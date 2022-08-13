علامات تظهر على متعاطي مادة الشبو

كشف مدير إدارة الدراسات والمعلومات باللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات الدكتور سليمان اللحيدان عن العلامات التي تظهر لدى متعاطي المادة المخدرة “شابو”.

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وأكد خلال مقابلة مع برنامج MBC Weekly، أن هذه المادة تحفز الجهاز العصبي للإنسان، مما يؤدي إلى سلوكيات غير معتادة، بما في ذلك ربما فترات مستمرة من الثرثرة والقيادة العنيفة.

قلة النوم وقلة الشهية

وأوضح أن هناك حالات عامة لمستخدمي الشاب وهي قلة النوم وقلة الشهية والتهيج المفرط والضرب والعدوانية والنحافة عن المعتاد.

وأشار إلى أن هذه المادة تؤثر على عظام الإنسان، لذلك هناك من يتعاطونها مع فارق أكبر في العمر، وهناك زيادة في عدد المتعاطين للمخدر “شابو”، والسبب قلة الوعي. من مخاطر اساءة استعمالها.