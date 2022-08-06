علامات قرب انقطاع الدورة الشهرية، الوضع الذي يكون عند المرأة ما قبل انقطاع الدورة الشهرية هي التوقيت التي تبدا بها المبايض قليلا قليلا في تخفيض انتاج الإستروجين مع التقدم في السن، ذلك لتجهيز الجسم عند انقطاع الدورة الشهرية ودخول في سن الياس بعد انقطاع الدورة لمدة 12 شهرًا على التوالي علما ان العمر التي تبدا فيه انقطاع الدورة الشهرية في عمر بين الاربعينات والخمسينات .

علامات فترة ضائعة

تنقطع الدورة الشهرية عند المرأة بسبب نقص في مستوى الهرمونات مما يؤدي بدوره إلى انقطاع الدورة الشهرية، والجدير بالذكر أن هناك بعض النساء تصل إليهن قرابة الخمسين عامًا دون انقطاع الدورة الشهرية، وهذا قد تنقطع في سن مبكرة عند بعض النساء، وهناك عدد من التي تدل على قرب التعرض لهذا الانقطاع، ومنها ما يلي

التعرض للهبّات الساخنة، وهو شعور المرأة بدفء جسدها، ويأتي ذلك على فترات متقطعة، ويتحول لون الوجه إلى احمرار، يليه الشعور بالبرودة في فترات أخرى.

التعرق المفرط الذي قد يبلل الملابس أو الفراش.

زيادة معدل ضربات القلب بشكل ملحوظ.

انخفاض عمليات التمثيل الغذائي عند النساء.

زيادة الوزن وخاصة في منطقة البطن، والسبب في ذلك هو نقص مستويات هرمون الاستروجين مما يؤدي إلى تركيز الدهون في البطن والأرداف، وما ينتج عنه من أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم والسكري من النوع الثاني، و قد تسبب بعض الأمراض الخطيرة مثل سرطان الثدي. ورحمة.

تقلبات الحالة المزاجية يحدث هذا أيضًا بسبب التغير في مستوى الهرمونات الأنثوية في الجسم أثناء انقطاع الطمث وتأثيره على الجهاز العصبي مما يؤدي إلى هذه التقلبات.

ترقق الأظافر وضعف الشعر ترقق الأظافر نتيجة نقص مستويات الكيراتين في الجسم، وضعف الشعر وتعرضه للتساقط، يشير إلى دخول سن اليأس الذي يرتبط بانقطاع الدورة الشهرية، وهذا كما ينتج عن نقص هرمون الاستروجين والبروجسترون في هذا العمر.

نمو الشعر غير المرغوب فيه في بعض المناطق بسبب زيادة مستوى الأندروجين في الجسم في هذا العمر.

أعراض أخرى لانقطاع الطمث

هذه الأعراض كالتالي

التأثير على العلاقة الجنسية بعد انقطاع الطمث، لأن المرأة في هذه المرأة تتعرض لجفاف المهبل وحرقان أثناء الجماع نتيجة لانخفاض مستوى الهرمونات الأنثوية.

التعرض لهشاشة العظام وترققها، فعند وصول المرأة إلى سن اليأس، ينخفض ​​مستوى هرمون الاستروجين لديها، مما يسبب نقصًا في المعادن، بما في ذلك الكالسيوم، في الجسم، مما يؤدي إلى تأثير سلبي على صحة العظام.

التعرض للجفاف في الجلد، وينتج ذلك أيضًا عن انخفاض مستويات هرمون الاستروجين في الجسم، وبالتالي يتعرض الجلد للترقق ويكون أكثر عرضة للجفاف والكدمات، وتبدأ التجاعيد في الظهور عليه نتيجة جفاف الجلد. ونقص الترطيب اللازم.

جفاف العين والفم يسبب انقطاع الطمث جفافاً شاملاً في الجسم يظهر على الفم والعينين، ويقل إفراز اللعاب مما يؤدي إلى التعرض لتسوس الأسنان، وما يصاحب ذلك من مشاكل في اللثة مثل الإصابة بها.

