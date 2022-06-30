علامات الشفاء من جرثومة المعدة

تعتبر علامات الشفاء من جرثومة الملوية البوابية مهمة جدًا لمن يعاني منها، وذلك لأنها تسبب ألمًا شديدًا لمن يصابون بها. وهذا يجعلهم يرغبون فِيْ التخلص منها فِيْ أسرع وقت ممكن، ولمساعدتهم سنعرض فِيْ هذا المقال مخاطر جراثيم المعدة وأعراضها وعلاجها وعلامات الشفاء منها، وكذلك الإجابة على السؤال وجميع الأسئلة. حول انتقال وتكاثر جراثيم المعدة.

ما هُو مرض جرثومة المعدة وما أسبابه

جرثومة المعدة هِيْ نوع من بكتيريا هِيْليكوباكتر بيلوري التي تهاجم جدار المعدة، مسببة ألمًا فِيْ البطن يصاحب العديد من الأعراض المزعجة الأخرى التي تشير إلى وجود خلل فِيْ الجهاز الهضمي. الإصابة بالعدوى فِيْ الأطعمة أو المشروبات التي يتناولها الشخص المصاب أو الأشياء الملوثة بجرثومة الملوية البوابية التي لامست الشخص المصاب.

علامات الشفاء من جراثيم المعدة

هناك العديد من التي تظهر للمريض أنه قد شفِيْ من جراثيم المعدة وهذه هِيْ

عودة المريض إلى وزنه الطبيعي إذا فقد وزنه نتيجة الإصابة بجرثومة المعدة.

زوال الآلام فِيْ المعدة التي يشعر بها المريض.

زوال الشعور بالغثيان والشوق للطعام بالطبع.

تتحسن الحالة النفسية للمريض ويمكنه أداء مهامه اليومية بشكل طبيعي.

زوال الاسهال.

ما هِيْ مخاطر جراثيم المعدة

يمكن أن تسبب جرثومة هِيْليكوباكتر بيلوري العديد من المخاطر. هذه المخاطر هِيْ

القرحة المعوية يمكن أن تسبب هِيْليكوباكتر بيلوري تقرحات جدار البطن. ويؤدي ذلك إلى ألم لا يطاق وإسهال دائم يمكن أن يسبب الإغماء بسبب نقص السوائل والمعادن التي يتعرض لها المريض نتيجة الإسهال الشديد.

التهاب الغشاء المعدي إذا لم يتم علاج جرثومة المعدة فِيْ الوقت المناسب، يمكن أن يسبب التهاب الغشاء المحيط بالمعدة ويمكن أن يصل هذا الالتهاب إلى نقطة انثقاب الغشاء المعدي. الأمر الذي يتطلب جراحة لمعالجته.

سرطان الجهاز الهضمي فِيْ حالات نادرة، يمكن أن تؤدي عدوى الملوية البوابية لفترة طويلة دون علاج إلى الإصابة بسرطان الجهاز الهضمي.

نزيف المعدة الداخلي إذا تركت هِيْليكوباكتر بيلوري دون علاج يمكن أن تؤدي إلى قرحة فِيْ المعدة أو ثقب فِيْ الغشاء المخاطي فِيْ المعدة، مما قد يسبب نزيفًا داخليًا فِيْ الأمعاء.

ما هِيْ اعراض جراثيم المعدة وعلاجها

تسبب عدوى الملوية البوابية العديد من الأعراض المؤلمة نفسيا وجسديا. مما يجعله من أسوأ أمراض المعدة التي يمكن أن يعاني منها الإنسان، ولمساعدة المصابين به، نقدم أعراضه وعلاجه بالتفصيل فِيْ السطور التالية

أعراض هِيْليكوباكتر بيلوري تسبب عدوى هِيْليكوباكتر بيلوري العديد من الأعراض المؤلمة، مثل الكثير من التجشؤ. الشعور بانتفاخ البطن. الغثيان والرغبة فِيْ التقيؤ. فقدان الشهِيْة غير المبرر. فقدان الوزن إذا لم يتم علاج فِيْروس الهربس البسيط لفترة طويلة. آلام شديدة فِيْ البطن، خاصة عند عدم تناول الطعام. إسهال. الاكتئاب وسوء الصحة العقلية نتيجة للألم المستمر.

علاج جراثيم المعدة يتم علاج جراثيم المعدة بأنواع الأدوية التي سنذكرها فِيْ السطور التالية مثبطات الهِيْستامين أفضل أنواع مضادات الهِيْستامين التي يمكن استخدامها لعلاج بكتيريا هِيْليكوباكتر بيلوري هِيْ فاموتيدين، ويمكن أيضًا استخدام لافوتيدين ونيزاتيدين. مثبطات مضخة البروتون أفضل نوع من مثبطات مضخة البروتون التي يمكن استخدامها لعلاج هِيْليكوباكتر بيلوري هُو أوميبرازول. يمكن أيضًا استخدام لانسوبرازول وبانتوبرازول.



هل جراثيم المعدة تنتقل

الجواب نعم، يمكن أن تنتقل جراثيم المعدة من شخص إلى آخر من خلال شخص سليم يتنفس نفس الهُواء الذي يتنفسه الشخص المصاب بجراثيم المعدة أو عن طريق لمس براز أو أشياء لشخص مصاب بعدوى اللعاب أو الإفرازات. ثم وضع يديه فِيْ فمه، لذلك يجب على الشخص السليم أن يحرص على الابتعاد عن الأشخاص المصابين بجراثيم المعدة يجب أن يظلوا مسافة 5 أمتار على الأقل عند التعامل معهم وأن يغسلوا أيديهم جيدًا قبل وضعها بالفم أو قبل الأكل معهم. حتى لا تنتقل الجرثومة إلى الشخص السليم الذي له علاقة بالشخص المصاب.

هل تتكاثر جراثيم المعدة

الجواب نعم، تتكاثر جراثيم المعدة بسرعة كبيرة فِيْ بطانة الجهاز الهضمي وتتغذى على أنسجة المعدة، ثم تفرز العديد من الإنزيمات التي تحول اليوريا فِيْ المعدة إلى أمونيا لحماية الجراثيم من أحماض المعدة، وتؤدي هذه العملية إلى إلى زيادة فِيْ شدة الأعراض الناتجة عن الإصابة بالجرثومة وتطورها بمرور الوقت مما يؤدي إلى إصابة المريض بقرحة والتهاب فِيْ الأمعاء ويمكن أن يؤدي أيضًا إلى نزيف داخلي فِيْ حالات نادرة.

هل يمكن أن تعود جراثيم المعدة بعد العلاج

الجواب نعم، الأمر أكثر خطورة مرة أخرى، لكن باستثناء هاتين الحالتين، لا تستطيع جرثومة المعدة أن تهاجم الشخص المعالج.

فِيْ هذا المقال شرحنا كل ما يتعلق بجراثيم المعدة من أسبابها وأعراضها وطرق علاجها، وكذلك علامات الشفاء من جراثيم المعدة لمساعدة الأشخاص الذين يعانون من جراثيم المعدة على التخلص منها نهائياً.