الكبيرة بالبلازما حيث تعمل على تغذية البشرة وتنشيطها لحل أي مشاكل فيها، وتتميز البلازما عن جميع التقنيات المذكورة سابقاً في أنها تستخرج بشكل أساسي من دم الشخص الذي سيتم نقله. حقنها، مما يقلل من احتمالية حدوث أي آثار تحسسية منه.

أقنعة طبيعية للقضاء على المسام الواسعة

يمكن تطبيق العناصر التالية كأقنعة طبيعية على الوجه لمدة ساعة في اليوم للقضاء على المسام الكبيرة

زبادي.

طماطم مهروسة

زيت عضوي.

معجون النشا بالماء.

خوخ مقطع مع العسل.

نصائح لبشرة خالية من الشوائب

يجب اتباع النصائح التالية للتخلص من مشكلة المسام الواسعة والوقاية منها

يجب إزالة المكياج عن الوجه باستخدام مزيل طبي حيث أن الماء وحده لا يكفي لإزالة مستحضرات التجميل.

يفضل غسل الوجه يوميا قبل النوم حتى لو لم يخرج الشخص أو يتعرض للغبار.

يفضل تدليك البشرة يومياً لمدة ربع ساعة.

يجب غسل الوجه بمنظف مطهر مناسب لنوع البشرة.

يفضل استخدام كريمات الترطيب المناسبة لنوع بشرتك مرتين في اليوم.

يجب ألا تخرج في ضوء الشمس المباشر إلا بعد وضع واقي الشمس على الوجه.

يجب أن تشرب ما لا يقل عن لترين من الماء يوميًا وتناول الكثير من الفواكه والخضروات.

وفي نهاية هذا المقال نتمنى ان نكون قد أفدناكم وقدمنا لكم ما يسركم في هذا الموضوع الذي تناولنا من خلاله علاج مسام الجلد الواسعة بالأعشاب الطبيعية، تابعونا عبر موقعنا عرب اليوم للمزيد من المواضيع المشابهة والمختلفة.