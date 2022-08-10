علاج وجع القدمين من الوقوف، بسبب الكثير من الوظائف اليومية، تصاب القدمان لمجموعة كبيرة من الضغط والإجهاد، سواء كنتِ تتمشين في الخارج او للتسوق أو تؤدين الوظائف المنزلية، أو حتى تمارسين الرياضة المجهدة فالوقوف لمدة أوقات طويلة يسبب اوجاع مؤلمة ومتكررة تمنعك من الإحساس بالراحة في نهاية كل يوم بسبب تحميل حجم الجسم كله على القدمين وهذا هو الذي يسبب هذه الاوجاع.

علاج القدم المتقرحة من الوقوف في المنزل

في الواقع، هناك العديد من الطرق المنزلية التي تساهم في علاج آلام القدمين من الوقوف بشكل فعال، وتتمثل في السطور التالية

1_ نقع القدمين في ماء دافئ

يمكن أن يساعد نقع القدمين في ماء دافئ على تخفيف الألم وتسكينه، لذلك يُنصح بإحضار حوض صغير وملئه بالماء الدافئ وإضافة الملح الإنجليزي إليه، ثم نقع القدمين فيه لمدة 30 دقيقة على الأقل.

ويذكر أنه إذا كان المريض يعاني من مرض السكري فعليه تجنب هذه الطريقة ؛ لتجنب التهابات القدم الحادة في وقت لاحق.

2_ مساج

يمكن أن يساعد التدليك في تخفيف آلام القدمين بشكل فعال، وذلك من خلال تخفيف آلام الكتلة العضلية الموجودة فيها، ويتم ذلك بالجلوس ورفع إحدى القدمين فوق الركبة الأخرى، وباستخدام زيت الزيتون، يتم فرك القدم بلطف بحركات دائرية، مع استخدام الإبهام للضغط بشكل أعمق وأكثر على العضلات.

3_ لف القدمين على جسم دائري

وهي من الطرق البسيطة لعلاج التهاب القدمين من الوقوف بالمنزل، ويتم تطبيقها باتباع الخطوات التالية

في البداية يجلسون على كرسي مع شيء مستدير تحت أقدامهم، على سبيل المثال زجاجة ماء أو كرة تنس أو اسطوانة ماء.

ثانيًا، ضع كعب القدم فوق الجسم المستدير لبضع ثوان، مع الضغط على القدمين برفق لأسفل.

ثالثًا، يتم دحرجة القدم على الجسم الدائري، مع مراعاة تقدم القدم للأمام والخلف.

تتكرر هذه العملية لمدة 5 دقائق مع مراعاة التبديل بين القدمين.

4_ استخدام الجوارب الضاغطة

في حالة تورم القدمين مع الشعور بالألم، يفضل اللجوء إلى استخدام الجوارب الضاغطة ؛ يوفر دعمًا إضافيًا للكاحلين ويساعد في تقليل الألم، ويمكن العثور عليه في الصيدليات ومتاجر المستلزمات الطبية.

5_ رفع القدمين

تعتبر طريقة رفع القدمين من الطرق المثالية للتخلص من الآلام الحادة الناتجة عن الوقوف لفترات طويلة وذلك بالجلوس ثم رفع كلا القدمين على مسند القدمين.

يشار إلى أن هذه الطريقة من الطرق الرائعة لتخفيف آلام قدمي الحامل، نتيجة تراكم السوائل الزائدة فيها.

6_ استخدم كمادات الثلج

يمكن استخدام عبوات الثلج ؛ لتقليل الإحساس بالألم في القدمين، هذه هي الطريقة المثالية للأفراد المصابين بالتهاب المفاصل، ومع ذلك، لا ينبغي وضع كيس الثلج مباشرة على الجلد.

أحضر قطعة قماش ولف كيس ثلج فيها، ثم ضعها على القدم المصابة لمدة 20 دقيقة، أو بوضع زجاجة ماء بارد على القدم المصابة.

7_ حمام للقدم بملح ابسوم

يهدئ ملح إبسوم القدمين ويقلل من الإحساس بالألم، لذلك ينصح بنقع القدم المصابة في حوض ماء دافئ يضاف إليه كوب من ملح إبسوم، ويتركهما لمدة لا تزيد عن 30 دقيقة.

