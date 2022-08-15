علامات قرب الولادة قبل أسبوع، تنتظر مجموعة كبيرة من السيدات الحوامل متى ياتي موعد ولادتهم بفارغ الصبر، وذلك من أجل الترحيب بمولدهنّ الذي سوف يأتي والقضاء على تعب ومصاعب الحمل التي استمرت لتسعة أشهر كاملة، وعادةً ما تبدأ بعض الاعراض بالظهور قبل فترة قصيرة من موعد الانجاب التي تكون علامة على اقتراب الموعد المنتظر، وتستطيع الحامل للمرة الثانيّة أو أكثر ملاحظة علامات الولادة بسهولة .

علامات قرب الولادة قبل أسبوع

في حالة الولادة الطبيعية، لا يمكن التنبؤ بدقة بموعد الولادة الطبيعية، ولكن يتم حساب تاريخ الولادة الطبيعية تقريبًا على أساس آخر موعد للدورة الشهرية قبل الحمل، وتحدث الولادة في أغلب الأحيان بين الثلاثين- الأسبوع السادس إلى الأسبوع الأربعين من الحمل.

كما أن هناك بعض حالات الولادة المبكرة التي تحدث من الأسبوع العشرين وحتى الأسبوع السادس والثلاثين. وعليه نعرض عليكم علامات الولادة قبل أسبوع من خلال الفقرات التالية

1- تغير في عنق الرحم

بما أن اتساع واتساع عنق الرحم من الأعراض المبكرة للولادة، يقوم الطبيب بقياس الاتساع باستخدام شريط سنتيمتر من خلال الكشف عن الشهر التاسع.

يمكن أن تكون هذه التغييرات في عنق الرحم بطيئة، ولكن إذا بدأ المخاض، فيجب توقع تمدد أسرع.

2- النزول البطني

بينما نعرف علامات اقتراب الولادة قبل أسبوع من الحمل، يمكن أن تلاحظ بطن الحامل بعض التغييرات في الأسبوع الأخير من الحمل، حيث تنخفض بشكل واضح إلى أسفل، ويلاحظ أيضًا الانتفاخ في المنطقة العلوية من البطن، وهو قريب من الصدر.

ينتج هذا عن نزول الجنين المستمر إلى أسفله واقتراب الرأس إلى عنق الرحم في حالة استعداد للخروج. خلال هذه الفترة، تشعر المرأة الحامل بثقل في المنطقة السفلية من الحوض. لأن وزن الجنين يؤثر بشكل مباشر على تلك المنطقة، ولكن يمكن للحامل أن تتنفس بشكل مريح وسهل، نتيجة اختفاء الضغط على القفص والرئتين.

3- شدة تقلصات براكستون

تتميز هذه الانقباضات عن تلك المتعلقة بالولادة من حيث التسلسل والشدة، حيث تشعر المرأة الحامل بانقباضات قصيرة مؤلمة في الشهر التاسع ؛ بسبب اتساع منطقة الحوض للولادة.

تزداد هذه التشنجات في الأسبوع الأخير من الحمل، وتشعر المرأة الحامل في تلك الفترة بشدة الألم وحدوثه لفترة أطول.

4- زيادة الإفرازات المهبلية

ويلاحظ وجود إفرازات وردية زاهية وبقع دم خفيف بين 37 إلى 40 أسبوعًا من الحمل، وهذه الإفرازات دليل على اقتراب موعد الولادة.

يُطلق على هذا الإفراز اسم “سدادة عنق الرحم”، حيث تتكون طبقة سميكة من المخاط في فتحة عنق الرحم أثناء الحمل لمنع البكتيريا من دخول الرحم.

مع بداية تمدد عنق الرحم، تسقط هذه الطبقة المخاطية، وهي إحدى علامات اقتراب موعد الولادة، لكن هذا لا يشير إلى بداية عملية المخاض، حيث قد تكون هناك فرصة للولادة.

5- آلام الظهر

تشعر المرأة الحامل بألم شديد في منطقة الظهر قبل الولادة، وشعور بثقل يشبه آلام الدورة الشهرية.

6- الطاقة الزائدة

تشعر بعض النساء الحوامل في الفترة الأخيرة من الحمل بالحيوية والنشاط والحيوية، حيث يقمن بترتيب المنزل، وإعداد الإفطار، وملء الثلاجة بوجبات الطعام في المنزل، وبالتأكيد ترتيب احتياجات الطفل التالي.

تُعرف حالة النشاط هذه باسم التعشيش، ولا يوجد سبب واضح لحدوثها، ولكنها قد تنتج عن غريزة أو بعض التقاليد الموروثة من الأجيال السابقة في استقبال الطفل.

7- علامات أخرى

نذكر بعض علامات الاقتراب من الولادة قبل أسبوع في النقاط التالية

ألم متقطع في أسفل الظهر والبطن.

الشعور بتقلصات تشبه الدورة الشهرية.

تعظم وتيبس البطن حيث يكون أكثر إحكاما.

الشعور بالشوق للعائلة.

التهيج المفرط وتقلب المزاج.

الإسهال قبل الولادة بثلاثة أو يومين.

زيادة الحاجة للتبول والتبرز بشكل مفرط ومتكرر.

أنفاس عميقة وطويلة.

طريقة الحث المنزل

بمعرفة علامات اقتراب الولادة قبل أسبوع نذكر بعض الطرق التي تسرع من حدوث المخاض وبالتالي إتمام الولادة، ونذكر هذه الطرق من خلال الفقرات التالية

1- تحفيز الحلمات

إنها واحدة من أكثر الطرق موثوقية لتحفيز المخاض. يساعد تحفيز الحلمتين على تحفيز الغدة النخامية على إفراز هرمون الأوكسيتوسين الذي يحفز تقلصات الرحم.

