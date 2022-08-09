علاج هبوط السكر لمرضى السكر، يعتبر انواع العلاج هبوط سكر الدم أو تقليل من مستوى السكر في الدم (بالإنجليزية: Hypoglycemia) بشكلٍ عاجل ومُستعجل بغضّ النظر عن الذي أدى الى الذي سبب حدوث هذه الاعراض، وفي اكثر الاوقات يستطيع الإشارة على حدوث ذلك عن طريق الأعراض التي تظهر على الشخص والتي تكون بزيادة التعرّق، وخفقان القلب وفي حال ظهور الأعراض المُرتبطة بهبوط سكر الدم.

علاج نقص السكر في الدم لمرضى السكر

من المعروف أن مستوى السكر في الدم لدى الشخص الطبيعي يتراوح من 100 إلى 150. إذا كان مستوى السكر أقل من 70، تحدث العديد من المشاكل الصحية لدى المريض، حيث أن العامل الرئيسي المسؤول عن ارتفاع وانخفاض مستوى السكر هو الغذاء، لذا فإن علاج نقص السكر في الدم لمرضى السكر يكون عن طريق الغذاء أولاً، ثم الدواء

يجب إعطاء المريض الذي يعاني من نقص السكر في الدم وكان واعياً أي طعام يحتوي على السكر أو تناول حبوب الجلوكوز التي وصفها الطبيب للوصول إلى المستوى الطبيعي للسكر. الوعي بسبب نقص السكر في الدم.

ثم العمل على إعطائه حقنة الجلوكاجون هذه، بالإضافة إلى تناول أدوية السكري التي يصفها الطبيب بانتظام. ينصح الأطباء المصاب بمرض السكر بتناول وجبات صغيرة تحتوي على الكربوهيدرات أثناء مغادرة المنزل لتناولها فورًا إذا شعرت بانخفاض في مستوى السكر في الدم.

لكن تجدر الإشارة إلى أن نسبة الكربوهيدرات التي يتناولها المريض في ذلك الوقت تختلف إذا كان طفلاً أو بالغًا. يحتاج الشخص البالغ حوالي 15 جرامًا من الكربوهيدرات، ويحتاج الطفل من 6 إلى 8 جرام. تشمل هذه الأطعمة ما يلي

فاكهة الفاكهة.

عصائر طبيعية.

المشروبات الغازية.

زبيب.

الخبز.

بسكويت شوكولاتة.

يمكن تناول العسل ويمكن وضعه على الخدين بالتدليك.

حلويات.

أسباب انخفاض سكر الدم

بعد التعرف على علاج نقص السكر في الدم لمرضى السكر، سنتعرف الآن على أسباب انخفاض مستوى السكر في الدم والتي قد تؤدي إلى حدوث غيبوبة السكري في بعض الحالات. وتعطيه للجسم ليمنحه الطاقة.

عند تناولك للسكر أكثر من المعتاد، فإنه سيكون فائضاً عن حاجة الجسم إليه، وبالتالي يتحول مباشرة إلى دهون ثم يخزن في الكبد والعضلات حتى يحتاجه الجسم، فتكون أسباب انخفاض السكر كما يلي يتبع

العلاج المفرط لمرض السكر سواء كانت أدوية أو حقن أنسولين.

إهمال تناول الوجبات.

الشعور بالجوع

تناول وجبات تحتوي على الكثير من السكر.

مشاكل في الكبد.

عدوى بكتيرية؛

تناول المشروبات الكحولية التي تؤثر على الكبد وبالتالي لا تفرز السكر المخزن بداخله.

تناول الطعام مباشرة قبل النوم.

اضطرابات في الهرمونات مثل هرمون النمو عند الأطفال.

أورام الغدد والبنكرياس التي تسبب زيادة في هرمون الأنسولين.

مجهود مفرط ونقص التغذية السليمة.

بعض الأدوية التي تتداخل مع أدوية السكري.

أعراض انخفاض سكر الدم

لقد تطرقنا إلى علاج نقص السكر في الدم لمرضى السكر. سنتناول الآن الأعراض التي تحدث للمريض والتي تدل على انخفاض مستوى السكر في الدم. تتمثل هذه الأعراض في

التعب الشديد والضعف العام وخاصة بعد الاستيقاظ.

التعرق المفرط وخاصة أثناء النوم.

عدم وضوح الرؤية

تشنّج عضلي.

ألم في الخد أو اللسان.

اصفرار الوجه

فقدان الوعي.

قشعريرة في الجسم.

معدل ضربات القلب السريع

مضاعفات نقص السكر في الدم

يمكن أن تحدث مضاعفات عديدة لشخص يعاني من نقص السكر في الدم إذا لم يتم علاجه على الفور، وهذه المضاعفات هي

فقدان الوعي.

