علامات تكشف معاناة جسمك من الجفاف

كشف الدكتور عبد الله الجندل المتخصص في طب الأسرة عن عدة علامات تدل على أن جسم الفرد يعاني من الجفاف، مشيرا إلى أنها تختلف من شخص لآخر ومن كبير إلى صغير.

# صباح_السعودية | ما هي العلامات التي تدل على أن جسمك يعاني من الجفاف يرد د. عبد الله الجندل. # قناة_السعودية pic.twitter.com/iEillG9rcK

– Sabah Alsaudiah 🇸🇦 (SabahAlsaudiah) 18 يوليو 2022

علامات الجفاف عند الأطفال.

وأوضح الجندل خلال استضافته لبرنامج “صباح السعودية” على قناة “السعودية”، أن من أبرز علامات الجفاف عند الأطفال أو الصغار قلة الدموع والتهيج وعدم الراحة، مشيرا إلى أن المنطقة المتناقصة حول العين هي أكثر الأعراض السريرية شيوعًا التي تشير إلى الجفاف. .

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وأشار إلى أن الأعراض التي يمكن الشعور بها سواء الكبار أو الأطفال والتي تدل على إصابتك بالجفاف هي الشعور بالعطش.

وأوضح أن قلة البول هي أيضا من علامات إصابة الإنسان بالجفاف، لافتا إلى أن لون البول هو انعكاس للأمر.

أعراض الجفاف

وكانت وزارة الصحة قد حددت في وقت سابق بعض أعراض الجفاف، قائلة إن الجفاف هو نقص مياه الشرب التي يمكن أن تسبب الحمى والتعرق المفرط والقيء والإسهال والتبول المفرط.

ومن أبرز أعراض الجفاف الشعور بالعطش، والشعور بالتعب، وجفاف الفم، والشفتين والعينين، والبول الأصفر الغامق ذي الرائحة القوية، وإخراج بعض البول.