انخفاض مستوى التركيز والذاكرة يسبب انخفاض مستوى هرمون الاستروجين مشاكل على مستوى الذاكرة والتركيز، ويؤثر على القدرة على النوم والاكتئاب والأرق.

كيف يمكن التخفيف من علامات سن اليأس الوشيك

هناك بعض طرق العلاج التي يمكن أن تخفف من الأعراض المصاحبة لاقتراب سن اليأس عند النساء، وفيما يلي ملخص موجز لها

العلاج بالهرمونات

هو إجراء علاجي بديل للإستروجين للتخفيف من علامات انقطاع الطمث التي عرفناها سابقًا، حيث يعتمد هذا العلاج على رفع مستويات هرمون الاستروجين الأنثوي في الجسم، وكذلك الحفاظ على مستويات هرمون البروجسترون الجيدة.

استخدام جابابنتين

يمكن أيضًا علاج جابابنتين بالهرمون ووظيفته كناقل عصبي بين خلايا الدماغ، وبالتالي تخفيف أعراض الاكتئاب وتعزيز القدرة على النوم وتقليل الهبات الساخنة.

استخدام الأدوية المضادة للاكتئاب

إنه بيان أن الأدوية غير الهرمونية تحسن التغيرات التي تمر بها المرأة أثناء انقطاع الطمث، بما في ذلك الهبات الساخنة وتغيرات الحالة المزاجية.

تشخيص انقطاع الطمث

في بعض الأحيان قد يلجأ الطبيب للتأكيد على وصول المرأة إلى فترة انقطاع الطمث مع إجراء فحوصات مصحوبة بالأعراض التي سبق وصفها، وهذه الفحوصات هي كالتالي

قياس مستويات هرمون الاستروجين والهرمون المنبه للجريب، حيث تشير النسبة العالية من الهرمون المنبه للجريب ونقص هرمون الاستروجين إلى غياب الدورة الشهرية وانقطاع الطمث.

قياس مستويات الهرمون المسؤول عن تنشيط الغدة الدرقية قد يكون هناك خلط بين ضعف الغدة الدرقية وانقطاع الطمث بسبب تشابه علامات كل منهما.

نصائح لتقليل أعراض سن اليأس

يجب على المرأة اتباع عدد من التعليمات والنصائح التي تساعدها في تقليل أعراض سن اليأس والتي تشمل ما يلي

الاهتمام بالأنشطة البدنية المختلفة وممارسة الرياضة للحد من مخاطر زيادة الوزن لدى النساء في هذا العمر، وكذلك للحد من الإصابة بالسرطان وتحسين الحالة المزاجية وتقليل التعرض للاكتئاب.

احرص على تغيير النظام الغذائي واستبداله بأخرى صحية، وذلك بإضافة بعض الأطعمة الصحية إلى النظام الغذائي، بما في ذلك أوميغا 3 الموجود في الأسماك الدهنية، والمتوفر أيضًا على شكل مكملات غذائية.

انتبه إلى تناول الفواكه والخضروات الطازجة والأطعمة التي تحتوي على الألياف والدهون الصحية والحبوب.

اعمل على إرخاء الجسم من خلال ممارسة تمارين الاسترخاء والتنفس العميق وممارسة اليوجا.

قلل من تناول الأطعمة الغنية بالتوابل والتي تحتوي على الكافيين مثل القهوة والشاي.

الحفاظ على الجماع لتقليل جفاف المهبل.

لا تنم في درجات حرارة عالية وتأكد من تبريد الغرفة قبل النوم لتقليل التعرق الليلي.

تعاني مجموعة كبيرة من السيدات من علامات انقطاع الطمث، وعلى رأسها الإحساس بالسخونة والبرودة فجأة واختلاف درجة حرارة الجسم والاحساس بحنان الثدي والشعور بالتورم المستمر المتلازمة ما قبل الحيض وعدم الرغبة الجنسية التي تكون المنخفضة نسال الله لكم التوفيق في كل الامور.