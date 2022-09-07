علاقة معقدة.. أسعار الذهب تنخفض مع ارتفاع الدولار وعوائد السندات

تراجعت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، مع ارتفاع عائد الدولار وعائدات الخزانة

بعد أن عززت البيانات الاقتصادية المتفائلة التوقعات بأن الاحتياطي الفِيْدرالي (البنك المركزي الأمريكي) سيستمر فِيْ رفع أسعار الفائدة بشكل حاد.

وتراجع الذهب فِيْ المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلَّى 1692.99 دولارًا للأوقية بحلول الساعة 0330 بتوقيت جرينتش بعد أن هبط فِيْ وقت سابق إلَّى أدنى مستوى له فِيْ أسبوع.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6 بالمئة إلَّى 1703.30 دولار.

عززت بيانات قطاع الخدمات الأمريكية القوية الدولار، وقفز مؤشر الدولار إلَّى أعلى مستوى له فِيْ 20 عامًا، مما جعل الذهب أكثر تكلفة للمشترين فِيْ الخارج.

ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلَّى أعلى مستوى لها منذ 16 يونيو وسط توقعات بأن مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي سيستمر فِيْ رفع أسعار الفائدة. تزيد العوائد المرتفعة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب غير القابل للإرجاع.

من المتوقع أن يرفع مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس فِيْ 21 سبتمبر. ورفع البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة بما مجموعه 225 نقطة أساس منذ مارس للحد من ارتفاع التضخم.

أما بالنسبة للمعادن النفِيْسة الأخرى، فقد تراجعت الفضة فِيْ المعاملات الفورية 1.1 فِيْ المائة إلَّى 17.85 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين بنسبة واحد فِيْ المائة إلَّى 844.43 دولار، وانخفض البلاديوم بنسبة واحد فِيْ المائة إلَّى 1985.25 دولار.