8_ تمارين الإطالة

تمارين الإطالة تقلل بشكل فعال من آلام القدمين، حيث يسهل استهداف المنطقة المصابة مثل الكعب أو أصابع القدم عند القيام بالتمارين، وبالتالي تقليل الألم وتحسين المرونة.

9_ دعامات للقدم

يمكن أن تساعد دعامات القدم في ثباتها عند الوقوف أو المشي وخاصة الدعامات المقوسة وبالتالي توقف الألم خلال فترة قصيرة بحيث يتم وضعها تحت القدمين قبل ارتداء الحذاء لتعزيز قدرتها على التحمل وبالتالي فهي الشعور بالراحة.

10_ استخدم احذية مريحة

ارتداء الحذاء الخاطئ وغير المناسب يؤثر سلبًا على صحة القدمين مما يؤدي إلى الشعور بالألم الحاد سواء عند الوقوف أو المشي، لذلك يفضل اختيار الأحذية المريحة والمناسبة قدر الإمكان.

علاج آلام القدمين من الوقوف بالأدوية

عند الحديث عن العلاج بالعقاقير، هناك العديد من الخيارات الدوائية التي يمكن أن تساهم في علاج آلام القدم من الوقوف، ومن أهمها ما يلي

1_ المسكنات الفموية

تشتمل هذه الفئة من العلاجات الدوائية على العديد من مسكنات الآلام، على سبيل المثال الأسيتامينوفين، وهو المسؤول عن تخفيف الإحساس بالألم ولكن دون تخفيف أو علاج الالتهاب المسؤول عن الألم في المقام الأول.

عند استخدام المسكنات الفموية، يجب قراءة التعليمات المرفقة بها، والامتناع عن الإفراط في استخدامها، وذلك لاحتمال حدوث تلف للكبد.

2_ مضادات الالتهاب

تتوفر الأدوية غير الستيرويدية المضادة للالتهابات بدون وصفة طبية، ويمكن استخدامها لتقليل الالتهاب وبالتالي تخفيف الألم، على سبيل المثال النابروكسين والأسبرين والإيبوبروفين.

3_ المسكنات الموضوعية

يمكن العثور على المسكنات الموضعية لتخفيف آلام القدم على شكل جل أو مرهم أو كريم، يتم وضعه موضعياً على جلد القدم المصابة، ثم يبدأ المسكن الموضعي في اختراق أنسجة الجلد لتقليل آلام القدم.

أسباب آلام القدم من الوقوف

من المحتمل أن تعاني نسبة عالية من الأشخاص من آلام في القدم نتيجة الوقوف أو المشي لفترة طويلة، ولكن عند التكرار، يشير هذا إلى احتمال وجود مشكلة طبية قد تكون خطيرة إلى حد ما.

1_ مسمار القدم

وهي حالة مرضية تنشأ نتيجة الضغط والاحتكاك على أنسجة الجلد، وتسمى هذه المشكلة بالدشبذ نتيجة تكون أنسجة الجلد السميكة بشكل دائري وصغير بحيث تظهر على الكعب أو أصابع القدم، وغالبًا لا تسبب أي ألم عند تشكلها.

لكن بمرور الوقت تصبح تجربة المشي أو الوقوف أكثر إيلامًا، وهذه الحالة ناتجة عن الشيخوخة، وارتداء أحذية بكعب عالٍ وغير مناسب، وأقدام مسطحة وأيضًا مقوسة عالية.

2_ آلام القدم

هناك مجموعة من الهياكل داخل القدمين تساهم في تحقيق الحركة، وعند الإفراط في استخدامها يحدث ألم القدم عند الوقوف أو المشي، وسبب هذه الحالة هو اتباع تمرين خاطئ، أو بسبب ضعف هياكل القدم.

3_ كعوب متشققة

الكعب المتشقق من المشاكل التي تسبب آلام القدمين عند الوقوف أو المشي، حيث تتعمق الشقوق في أنسجة الجلد الداخلية مما يؤدي إلى التهابات ونزيف، وبالتالي الشعور بالألم عند الوقوف.

تحدث هذه الحالة نتيجة مرض السكري والجفاف والاستخدام المفرط للحمامات الساخنة.