2- الجماع

يساهم الاتصال الجنسي في تهيئة الجسم للولادة، عن طريق إفراز هرمون الأوكسيتوسين الذي يحفز تقلصات الرحم، وهرمون البروستاجلاندين الموجود في السائل المنوي يساهم في نضوج عنق الرحم.

3- زيت الخروع

يمكن الحصول على كمية صغيرة منه بعد الأسبوع الثامن والثلاثين من الحمل ؛ لأنه يحفز العضلات الملساء في الأمعاء، ويعزز إفراز هرمون البروتاجلاندين.

4- اشرب شاي أوراق التوت الأحمر

يساهم هذا الشاي في تقوية الرحم وتقلص عضلات الرحم من أجل الاستعداد للولادة.

5- تناول الأطعمة الحارة

يساهم التوابل في تهيج الجهاز الهضمي مما يؤدي إلى تهيج وانقباضات الرحم.

طرق لجعل الولادة سهلة

بعد أن تعاملنا مع علامات اقتراب الولادة قبل أسبوع، نذكر كيف نجعل الولادة تمر بسلام حتى لا تشعر الأم، ويمكنها الاستمتاع بتلك العملية التي لا تتكرر كثيرًا في الحياة، ونقدم هذه الطرق من خلال النقاط التالية

المحافظة على ممارسة الرياضة أثناء الحمل.

الحصول على الدعم النفسي والمعنوي من خلال الأصدقاء أو الأقارب.

الإلهاء من خلال القراءة، وخاصة الكتب المتعلقة بتربية الأطفال حديثي الولادة ورعايتهم.

احصل على حمام دافئ للمساعدة على الاسترخاء والهدوء.

احصل على تدليك للكتفين والظهر.

الشق بعناية من أجل تسهيل الانقباضات.

فكري في الخيارات المتاحة لتخفيف آلام الولادة.

كيفية تحضير حقيبة الولادة

ابتداءً من الشهر التاسع، يجب على الحامل تجهيز حقيبة الولادة والطفل، استعدادًا لحدوث المخاض في أي وقت، ونعرض محتويات الأكياس من خلال الفقرات التالية

1- حقيبة الأم

يجب أن تحتوي حقيبة الأم على الآتي

اثنين من قمصان النوم بها شق من منطقة الصدر لتيسير تغذية الطفل.

وسادات الصدر.

ضمادات الولادة، والتي قد تحصل عليها في المستشفى، لكن الأفضل إذا كان لديك كمية إضافية.

كريم للثدي المتشقق.

حلمات سيليكون.

جميع المستلزمات اليومية من منتجات العناية بالشعر والجسم وشاحن هاتف.

أربع مجموعات من الملابس الداخلية ويمكن زيادة العدد ؛ بسبب الدم الزائد من الولادة.

2- حقيبة اطفال

يجب أن تحتوي الحقيبة على ما يلي

3 أطقم من الملابس الداخلية.

بطانية خفيفة الوزن في الصيف وثقيلة في الشتاء.

عدد كبير من الحفاضات.

عدد 2 درع لحماية الطفل من التيارات الهوائية.

الجوارب القطنية أو الصوفية سواء في الصيف أو الشتاء.

كريمات الحفاضات التي تحتوي على الزنك.

أدوات العناية بجسم الطفل والشعر.

اثنين من المرايل للصدر.

زجاجة الرضاعة إذا لم يخرج الحليب.

ترك مقعد سيارة للأطفال في السيارة.

حان وقت الذهاب إلى المستشفى

في حال تعاملنا مع علامات قرب الولادة قبل أسبوع، يجب عليك الاتصال بالطبيب عندما تبدأ في الشعور بعلامات المخاض التي أخذناها من قبل، والتوجه فورًا إلى المستشفى عندما تشعر بأحد الأعراض التالية

عدم قدرة الحامل على تحمل الألم.

خروج السائل الأمنيوسي المعروف بماء الولادة.

تقلصات سريعة حيث يحدث تقلص كل عشر دقائق وتكون مؤلمة ولا تطاق.

خروج الدم بكميات كبيرة من القطرات.

نصائح عند الوصول إلى المستشفى

من خلال معالجة علامات الولادة قبل أسبوع نذكر بعض النصائح التي يمكن للمرأة الحامل اتباعها عند وصولها للمستشفى بسبب بدء المخاض، ونعرضها في النقاط التالية

تناول وجبات خفيفة تحتوي على الأناناس أو التمر، لما لها من مساهمة في تسريع المخاض وتسكين الآلام المصاحبة لانقباضات الرحم.

التنفس العميق البطيء مما يساهم في الاسترخاء والقضاء على أي فكرة عن الألم.

اشرب كمية كافية من الماء للحفاظ على ترطيب الجسم.

تجنب الضغط على طبيبك أو دفعه للقيام بذلك.

حافظي على هدوئك، لأن الطفل سيأتي قريبًا وينتهي حملك.

من المعلوم لدى الكثير من السيدات ان زيادة سوف تكون في إفرازات المهبل بشكل واضح خلال الأسبوع الأخير من الولادة، وغالباً ما تظهر هذه السوائل من تساقط اقسام من الغشاء السميك الذي كان يغلّف عنق الرحم خلال كامل فترة الحمل، كما يستطيع أن يرافق هذه الإفرازات مجموعة كبيرة متفاوتة من الدم.