الموت احيانا.

الارتباك وقلة التركيز خاصة عند كبار السن.

ضعف في الجسم حيث يكون الشخص غير قادر على القيام بالأنشطة اليومية.

تشنجات عضلية متكررة.

الإصابات التي تكسر العظام بسهولة.

الأطعمة المحظورة عند نقص السكر في الدم

على الرغم من أن الكربوهيدرات تساعد في علاج انخفاض نسبة السكر في الدم على الفور، إلا أن هناك بعض الأطعمة التي تحتوي على الكربوهيدرات ويجب عدم تناولها عندما يكون السكر منخفضًا لأن امتصاص الجلوكوز فيها بطيء ولا يساعد مرضى السكر على الفور في العلاج. من بين هذه الأطعمة ما يلي

منتجات الألبان.

المكسرات.

الحبوب والبذور.

البقوليات.

أسباب زيارة الطبيب

يجب زيارة الطبيب فورًا إذا شعر الشخص بأكثر من عرض من الأعراض المذكورة، إذا كان مصابًا بمرض السكر أو شخص طبيعي لأنه قد يكون مصابًا بمرض السكري ولا يعرف، والمريض الذي يتناول علاج مرض السكري ولا يزال يشعر بالأعراض يجب زيارة الطبيب على الفور.

طرق منع انخفاض نسبة السكر في الدم

بعد التعرف على علاج نقص السكر في الدم لمرضى السكر، سنتعرف الآن على طرق الوقاية التي يجب على مريض السكر اتباعها عندما يشعر بانخفاض مستوى السكر لديه. هذه الطرق هي

تناول الأدوية الموصوفة من قبل الطبيب في موعدها.

شراء جهاز مراقبة سكر الدم الذي يعطي تنبيهات عند انخفاض نسبة السكر في الدم، أو إجراء فحوصات منتظمة لسكر الدم لمراقبة مستوى السكر.

لا تسمح لنفسك بالشعور بالجوع، وتناول الوجبات الثلاث بقدر الإمكان.

على مريض السكر في رمضان أن يؤخر السحور ويعجل بالفطر تفاديا لانخفاض السكر في الدم أثناء صيامه.

لا تتجاوز 4 ساعات بين الوجبات.

تناول الحلويات باعتدال.

إجراء فحوصات دورية على الكبد للتأكد من سلامته وخلوه من أي دهون، لأن مشاكل الكبد تؤثر على مستوى السكر في الدم.

تناول الخضار بكثرة.

تناول الأطعمة التي تعزز جهاز المناعة لديك لأن العدوى البكتيرية ستؤدي إلى انخفاض مستوى السكر في الدم على الفور.

احتفظ ببعض الأطعمة التي تحتوي على كربوهيدرات غير معقدة أثناء تواجدك خارج المنزل.

لا تمارس الرياضة عندما يكون مستوى السكر منخفضًا، لذا يجب إجراء فحوصات سكر الدم قبل التمرين وبعده.

لا تأكل الأطعمة التي تحتوي على مستويات عالية من السكر.

إجراء فحوصات سكر الدم بعد ساعتين من تناول الغداء لمتابعة مستوى السكر.

لا تشرب المشروبات الكحولية أو التي تحتوي على الكافيين.

تجنب الأطعمة التي تحتوي على الكربوهيدرات المعقدة مثل المكسرات والبذور والحبوب وما إلى ذلك.

استشر طبيبك إذا شعرت بأي من الأعراض الشديدة لمرض السكري التي لا تستجيب للأدوية أو الأطعمة.

عدم القيام بمجهود بدني أثناء الصيام.

شرب الكثير من الماء والسوائل غير المحلاة عند الصيام.

تجنب تناول الأطعمة قبل النوم مباشرة.

استشر طبيبك قبل تناول أي أدوية أخرى لأن هناك أدوية تتعارض مع أدوية السكري.

لا تقود عند الشعور بأعراض انخفاض السكر في الدم.

علاج أورام الجسم وخاصة أورام البنكرياس والغدد.

احمل معك دائمًا مجموعات الجلوكاجون وأقراص الجلوكوز تحسبًا لنقص مفاجئ في سكر الدم.

ينصح الأطباء إلى استعمال مجموعة من المصادر التي تتوافق من الكربوهيدرات عند علاج التقليل من سكر الدم، ومن النصائح التي ينصح بها هي اجتناب تناول الكربوهيدرات المُعقدة أو الأطعمة التي تحتوي على كمية من الدهون أو البروتين مع الكربوهيدرات؛ مثل الشوكولاتة، أو الآيس كريم.