4_ قدم مسطحة

القدم المسطحة تعني عدم وجود أي نعل على القدمين، أو وجودها، ولكنها منخفضة نوعاً ما، وفي هذه الحالة يتعرض الشخص لألم شديد بمجرد الوقوف، وتحدث هذه الحالة نتيجة عوامل وراثية، ضعف النعل، أو بسبب وجود إصابات داخل القدم.

كما يحدث نتيجة التهاب المفاصل الروماتويدي، أو نتيجة لضعف أداء الأوتار الخلفية في القدم، أو نتيجة اضطرابات عصبية عضلية، على سبيل المثال الحثل العضلي والشلل الدماغي.

5_ شظايا الساق

تجبير الساق هي حالة مرضية تسبب ألمًا حادًا في الحواف الداخلية للعظام في أسفل الساقين، خاصة في الركبتين والكاحلين، وتحدث نتيجة ضعف عضلات الفخذ، أو بسبب المرونة المحدودة للعظام، أو نتيجة كسور العظام.

قد تحدث هذه الحالة أيضًا بسبب ضعف التدريب أو تشوهات القدم أو الضغط الشديد على الأنسجة التي تربط عضلات الربلة بعظامها.

6_ الورم

تسبب إصابة إصبع القدم الكبير في القدم الشعور بألم في القدمين عند الوقوف، وتحدث هذه المشكلة بسبب الوقوف لفترات طويلة من الزمن، أو بسبب تعرض القدم للإصابات، أو نتيجة التهاب المفاصل الروماتويدي في القدم. المفاصل.

قد يحدث أيضًا نتيجة لعيوب خلقية وراثية في القدم، وأخيرًا، قد يكون ارتداء الكعب العالي والأحذية الضيقة سببًا للورم.

7_ أسباب أخرى

هناك عدد من الأسباب الأخرى التي يساهم معرفتها في العلاج الفعال لألم القدمين من الوقوف، وتتمثل في النقاط التالية

التهاب المفاصل.

الإرهاق والوقوف لفترة طويلة.

التهاب الأوتار.

قم بمد قدميك لفترة طويلة من الزمن.

بدانة.

النقرس.

نقص الفيتامينات مثل نقص فيتامين د.

القدم السكرية.

نصائح لعلاج التهاب القدمين من الوقوف عند النوم

لا شك أن المريض قد يبقى مستيقظًا طوال الليل نتيجة الشعور بألم في القدمين، لذلك يجب اتباع مجموعة من الإرشادات للتخلص من الألم، والحصول على قسط كافٍ من النوم والراحة دون ألم، وهذه التعليمات هي في النقاط التالية

ممارسة الرياضة بانتظام، مثل اليوجا والمشي.

تناول أطعمة صحية مليئة بالفيتامينات المفيدة لعضلات القدمين.

راقب بعناية قياسات السكر في الدم، فقد يكون سبب الألم الشديد في القدمين هو ارتفاع مستويات السكر في الدم.

ألم القدم عند الوقوف يتطلب تدخل طبي

في أغلب الأحيان لا يمكن تصنيف حالة ألم القدم على أنها حالة خطيرة، ولكن هناك مجموعة من الحالات التي يلزم فيها الذهاب إلى استشارة طبية، وهي تتمثل في النقاط التالية

يزداد الألم ويستمر لفترات طويلة.

العلاجات المنزلية البسيطة لا تساعد في تقليل الألم، كما ذكرنا سابقًا.

يعاني الفرد من آلام شديدة في القدمين، ومرض السكري، أو حالات طبية أخرى تسبب تلف الأعصاب الطرفية.

الإصابة بأمراض المناعة الذاتية مثل التهاب المفاصل الروماتويدي.

معاناة من آلام حادة في القدمين مصحوبة بتضخم في الأطراف السفلية.

قد لا نتمكن من الابتعاد عن الوقوف لفترات طويلة إذا كانت طبيعة وظائفنا تتطلب ذلك، ولكن نستطيع إدارة بعض الإصابات التي تكون بسبب ذلك في وقت مبكر للوقاية المزيد من المصاعب، وكما يقولون الوقاية خير من العلاج، لذلك إذا كان باستطاعتك تجنب تراكم الإصابة والاوجاع ، كان ذلك أفضل.